Luto en Morena: muere Anay Beltrán Reyes, diputada federal por el Edomex, políticos se despiden

Anay Beltrán Reyes, diputada federal por Tultitlán, Estado de México, falleció a los 45 años de edad. | Facebook Anay Beltrán

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Anay Beltrán Reyes, diputada federal por Tultitlán, Estado de México, falleció a los 45 años de edad, informó el partido Morena a través de una publicación en redes sociales.

El partido lamentó el fallecimiento de legisladora y expresó su solidaridad a los seres queridos de Anay Beltrán, a quien calificó como una mujer comprometida con el Movimiento de la Cuarta Transformación.

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“Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida compañera Anay Beltrán Reyes, diputada federal y mujer comprometida con la transformación de nuestro país.

“Acompaño con todo mi cariño a su familia y amistades en su dolor. Su trabajo y compromiso con nuestro pueblo permanecerán en la memoria de nuestro movimiento. Hasta siempre, querida Anay”, escribió el partido en su cuenta de X.

Hasta el momento no se ha informado sobre la causa de muerte de la legisladora morenista. La última publicación que hizo en sus redes sociales fue este miércoles 16 de septiembre.

Esta publicación consiste en un mensaje alusivo a la celebración de la Independencia de México, junto con una imagen de Miguel Hidalgo, la bandera de México y el logotipo de la Cámara de Diputados, así como su nombre y cargo federal.

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No obstante, la última publicación sobre sus actividades personales fue el 31 de agosto, cuando participó en la V Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, mostrando fotos de ella, aparentemente en bues estado de salud.

En las fotos que mostró en esa ocasión, aparece junto a otros políticos de Morena, así como Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido, y el diputado Ricardo Monreal.

Anay Beltrán publicó por última vez en redes sociales el 16 de septiembre y el 31 de agosto. | Facebook Anay Beltrán

Políticos se despiden de Anay Beltrán

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lamentó el fallecimietno de Beltrán Reyes y la describió como una “gran legisladora, luchadora social y mujer comprometida con su tierra”.

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“Lamento profundamente el fallecimiento de la diputada Anay Beltrán Reyes, gran legisladora, luchadora social y mujer comprometida con su tierra y su gente.

“Mi solidaridad y mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, escribió en su cuenta de X.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, se sumó a los mensajes de despedida expresando sus condolencias a los familiares y amigos de la legisladora mexiquense.

“Mi más sentido pésame a familiares y seres queridos de la Diputada federal mexiquense Anay Beltrán, ante su lamentable fallecimiento. Mis condolencias también a sus compañeras y compañeros Diputados federales. Descanse en paz”, puntualizó.

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¿Quién era Anay Beltrán?

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, Anay Beltrán Reyes nació el 27 de septiembre de 1981 y era originaria de Tlapa, Guerrero.

La legisladora era egresada de la Universidad Mexicana, donde cursó la licenciatura en Derecho y actualmente ejercía el cargo de diputada federal por Tultitlán, Estado de México, por el partido Morena.

En el 2018 fungió como coordinadora de Morena en Tultitlán y coordinadora operativa territorial del mismo partido en el Estado de México.

Del 2022 al 2024 fue secretaria del gobierno de Tultitlán y posteriormente, encargada de Despacho de la Presidencia municipal de Tultitlán.