Sopa de tortilla: la receta mexicana económica y deliciosa que es fácil de preparar

El crujiente de la tortilla, el caldo de tomate y el toque ahumado del chile pasilla convierten esta sopa en un plato económico, reconfortante y lleno de sabor.
Es una receta sencilla, pero cada cucharada ofrece un contraste entre texturas suaves, crujientes y cremosas.
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La sopa de tortilla también se conoce como sopa azteca y es una preparación tradicional de la cocina mexicana. Se sirve con tiras de tortilla de maíz, aguacate, queso, crema y chile, aunque las guarniciones pueden adaptarse según el presupuesto.
Receta de sopa de tortilla
Esta sopa se prepara con un caldo de tomate triturado, cebolla, ajo y chile pasilla. La técnica principal consiste en sofreír la salsa antes de añadir el caldo, para concentrar su sabor, y servirla con tortillas de maíz crujientes.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
Ingredientes
- 8 tortillas de maíz.
- 5 tomates maduros.
- 1/2 cebolla blanca.
- 2 dientes de ajo.
- 2 chiles pasilla secos.
- 1 litro de caldo de pollo o de verduras.
- 1 rama de epazote.
- 3 cucharadas de aceite vegetal.
- Sal al gusto.
- 1 aguacate.
- 100 g de queso fresco o queso panela.
- 4 cucharadas de nata o crema agria.
- 1 chile pasilla adicional para decorar, opcional.
Cómo hacer sopa de tortilla, paso a paso
- Corta las tortillas en tiras finas. Sécalas con papel de cocina para retirar el exceso de humedad.
- Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén amplia.
- Fríe las tiras de tortilla por tandas hasta que queden doradas y crujientes. No llenes demasiado la sartén para evitar que se cuezan en lugar de freírse.
- Retira las tortillas y colócalas sobre papel absorbente. Añade una pizca de sal.
- Abre los chiles pasilla, retira las semillas y las venas. Pásalos por la sartén durante unos segundos. Vigila el fuego: si el chile se quema, el caldo puede quedar amargo.
- Coloca en la batidora los tomates, la cebolla, los ajos, 1 chile pasilla y 250 ml de caldo.
- Tritura hasta obtener una salsa fina. Si deseas una textura más suave, cuela la mezcla.
- Calienta la cucharada de aceite restante en una cazuela.
- Vierte la salsa de tomate y sofríela durante 8 minutos. Deja que reduzca hasta adquirir un color más oscuro y un aroma intenso.
- Incorpora el resto del caldo y la rama de epazote.
- Cocina a fuego medio durante 12 minutos. Prueba y rectifica el punto de sal.
- Corta el aguacate y el queso en dados.
- Reparte las tiras de tortilla en 4 cuencos.
- Añade el caldo muy caliente y termina con el aguacate, el queso, la nata o crema y unas tiras de chile pasilla.
- Sirve inmediatamente para que la tortilla conserve parte de su textura crujiente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados por porción, con aguacate, queso y crema:
- Calorías: 365 kcal.
- Proteínas: 10 g.
- Hidratos de carbono: 45 g.
- Grasas: 17 g.
- Fibra: 7 g.
- Sodio: 650 mg aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el caldo en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.
Conserva las tortillas fritas en un recipiente cerrado y a temperatura ambiente. No las mezcles con el caldo hasta el momento de servir.
El caldo también puede congelarse durante 2 meses. Descongélalo en la nevera y caliéntalo en una cazuela antes de añadir las guarniciones.
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