Sopa de tortilla: la receta mexicana económica y deliciosa que es fácil de preparar

Un tazón de barro contiene sopa de tortilla con tiras de maíz frito, aguacate, crema y cilantro sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El crujiente de la tortilla, el caldo de tomate y el toque ahumado del chile pasilla convierten esta sopa en un plato económico, reconfortante y lleno de sabor.

Es una receta sencilla, pero cada cucharada ofrece un contraste entre texturas suaves, crujientes y cremosas.

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La sopa de tortilla también se conoce como sopa azteca y es una preparación tradicional de la cocina mexicana. Se sirve con tiras de tortilla de maíz, aguacate, queso, crema y chile, aunque las guarniciones pueden adaptarse según el presupuesto.

Un cuenco de barro contiene sopa de tortilla servida con aguacate, queso y tiras de tortilla frita sobre una mesa de madera de estilo rústico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de sopa de tortilla

Esta sopa se prepara con un caldo de tomate triturado, cebolla, ajo y chile pasilla. La técnica principal consiste en sofreír la salsa antes de añadir el caldo, para concentrar su sabor, y servirla con tortillas de maíz crujientes.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 25 minutos.

Ingredientes

8 tortillas de maíz. 5 tomates maduros. 1/2 cebolla blanca. 2 dientes de ajo. 2 chiles pasilla secos. 1 litro de caldo de pollo o de verduras. 1 rama de epazote. 3 cucharadas de aceite vegetal. Sal al gusto. 1 aguacate. 100 g de queso fresco o queso panela. 4 cucharadas de nata o crema agria. 1 chile pasilla adicional para decorar, opcional.

Cómo hacer sopa de tortilla, paso a paso

Corta las tortillas en tiras finas. Sécalas con papel de cocina para retirar el exceso de humedad. Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén amplia. Fríe las tiras de tortilla por tandas hasta que queden doradas y crujientes. No llenes demasiado la sartén para evitar que se cuezan en lugar de freírse. Retira las tortillas y colócalas sobre papel absorbente. Añade una pizca de sal. Abre los chiles pasilla, retira las semillas y las venas. Pásalos por la sartén durante unos segundos. Vigila el fuego: si el chile se quema, el caldo puede quedar amargo. Coloca en la batidora los tomates, la cebolla, los ajos, 1 chile pasilla y 250 ml de caldo. Tritura hasta obtener una salsa fina. Si deseas una textura más suave, cuela la mezcla. Calienta la cucharada de aceite restante en una cazuela. Vierte la salsa de tomate y sofríela durante 8 minutos. Deja que reduzca hasta adquirir un color más oscuro y un aroma intenso. Incorpora el resto del caldo y la rama de epazote. Cocina a fuego medio durante 12 minutos. Prueba y rectifica el punto de sal. Corta el aguacate y el queso en dados. Reparte las tiras de tortilla en 4 cuencos. Añade el caldo muy caliente y termina con el aguacate, el queso, la nata o crema y unas tiras de chile pasilla. Sirve inmediatamente para que la tortilla conserve parte de su textura crujiente.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento y los ingredientes necesarios para preparar sopa de tortilla en seis pasos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción, con aguacate, queso y crema:

Calorías: 365 kcal.

Proteínas: 10 g.

Hidratos de carbono: 45 g.

Grasas: 17 g.

Fibra: 7 g.

Sodio: 650 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el caldo en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Conserva las tortillas fritas en un recipiente cerrado y a temperatura ambiente. No las mezcles con el caldo hasta el momento de servir.

El caldo también puede congelarse durante 2 meses. Descongélalo en la nevera y caliéntalo en una cazuela antes de añadir las guarniciones.