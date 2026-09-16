Quién es El Trompas, sospechoso del asesinato de la estudiante española en Cuautla, Morelos

Videos de cámaras de seguridad ubican a El Trompas cometiendo robos horas antes del feminicidio de Claudia Tacoronte. (Capturas de pantalla/Reuters)

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Francisco Javier “N”, un hombre al que le apodan “El Trompas” se ha convertido en el principal sospechoso del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española asesinada el sábado 12 de septiembre en Cuautla, Morelos.

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio y mantiene abiertas otras líneas, aunque el principal motivo que se especula hasta ahora sería un intento de robo.

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Luego de que se revelaran videos del ataque y con los testimonios de los vecinos de la zona, habitantes de Cuautla han logrado identificar extraoficialmente al sospechoso, al que también llaman simplemente como Paco.

(X/@yohaliresendiz)

Las denuncias recabadas entre los pobladores describen al sujeto como un asaltante habitual en la zona, responsable de varios robos contra transeúntes. También lo vinculan con el hurto previo de una motocicleta y un par de tenis en dos comercios de la localidad.

La vestimenta, pieza clave

Antes de que ocurriera el ataque contra Claudia, una cámara de un negocio en Cuautla ya lo había captado en un intento de robo, a las 13:10 horas de ese mismo sábado. En esa grabación se le observa correr al notar la presencia de una patrulla policial.

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El día del ataque, el sujeto vestía camiseta blanca, bermuda clara y una mochila negra. Ese mismo atuendo aparece descrito por los vecinos que auxiliaron a Claudia la noche del crimen y es el mismo que se le observa en las cámaras que documentaron el intento de robo horas antes.

Las autoridades también analizan si el mismo sospechoso participó en el robo de una bicicleta ocurrido en Casasano, otra zona de Cuautla, donde una cámara registró a un hombre con vestimenta similar.

La reconstrucción de los hechos, según su hermana

El video muestra una calle de noche con un grupo de personas congregadas cerca de un edificio identificado como la Casa de la Cultura. Un vehículo policial con luces azules intermitentes está presente en la escena. La joven herida se refugió en el lugar tras ser atacada, mientras se reporta una demora en la respuesta de los servicios de emergencia. Video: Redes sociales

Claudia Tacoronte fue atacada minutos antes de las 20:50 horas del sábado, cuando se dirigía al sitio donde pernoctaba tras asistir a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. De acuerdo con el relato de su hermana, el agresor la “apuñaló varias veces” en el abdomen.

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La joven alcanzó a correr, pedir auxilio y refugiarse en la Casa de la Cultura. Varios vecinos acudieron al escuchar sus gritos; algunos intentaron perseguir al atacante sin lograr alcanzarlo.

La hermana de Claudia denunció además que ni ella ni sus padres habían recibido hasta ese momento contacto directo de las autoridades mexicanas para conocer las circunstancias del crimen. “A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie. Y a mí tampoco”, afirmó, y cuestionó que nadie les advirtiera sobre las condiciones de seguridad en la zona antes del viaje de Claudia a Morelos.

Cuautla marcado por la violencia

Marchan en Morelos por el feminicidio de Claudia Tacoronte.(Crédito: EFE/Alex Cruz)

El ataque ocurrió en un municipio de 183 mil habitantes que en los últimos meses vio la detención de su alcalde, el tesorero, el oficial mayor y el secretario municipal, todos acusados de colaborar con un grupo delictivo local vinculado al Cártel de Sinaloa.

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Además, Cuautla figura entre los ocho municipios de Morelos con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

El feminicidio de Claudia es el cuarto registrado entre estudiantes de la UAEM en lo que va de 2026. En febrero desapareció Kimberly Ramos, de 18 años, cuyo cuerpo fue hallado diez días después en un polígono a las afueras de Cuernavaca. Ese mismo periodo se perdió el rastro de Karol Toledo, estudiante de Enfermería también de 18 años, localizada sin vida tres días después.

El 24 de mayo desapareció Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años e hija de una profesora de la UAEM, cuando salió de su casa en Yautepec para comprar cartulina. Su cuerpo se encontró diez días más tarde en Tepoztlán.

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Estudiantes marchan y exigen justicia y seguridad

Marchan en Morelos por el feminicidio de Claudia Tacoronte.(Crédito: EFE/Alex Cruz)

El martes 15 de septiembre, cerca de mil estudiantes de la UAEM marcharon desde el campus Chamilpa hasta la Plaza de Armas de Cuernavaca. Se sumaron alumnos del Instituto Nacional de Salud Pública con reclamos similares sobre la inseguridad que enfrentan dentro y fuera de las instalaciones universitarias.

Entre las consignas coreadas destacaron “¡Ni una más!”, “No estamos todas, nos falta Claudia” y “el gobierno no me cuida, me cuidan mis amigas”. Al llegar a la Plaza de Armas, un grupo de manifestantes derribó vallas y causó destrozos en el Palacio de Gobierno estatal.

Al término del recorrido, los estudiantes colocaron un altar con flores, veladoras y el rostro de Claudia. La organización de madres y padres de la UAEM envió una carta a la gobernadora Margarita González Saravia y al fiscal Blumenkron para exigir justicia “para la familia de Claudia y para todos los casos que aún permanecen impunes”.

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Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España incluyó a Morelos en su lista de destinos no recomendados para viajar, al advertir sobre “un incremento de la violencia ligada al narcotráfico así como de secuestros” en la entidad.

Students take part in a march demanding justice for Spanish exchange student Claudia Tacoronte, killed in Cuautla on September 12 while studying in Mexico under an academic exchange program with the University of Granada, in Cuernavaca, Mexico, September 15, 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana

El canciller mexicano, Roberto Velasco, garantizó a su homólogo español, José Manuel Albares, “la máxima implicación de México” para esclarecer el caso. El gobierno mexicano informó que las autoridades federales colaboran con las estatales en la investigación.

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, calificó el crimen como un “acto brutal” y habló de “rabia institucional” ante lo ocurrido.

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La SEP condenó el asesinato de Claudia y anunció que dará seguimiento al caso en coordinación con la SRE para apoyar a la familia, a la UAEM y a la Universidad de Granada. Esta última canceló el intercambio a Morelos de otros tres estudiantes que tenían previsto viajar el próximo semestre.