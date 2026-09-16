México

Detienen a hombre acusado de matar perros y comerlos en Aguascalientes

Las autoridades localizaron restos óseos de cuatro perros y un can sin vida en el patio del detenido

Aguascalientes detenido come perros FGE
Detienen en Aguascalientes a sujeto que declaró que se comía a perros callejeros (FGE)
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Un hombre identificado como Omar, alias “El Pinto”, de 44 años, fue detenido en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de atentados al equilibrio ecológico, luego de una investigación relacionada con la desaparición de perros callejeros en la comunidad de San José del Barranco.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Manuel Alonso García, informó que el detenido se dedicaba a la pepena de basura y residía en la misma zona donde habitantes habían reportado la desaparición de varios animales.

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De acuerdo con las denuncias que dieron origen a las investigaciones, vecinos observaron en distintas ocasiones a Omar ingresar a su domicilio acompañado de perros que posteriormente ya no volvían a ser vistos en la comunidad.

Localizan restos de perros en el domicilio

Fiscal general de Aguascalientes Manuel Alonso García
Fiscal general de Aguascalientes, Manuel Alonso García dijo que se cateo el domicilio del sujeto donde encontraron restos óseos de 4 perros (foto: FB)

Como parte de las investigaciones, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión contra el hombre y posteriormente acudieron a su domicilio.

Durante la intervención, los agentes localizaron en el patio restos óseos que corresponderían a por lo menos cuatro perros, además del cuerpo sin vida de otro can.

El hallazgo permitió avanzar en las indagatorias para determinar qué ocurrió con los animales reportados como desaparecidos y establecer la posible responsabilidad del detenido.

La Fiscalía señaló que las autoridades continuarán con los estudios periciales correspondientes para integrar los elementos necesarios dentro de la investigación.

“El Pinto” habría confesado que mataba a los perros

Aguascalientes detenido come perros maltrato animal
Omar, alias “El Pinto”, fue detenido por maltrato animal, al señalar que se comía a canes

Según lo informado por el fiscal Manuel Alonso García, durante una entrevista el detenido habría declarado que mataba a los perros utilizando un palo y posteriormente los preparaba para consumirlos.

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El funcionario agregó que el hombre habría manifestado que una de las partes de los animales que más le gustaba comer era el corazón.

Estas declaraciones forman parte de la investigación y deberán ser valoradas junto con los demás elementos de prueba reunidos por la Fiscalía General del Estado.

El caso generó preocupación entre habitantes de San José del Barranco, debido a los reportes previos sobre perros que eran vistos por última vez cuando ingresaban al domicilio del ahora detenido.

Fiscalía realiza estudios psicológicos

Ilustración de silueta humana gris, barrera roja vertical, símbolo de cerebro y corazón, y grupo de perros y gatos de colores cálidos, dentro de un círculo blanco sobre fondo azul.
Omar está siendo sometido a estudios por parte de peritos en psicología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alonso García también informó que Omar está siendo sometido a estudios por parte de peritos en psicología, con el objetivo de determinar si presenta alguna condición que pueda estar relacionada con su comportamiento.

La Fiscalía precisó que estos análisis forman parte de las diligencias realizadas durante el proceso de investigación y que sus resultados serán considerados por las autoridades correspondientes.

Por ahora, el detenido permanece a disposición de las autoridades mientras continúa el procedimiento judicial relacionado con los hechos.

Podría enfrentar hasta 10 años de prisión

De acuerdo con lo señalado por el fiscal estatal, en caso de que Omar sea declarado responsable del delito que se le imputa, podría recibir una pena de uno a 10 años de prisión.

Además, enfrentaría una sanción económica de entre 500 y 2 mil días de multa, así como la obligación de cubrir la reparación del daño que corresponda.

La Fiscalía General del Estado continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer, con base en las pruebas, la responsabilidad penal del detenido.

Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el proceso.

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