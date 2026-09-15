México

Movimiento Ciudadano prepara reacomodo en Michoacán con posible llegada de Carlos Soto tras su salida del PAN

La salida del alcalde de Zamora del blanquiazul, el avance del oficialismo y las dudas sobre Grecia Quiroz reacomodan desde ahora el tablero político estatal hacia la próxima gubernatura

Jorge Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, se dirige a la cámara en un entorno exterior ajardinado. Este video es un mensaje político del partido. En él, Máynez invita al alcalde de Zamora, Carlos Soto, a integrarse a Movimiento Ciudadano con vistas al año 2027. El orador aparece gesticulando mientras expone la postura de su agrupación política.
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Michoacán es uno de los 17 estados que elegirán un nuevo representante de gobierno en los comicios de 2027. En este último año, la entidad ha sido el escenario de movimientos políticos; el más reciente es la invitación de Movimiento Ciudadano (MC), que a través de su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, llamó al presidente municipal de Zamora, Carlos Alberto Soto Delgado, a unirse a sus filas.

En un video difundido en ‘X’, Álvarez Máynez se dirigió a los habitantes del municipio, así como al funcionario: “Ustedes saben que el próximo año es un momento de definiciones para Michoacán. Michoacán tiene la oportunidad de jubilar a la clase política que le ha fallado a Michoacán, a la clase política que le ha dado la espalda a los michoacanos y que le ha robado la paz y la tranquilidad a un estado de su grandeza y de su riqueza cultural”.

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El emecista reconoció la valentía de Soto por “romper con la vieja política”, tras su segunda salida del Partido Acción Nacional (PAN), anunciada el pasado lunes 7 de septiembre; en 2021, hubo una separación del blanquiazul por desacuerdos internos, de acuerdo con reportes periodísticos locales, y posteriormente se reintegró para contender por la presidencia de Zamora.

" Nos inspira a muchos y nos inspira en Movimiento Ciudadano a invitarlo a ser parte del nuevo futuro de Michoacán, de un futuro más grande, más promisorio, con prosperidad y con paz para Michoacán. Presidente Carlos Soto, lo invitamos a ser parte de la fuerza naranja", dijo el dirigente del partido naranja.

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Mientras que MC le abre las puertas a Soto Delgado, el PAN Michoacán sostuvo que el alcalde “se fue por la puerta chiquita de atrás de nuestro partido, porque no cedimos a sus pretendidas imposiciones: exigió una diputación local y la candidatura a la alcaldía de Zamora”. Acción Nacional afirmó que en sus fuerzas no caben las imposiciones de coordinadores rumbo a las elecciones 2027, y que se respetará la decisión de la población para seleccionar a sus representantes a candidatos.

Morena busca continuidad de proyecto en Michoacán

Actualmente, Michoacán es gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla y la Cuarta Transformación, que, bajo el argumento de continuar con su proyecto de gubernabilidad en la entidad, busca seguir al frente del poder estatal. El día de ayer, Carlos Torres Piña fue designado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Michoacán, cargo desde el que organizará el trabajo territorial del partido rumbo a 2027, año en que la entidad renovará la gubernatura.

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Aunque el nombramiento no constituye una postulación formal a la gubernatura, este tipo de encargos suele colocar a quien lo ocupa entre los perfiles que Morena considera para competir en la elección estatal. El partido todavía deberá definir a su abanderado y las posibles alianzas para buscar la continuidad en el gobierno michoacano.

Por otra parte, Grecia Quiroz, presidenta de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, cuyo asesinato continúa siendo investigado por las autoridades estatales, también busca competir por la gubernatura del estado como la abanderada del Movimiento Independiente del Sombrero, pero luego de que el congreso le impusiera candados, sigue sin saberse si podrá participar en el proceso electoral. Jorge Máynez, ha respaldado públicamente a Quiroz, hecho que ha sido calificado por militantes de Morena como señal de una posible alianza, la funcionaria michoacana la ha descartado hasta el momento.

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