México

Las últimas previsiones para Ciudad de México: temperatura, lluvias y viento este 15 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Guardar

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este martes 15 de septiembreen Ciudad de México.

En Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23.9 grados centígrados y una mínima de 13.2 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 88% durante el día.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 91% en el transcurso del día y del 92% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 9.3 kilómetros por hora en el día y los 9.3 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 4.

El clima en la CDMX

La predicción del estado del tiempo en CDMX. (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en CDMX. (Imagen ilustrativa Infobae)

Podría pensarse que debido a su ubicación geográfica y a su extensión, la Ciudad de México tendría un clima templado-cálido homogéneo pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

PUBLICIDAD

En general, el clima es cálido y templado en la Capital mexicanarondando entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de lluvia, siendo junio, julio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran chubascos.

Durante el invierno, las temperaturas suelen disminuir a los cero grados en las zonas más altas de la periferia, como el Ajusco; en contraste, demarcaciones como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que cayó nieve en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro subió hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados sucedida el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

¿Cuál es el clima en México?

La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

México es un país afortunado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Ciudad de MéxicoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Lloverá durante el Grito de Independencia?: cuál es el pronóstico del clima para el 15 de septiembre en CDMX

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones para asistir a los festejos patrios en el Zócalo

¿Lloverá durante el Grito de Independencia?: cuál es el pronóstico del clima para el 15 de septiembre en CDMX

Anti-blush: la tendencia que desplaza al rubor rosa en el maquillaje de otoño

El anti-blush gana terreno este otoño y desplaza las mejillas rosas muy marcadas por tonos beige, marrones y terracotas que se funden con la piel

Anti-blush: la tendencia que desplaza al rubor rosa en el maquillaje de otoño

Explosión en planta de Jáltipan, Veracruz, deja tres muertos y un herido: Rocío Nahle activa operativo de emergencia

El accidente en las inmediaciones de una planta de sal dejó un saldo preliminar de tres personas muertas y al menos una lesionada

Explosión en planta de Jáltipan, Veracruz, deja tres muertos y un herido: Rocío Nahle activa operativo de emergencia

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 14 de septiembre: Onda tropical 39 se desplazará sobre el occidente del país

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 14 de septiembre: Onda tropical 39 se desplazará sobre el occidente del país

Investigó el asesinato de Carlos Manzo y ahora apunta a la gubernatura de Michoacán: perfil de Carlos Torres Piña

El exfiscal y exsecretario de Gobierno fue designado coordinador estatal de la 4T, posición que lo coloca como el principal perfil de Morena para buscar la gubernatura

Investigó el asesinato de Carlos Manzo y ahora apunta a la gubernatura de Michoacán: perfil de Carlos Torres Piña
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de septiembre: México supera los 200 policías asesinados en 2026, Jalisco encabeza la lista de víctimas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de septiembre: México supera los 200 policías asesinados en 2026, Jalisco encabeza la lista de víctimas

Condenan a 41 años de cárcel a "el Cris", considerado como el primer "pozolero" e integrante de los Arellano Félix

La fragmentación del Cártel del Golfo dejó cinco facciones dedicadas a distintos negocios criminales

Sentencian a tres por secuestro agravado en Tamaulipas: reciben 52 años de prisión

Episcopado mexicano pide al gobierno garantizar la seguridad, la justicia y escuchar a las víctimas

ENTRETENIMIENTO

TV Azteca presume los números de La Granja VIP en su primera semana, ¿Le ganó a La Casa de los Famosos?

TV Azteca presume los números de La Granja VIP en su primera semana, ¿Le ganó a La Casa de los Famosos?

Gala Montes acepta estar en crisis y se reencuentra con su expareja Icho Van, “se me está cayendo todo a pedazos”

Acusan de fraude a La Casa de los Famosos México tras salida de Masad Altamimi, destapan quién era la verdadera eliminada

Tras el asesinato de su tecladista, Camilo Séptimo lanza petición a sus fans y cancelan conciertos

Camila Fernández no obtuvo permiso laboral de EEUU y no podrá cantar en Las Vegas junto a Alejandro Fernández

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. califica su nocaut como “espectacular” tras vencer a Jeison Troncoso: qué viene para el Junior

Julio César Chávez Jr. califica su nocaut como “espectacular” tras vencer a Jeison Troncoso: qué viene para el Junior

Cruz Azul no puede viajar a EEUU por un problema en el avión y se complica el duelo ante Inter Miami

Alistan demandas contra Edson Álvarez: productor del documental acusó al futbolista de fraude y secuestro

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football desde México

Toros de Tijuana se coloca a un triunfo de proclamarse como campeón en la Liga Mexicana de Beisbol