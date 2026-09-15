México

Una denuncia en redes, una cirugía y una muerte: investigan caso de Laura Rocío en Tijuana

Laura Rocío, de 40 años, publicó videos en los que mostró cicatrices y hematomas que atribuyó a un procedimiento estético; la FGE deberá esclarecer las circunstancias de su muerte

La mujer se habría lanzado desde el Viaducto Elevado, en Tijuana. (Impresión de pantalla video)
La mujer se habría lanzado desde el Viaducto Elevado, en Tijuana. (Impresión de pantalla video)
Guardar

La muerte de una mujer de 40 años, identificada como Laura Rocío Aceves, es investigada en Tijuana luego de que horas antes de ser localizada sin vida difundiera en redes sociales videos en los que denunció las presuntas secuelas físicas que, según su propio testimonio, le dejó una cirugía plástica.

El caso ocurrió el domingo 13 de septiembre, cuando Laura Rocío publicó en redes sociales una grabación en la que mostró diversas cicatrices y hematomas que presentaba en distintas partes del cuerpo y señaló públicamente a una cirujana por los resultados que atribuyó al procedimiento estético.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes periodísticos, la mujer posteriormente fue localizada sin vida en las inmediaciones del Viaducto Elevado Tijuana, a la altura del Cañón del Matadero.

Elementos de Bomberos de Tijuana, Policía Municipal y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. La Fiscalía General del Estado de Baja California deberá determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer si existe alguna relación entre los hechos denunciados por la mujer y su muerte.

Denunció las secuelas que atribuyó a una cirugía

En uno de los videos difundidos antes de su muerte, Laura Rocío mostró lesiones y marcas corporales que, según afirmó, aparecieron después de someterse a una intervención de cirugía plástica.

PUBLICIDAD

Dos capturas horizontales de una mujer con camiseta verde que enseña marcas rojas en la piel de su cuello.
Laura Rocío Aceves, de 40 años, denunció una mala praxis en una cirugía plástica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer exhibió principalmente cicatrices y hematomas en zonas como los brazos, cuello, espalda baja y abdomen. En la grabación responsabilizó verbalmente a una médica a quien identificó como Daniel León, a quien relacionó con la clínica Capital Surgery.

Laura Rocío afirmó que el procedimiento había tenido consecuencias graves para ella y pidió públicamente a otras personas no someterse a una intervención con la especialista que mencionó.

El caso podría ser investigado tanto desde la perspectiva de las circunstancias del fallecimiento como por los señalamientos realizados previamente contra la profesional de la salud.

También habló de problemas personales

Antes del video relacionado con la cirugía, Laura Rocío publicó otra grabación en la que habló sobre problemas familiares, relaciones personales y situaciones que describió como ataques en su contra.

La mujer posteó un par de videos en redes sociales.
La mujer posteó un par de videos en redes sociales.

En esa publicación realizó expresiones que anticipaban que atravesaba una situación emocional delicada. De acuerdo con reportes sobre el caso, también hizo referencias a su propio funeral.

Las publicaciones se produjeron poco antes de que la mujer fuera localizada sin vida, por lo que las autoridades deberán establecer qué factores estuvieron relacionados con su decisión y si existió algún vínculo con las circunstancias que previamente había denunciado.

Especialistas y autoridades recomiendan evitar asumir una sola causa en casos de suicidio, debido a que pueden intervenir diversos factores personales, familiares y de salud mental. Por ello, cualquier conclusión sobre las razones de la muerte de Laura Rocío deberá derivar de la investigación correspondiente.

Fiscalía deberá esclarecer el caso

El fallecimiento ocurrió en una vialidad elevada que fue inaugurada el 30 de enero de 2026 y, de acuerdo con reportes locales, se trataría del primer caso de suicidio registrado en esa infraestructura.

Tras el reporte, corporaciones de emergencia acudieron al área del Cañón del Matadero, donde se realizaron las diligencias para preservar el lugar y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Ilustración en acuarela de un cuerpo en el suelo cubierto por una manta azul, con una mano apoyada sobre el piso.
Laura Rocío Aceves se habría quitado la vida por problemas de salud mental tras la cirugía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Baja California tendrá que determinar las circunstancias precisas de la muerte y establecer si existen elementos para abrir alguna investigación relacionada con los señalamientos que Laura Rocío realizó contra la cirugía y la especialista que mencionó.

Hasta ahora, no se ha establecido oficialmente que una presunta mala praxis haya provocado el fallecimiento. La relación entre ambos acontecimientos permanece como una hipótesis que deberá ser corroborada o descartada por las autoridades.

El caso también pone bajo atención las denuncias que pacientes realizan en redes sociales sobre procedimientos médicos y estéticos, particularmente cuando existen posibles complicaciones posteriores a una intervención. Cualquier eventual responsabilidad profesional deberá determinarse mediante las investigaciones y procedimientos legales correspondientes.

Temas Relacionados

suicidiocirugía estéticacirugía plásticaTijuanamujermuerteViaducto Elevado Tijuanamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Octavio Paz y la Independencia de México: lo que pensaba de Hidalgo, Morelos y la guerra social inconclusa

En El laberinto de la soledad, el Nobel sostiene que el levantamiento iniciado en 1810 expresaba reclamos campesinos y agrarios que la consumación encabezada por Agustín de Iturbide dejó sin resolver

Octavio Paz y la Independencia de México: lo que pensaba de Hidalgo, Morelos y la guerra social inconclusa

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

16 de septiembre festivo oficial: ¿El pago es doble o triple si te toca trabajar?

El Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo señala el monto que el trabajador debe recibir por trabajar en un día de descanso oficial

16 de septiembre festivo oficial: ¿El pago es doble o triple si te toca trabajar?

El Malilla, NSQK y Uzielito Mix llegan a Destino Dos Equis Veracruz 2026: lineup completo, boletos y horarios

El encuentro reúne música urbana, R&B y sesiones de DJ frente al Golfo de México

El Malilla, NSQK y Uzielito Mix llegan a Destino Dos Equis Veracruz 2026: lineup completo, boletos y horarios

Cuándo y a qué hora es el Grito de Independencia 2026: Sheinbaum encabezará la ceremonia desde Palacio Nacional

Ya hay fecha y horario para el Grito, además de los detalles de la celebración que iniciará desde la tarde en el Zócalo, música y cierres viales en la zona

Cuándo y a qué hora es el Grito de Independencia 2026: Sheinbaum encabezará la ceremonia desde Palacio Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente: hallaron pruebas contundentes que lo vinculan al crimen

Escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente: hallaron pruebas contundentes que lo vinculan al crimen

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé exige a gobierno de Chiapas reconocer a víctimas de desplazamiento forzado

Del control fronterizo a las alianzas: el territorio actual del Cártel Arellano Felix

Culiacán y otros municipios retoman el Grito tras dos años de violencia entre Los Chapitos y La Mayiza en Sinaloa

Los Ardillos bajo presión: inician proceso penal a 15 presuntos integrantes en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Silvio Rodríguez, legendario cantautor, regresará a México con gira en 2027 tras años de su presentación en el Zócalo capitalino

Silvio Rodríguez, legendario cantautor, regresará a México con gira en 2027 tras años de su presentación en el Zócalo capitalino

Rammstein anuncia el estreno de “Live in Mexico City”: el fuego alemán inmortalizado en la gran pantalla

El Malilla, NSQK y Uzielito Mix llegan a Destino Dos Equis Veracruz 2026: lineup completo, boletos y horarios

Intocable en el Zócalo: A qué hora inicia el concierto gratis del 15 de septiembre y qué canciones van a tocar

Yahir y Ese Pérez protagonizan pelea por la comida tras decisión de Gema Garoa: “¿La inmunidad al 100% no se te hace infantil?”

DEPORTES

Detroit Lions vs Buffalo Bills: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la semana 2 de la NFL desde México

Detroit Lions vs Buffalo Bills: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la semana 2 de la NFL desde México

México vs. China: el Tri de Sóftbol Femenil busca un triunfo clave en la Copa Mundial 2026

¿Por qué Christian Ebere sí viajó a Miami y Cruz Azul no? Esta es la razón que lo adelantó al partido de Campeones Cup

Puebla vs Toluca, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Jornada 7 de Liga MX

Cruz Azul vs Inter Miami: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México a la Máquina enfrentar a Messi en la Final del Campeones Cup 2026