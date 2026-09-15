Una denuncia en redes, una cirugía y una muerte: investigan caso de Laura Rocío en Tijuana

La mujer se habría lanzado desde el Viaducto Elevado, en Tijuana. (Impresión de pantalla video)

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La muerte de una mujer de 40 años, identificada como Laura Rocío Aceves, es investigada en Tijuana luego de que horas antes de ser localizada sin vida difundiera en redes sociales videos en los que denunció las presuntas secuelas físicas que, según su propio testimonio, le dejó una cirugía plástica.

El caso ocurrió el domingo 13 de septiembre, cuando Laura Rocío publicó en redes sociales una grabación en la que mostró diversas cicatrices y hematomas que presentaba en distintas partes del cuerpo y señaló públicamente a una cirujana por los resultados que atribuyó al procedimiento estético.

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De acuerdo con reportes periodísticos, la mujer posteriormente fue localizada sin vida en las inmediaciones del Viaducto Elevado Tijuana, a la altura del Cañón del Matadero.

Elementos de Bomberos de Tijuana, Policía Municipal y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. La Fiscalía General del Estado de Baja California deberá determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer si existe alguna relación entre los hechos denunciados por la mujer y su muerte.

Denunció las secuelas que atribuyó a una cirugía

En uno de los videos difundidos antes de su muerte, Laura Rocío mostró lesiones y marcas corporales que, según afirmó, aparecieron después de someterse a una intervención de cirugía plástica.

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Laura Rocío Aceves, de 40 años, denunció una mala praxis en una cirugía plástica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer exhibió principalmente cicatrices y hematomas en zonas como los brazos, cuello, espalda baja y abdomen. En la grabación responsabilizó verbalmente a una médica a quien identificó como Daniel León, a quien relacionó con la clínica Capital Surgery.

Laura Rocío afirmó que el procedimiento había tenido consecuencias graves para ella y pidió públicamente a otras personas no someterse a una intervención con la especialista que mencionó.

El caso podría ser investigado tanto desde la perspectiva de las circunstancias del fallecimiento como por los señalamientos realizados previamente contra la profesional de la salud.

También habló de problemas personales

Antes del video relacionado con la cirugía, Laura Rocío publicó otra grabación en la que habló sobre problemas familiares, relaciones personales y situaciones que describió como ataques en su contra.

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La mujer posteó un par de videos en redes sociales.

En esa publicación realizó expresiones que anticipaban que atravesaba una situación emocional delicada. De acuerdo con reportes sobre el caso, también hizo referencias a su propio funeral.

Las publicaciones se produjeron poco antes de que la mujer fuera localizada sin vida, por lo que las autoridades deberán establecer qué factores estuvieron relacionados con su decisión y si existió algún vínculo con las circunstancias que previamente había denunciado.

Especialistas y autoridades recomiendan evitar asumir una sola causa en casos de suicidio, debido a que pueden intervenir diversos factores personales, familiares y de salud mental. Por ello, cualquier conclusión sobre las razones de la muerte de Laura Rocío deberá derivar de la investigación correspondiente.

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Fiscalía deberá esclarecer el caso

El fallecimiento ocurrió en una vialidad elevada que fue inaugurada el 30 de enero de 2026 y, de acuerdo con reportes locales, se trataría del primer caso de suicidio registrado en esa infraestructura.

Tras el reporte, corporaciones de emergencia acudieron al área del Cañón del Matadero, donde se realizaron las diligencias para preservar el lugar y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Laura Rocío Aceves se habría quitado la vida por problemas de salud mental tras la cirugía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Baja California tendrá que determinar las circunstancias precisas de la muerte y establecer si existen elementos para abrir alguna investigación relacionada con los señalamientos que Laura Rocío realizó contra la cirugía y la especialista que mencionó.

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Hasta ahora, no se ha establecido oficialmente que una presunta mala praxis haya provocado el fallecimiento. La relación entre ambos acontecimientos permanece como una hipótesis que deberá ser corroborada o descartada por las autoridades.

El caso también pone bajo atención las denuncias que pacientes realizan en redes sociales sobre procedimientos médicos y estéticos, particularmente cuando existen posibles complicaciones posteriores a una intervención. Cualquier eventual responsabilidad profesional deberá determinarse mediante las investigaciones y procedimientos legales correspondientes.