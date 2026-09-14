Los manifestantes exigieron la renuncia de Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar.

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Médicos, enfermeras, residentes y trabajadores administrativos del sector salud marcharon este domingo por calles de Xalapa, Veracruz, para denunciar la falta de medicamentos, material quirúrgico e insumos básicos en hospitales de la entidad.

Durante la movilización, que tuvo como destino Palacio de Gobierno, los manifestantes también exigieron la renuncia de Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar.

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Los trabajadores señalaron que las carencias persisten desde hace varias semanas y que han afectado el desarrollo de procedimientos médicos, incluida la suspensión de cirugías.

También denunciaron que algunos pacientes, particularmente quienes cuentan con menos recursos económicos, han tenido que adquirir por su cuenta materiales necesarios para recibir atención.

La protesta estuvo encabezada por integrantes del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”, uno de los hospitales señalados por el personal debido a las dificultades relacionadas con el suministro.

Trabajadores de salud marchan en Xalapa por falta de medicamentos e insumos: exigen salida del titular del IMSS Bienestar en Veracruz.

Los participantes avanzaron con pancartas y lonas en las que se podían leer mensajes como “Si no pueden renuncien” y “IMSS-Bienestar es un fracaso, Ramos Alor renuncia”.

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Falta de medicamentos y material médico afecta a hospitales de Veracruz

Durante la movilización, los trabajadores aseguraron que el desabasto comprende productos indispensables para las actividades médicas y administrativas.

Entre los materiales mencionados se encuentran jeringas, guantes, batas, medicamentos, material quirúrgico y artículos de papelería.

Felisa León, trabajadora social con 37 años de servicio y empleada del CAE desde su apertura en 1989, afirmó que ante la falta de algunos insumos el propio personal ha recurrido a cooperaciones para cubrir necesidades inmediatas.

“En el interior del hospital se vive un desabasto total; no hay medicamentos, jeringas, guantes ni batas, y las cirugías se suspenden porque no tienen las herramientas”, declaró.

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La trabajadora sostuvo que las carencias también repercuten en pacientes que llegan desde otros municipios y ciudades y que, en algunos casos, no cuentan con recursos para comprar los materiales que necesitan.

Trabajadores de salud denuncian falta de medicamentos e insumos básicos en hospitales de Veracruz.

De acuerdo con los manifestantes, la falta de insumos ha ocasionado la suspensión de cirugías y otros procedimientos.

También señalaron que los suministros enviados hasta ahora han sido parciales y que no permiten resolver de manera permanente las necesidades de los hospitales.

Médicos exigen renuncia de Roberto Ramos Alor

Además de solicitar una solución al desabasto, los trabajadores dirigieron parte de sus reclamos contra Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar.

Durante la marcha se escucharon consignas como “Dónde están, dónde están, los insumos del Bienestar” y “No te vayas a enfermar, no tenemos material”. Los participantes también reclamaron la intervención de las autoridades estatales y federales para atender la situación.

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El descontento se intensificó luego de que en redes sociales comenzó a circular un video en el que Ramos Alor aparece durante una reunión con médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

En la grabación, difundida en días recientes, se observa una confrontación relacionada con los señalamientos sobre la falta de insumos.

Roberto Ramos Alor enfrenta críticas tras responder a residentes que reclamaban medicamentos y materiales necesarios para atender a pacientes.

En ese encuentro, una residente cuestionó qué ocurriría con pacientes que estaban esperando una cirugía ante la falta de herramientas para realizar los procedimientos. Ramos Alor respondió que quienes no quisieran operar por no contar con las herramientas podían no hacerlo.

Los manifestantes consideraron esa respuesta como parte de los motivos para exigir su salida del cargo.

A la protesta se sumaron trabajadores que pidieron una respuesta de los gobiernos estatal y federal. Entre sus demandas también plantearon solicitar una declaratoria de emergencia en materia de salud estatal por la falta de insumos básicos.

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Trabajadores presentan pliego petitorio y piden abasto permanente

Durante la movilización, personal del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” presentó un pliego petitorio con diversas solicitudes relacionadas con las condiciones laborales y la operación del hospital.

Entre los puntos planteados se encuentran:

Reconocimiento formal de su representación y cumplimiento de acuerdos.

Recursos relacionados con la transición al IMSS-Bienestar .

Instalación de una mesa interinstitucional para atender el desabasto.

Condiciones dignas y sin represalias para internos, pasantes y residentes.

Estabilidad laboral, basificación progresiva, prestaciones y salarios para trabajadores eventuales y suplentes.

Enfermeras del IMSS mantiene cerrada la avenida en Centro Médico (Cortesía)

Abasto permanente y suficiente de medicamentos, insumos y equipo.

Los trabajadores también pidieron que las autoridades garanticen los recursos necesarios para mantener la operación hospitalaria y señalaron que las entregas parciales de materiales no resuelven las necesidades existentes.

La movilización ocurre después de que durante las últimas semanas se registraran manifestaciones de personal médico y de enfermería en Xalapa y Veracruz por las mismas carencias.

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Gobierno de Veracruz asegura que hospitales operan con normalidad

Ante la protesta, el Gobierno de Veracruz informó que los servicios de salud estatales se mantienen en funcionamiento y que la atención médica y hospitalaria está garantizada.

En un comunicado, la administración estatal señaló que antes, durante y después de la movilización no se reportaron afectaciones en la atención.

Añadió que el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” continuó operando y atendiendo tanto a pacientes hospitalizados como a personas que acudieron a solicitar servicios.

Comunicado Oficial.

Respecto al suministro de medicamentos, material de curación y otros insumos, el gobierno estatal indicó que se encuentra en proceso la distribución de materiales adquiridos por la administración local.

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Al mismo tiempo, señaló que avanza el suministro correspondiente al IMSS-Bienestar mediante la coordinación entre sus niveles central, estatal, regional y local.

La Secretaría de Salud, el IMSS-Bienestar y las instancias correspondientes, agregó, mantienen comunicación y seguimiento de la operación hospitalaria y del abasto para identificar necesidades y garantizar la continuidad de los servicios.

IMSS-Bienestar anuncia mesa de trabajo tras la manifestación

Por su parte, el IMSS-Bienestar informó que durante este fin de semana equipos médicos y de suministro de hospitales y áreas centrales realizaron jornadas de trabajo en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y en el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”.

Los trabajos contaron con la participación de Natán Enríquez, encargado de despacho de la Unidad de Atención a la Salud. El personal también recorrió el almacén central de medicamentos e insumos y sostuvo reuniones con autoridades de la Secretaría de Salud de Veracruz para revisar las necesidades y definir acciones conjuntas.

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Comunicado Oficial.

El organismo informó que, como seguimiento a la manifestación registrada en el CAE, se establecerá una mesa de trabajo con participación de los equipos del hospital para identificar las áreas que requieren atención, plantear soluciones y dar seguimiento a su implementación.

Asimismo, el IMSS-Bienestar señaló que trabaja en proyectos para fortalecer al Centro de Alta Especialidad, entre ellos la rehabilitación de quirófanos y el incremento de sus capacidades quirúrgicas.