Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,78 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,57% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,67 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 0,4%, aunque su evolución interanual mostró una bajada del 6,91%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en alza por un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,3%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,36%, indicando una ligera estabilidad en el mercado.