Hallan sin vida a estudiante española de la UAEM en Cuautla: investigan posible feminicidio

La Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas para esclarecer el móvil y las circunstancias de la muerte.

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La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga bajo el protocolo de feminicidio la muerte de una estudiante española de intercambio, localizada sin vida en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, en la colonia Emiliano Zapata.

El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, informó que ya se realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido, identificar a la persona que habría participado en la agresión y determinar su posible vínculo con la víctima.

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De acuerdo con los primeros reportes, la joven, de 21 años y originaria de Salamanca, España, se encontraba en Morelos como parte de un programa de intercambio académico entre la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

¿Cómo ocurrió la muerte de la estudiante española en Cuautla?

Según las versiones preliminares proporcionadas por autoridades y fuentes policiales, los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 12 de septiembre. La estudiante se encontraba en la zona de la Casa de la Cultura cuando habría sido interceptada durante un aparente asalto.

Una de las líneas iniciales señala que la joven habría intentado ponerse a salvo al ingresar al inmueble, pero el presunto agresor habría entrado detrás de ella y la habría atacado con un arma blanca.

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Tras recibir el reporte, elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al sitio. Los paramédicos localizaron a la estudiante con lesiones de gravedad y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de las policías municipal y estatal desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores para localizar al presunto responsable. Hasta los reportes proporcionados no se había informado sobre alguna detención relacionada con el caso.

Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar señaló que las autoridades desarrollarán las líneas de investigación necesarias para establecer con precisión lo ocurrido.

Entre los aspectos que deberán determinarse se encuentra la identidad del probable responsable y si se trata de una persona originaria de Cuautla, de otro municipio de Morelos o de otra entidad.

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Aunque el aparente asalto figura entre las primeras versiones sobre el caso, las autoridades mantienen abiertas otras hipótesis para establecer el posible móvil de la agresión. Por ello, no se han adelantado conclusiones sobre la responsabilidad de alguna persona ni sobre una posible relación sentimental con la víctima.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, que deberá reunir los elementos necesarios para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La víctima tenía 21 años .

Era originaria de Salamanca, España .

Se encontraba en Morelos como estudiante de intercambio .

El programa académico estaba relacionado con la Universidad de Salamanca y la UAEM .

El caso ocurrió en Cuautla durante la noche del sábado 12 de septiembre .

La Fiscalía investiga bajo el protocolo de feminicidio .

Hasta los reportes proporcionados no se había informado de personas detenidas.

Gobernadora de Morelos lamenta muerte de estudiante

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó profundamente la muerte de la estudiante española y expresó su solidaridad con su familia, seres queridos y con la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

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La mandataria señaló que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, las autoridades competentes trabajan de manera coordinada.

Precisó que la Fiscalía General del Estado inició la investigación y activó los protocolos correspondientes, por lo que será esa institución la encargada de determinar las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, las responsabilidades.

González Saravia también indicó que el Ejecutivo estatal contribuirá, dentro de sus competencias, al esclarecimiento del caso.

Consulado de España recibe comunicación por el caso

Debido a la nacionalidad de la estudiante, las autoridades establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar acompañamiento institucional a los familiares de la víctima.

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El fiscal Fernando Blumenkron Escobar explicó que la Fiscalía Especializada tuvo contacto con la representación consular y que este mecanismo permitirá mantener comunicación con los familiares de la joven y proporcionarles el apoyo necesario durante las diligencias.

La gobernadora, además, instruyó a las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Dirección General de Atención a Migrantes, a brindar el apoyo que sea requerido y mantener comunicación con la UAEM, dentro de sus respectivas atribuciones.

Respecto a la posibilidad de trasladar los restos de la estudiante a España, la información proporcionada señala que la decisión corresponderá a sus padres.

Mientras tanto, la Fiscalía de Morelos continúa con las diligencias y la recopilación de datos de prueba para determinar qué ocurrió, identificar al probable responsable y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.

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