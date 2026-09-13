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Sheinbaum reafirma su llamado a moderar la “opulencia” frente a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama

La presidenta estuvo en Quintana Roo para continuar con su gira informativa por su Segundo Informe de Gobierno

En Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a moderar la opulencia frente a la gobernadora Mara Lezama. Crédito: X / @MaraLezama
En Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a moderar la opulencia frente a la gobernadora Mara Lezama. Crédito: X / @MaraLezama
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Este sábado, frente a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a moderar la “opulencia” en el gobierno, basándose en los principios de austeridad.

Llaman la atención las palabras de la presidenta de la República, porque la gobernadora de Quintana Roo, de acuerdo con reportes periodísticos, lleva más de 97 vuelos privados en su gestión, cuya hora de vuelo cuesta promedio seis mil dólares.

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Andrés Quintana Roo escribió lo que Morelos le dictaba y en esos Sentimientos de la Nación hay algo excepcional. Dice, por ejemplo, ‘hay que moderar la indigencia y la opulencia’”, dijo la primera mandataria.

Sheinbaum y su llamado a moderar la opulencia

Cabe señalar que fue la única mención de austeridad, durante los 45 minutos de su discurso por su Segundo Informe de Gobierno junto al Malecón Tajamar.

Además, Sheinbaum Pardo se limitó a dar cualquier reconocimiento a la gobernadora emanada de Morena, por más que Lezama la llamó “querida presidenta, primera mujer, científica, madre, abuela, Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, mucha Presidenta, la mejor Presidenta de todo el mundo”.

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La presidenta continuó con sus giras sobre el Segundo Informe de Gobierno, este sábado en Quintana Roo. Crédito: X / @MaraLezama
La presidenta continuó con sus giras sobre el Segundo Informe de Gobierno, este sábado en Quintana Roo. Crédito: X / @MaraLezama

“Muchas gracias a Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo. Gracias, Mara, por tu entrega”, respondió la titular del Ejecutivo Federal a la serie de elogios que le hizo la gobernadora.

Exhiben vuelos de Mara Lezama

Cabe recordar que el pasado mes de agosto, reportes periodísticos exhibieron los viajes, en aviones privados, de la gobernadora María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, incluso en aeronaves de un proveedor de su gobierno.

Sin embargo, cuando Sheinbaum Pardo fue cuestionada al respecto –como lo hace con casi todos los que militan en Morena o son parte de la cuarta transformación– puso en duda la información. Mientras que la gobernadora negó los hechos.

“Tiene que comprobarse que en efecto fue así, primero antes que nada, porque si no nos vamos nada más con notas que salen que no tienen necesariamente fundamento, tendría que revisarse. Ayer explicó la gobernadora que ha hecho algunos viajes con sus recursos personales, esa es la explicación que ella está dando”, expresó, en su momento, la mandataria.

Claudia reconoce el trabajo del gobernador de Yucatán

Contrario a la actitud que tuvo con Mara Lezama, más temprano este sábado, en Mérida, Yucatán, Sheinbaum no escatimó en elogios al gobernador Joaquín Díaz Mena, a quien incluso comparó con Felipe Carrillo Puerto.

El PAN exige que investiguen los 97 vuelos privados que habría hecho Mara Lezama, desde que era alcaldesa de Cancún. Crédito: X/ @MaraLezama
El PAN exige que investiguen los 97 vuelos privados que habría hecho Mara Lezama, desde que era alcaldesa de Cancún. Crédito: X/ @MaraLezama

“Comparado con Felipe Carrillo Puerto, el mejor gobernador de Yucatán: Joaquín Díaz Mena, que quiere a su pueblo, que anda con su pueblo incansable”, expresó Sheinbaum.

Presidenta cerrará su gira en la Ciudad de México

En el Malecón Tajamar, ante una multitud que Lezama calculó en 35 mil personas, aunque el número parecía menor y cientos de asistentes se retiraron antes de que hablara la presidenta, quien aprovechó para informar que el 27 de septiembre cerrará su gira de informes en la Ciudad de México.

“Llevamos ya, con Quintana Roo, 17 estados de la República. Desde el 1 de septiembre hemos estado en Morelos, Durango y Zacatecas, y así hasta el 27 de septiembre, día de la nacionalización de la industria eléctrica, vamos a cerrar nuestro informe con el informe en la Ciudad de México”, reveló.

Niegan investigación contra Lezama

Pese al llamado a moderar la opulencia, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa del 25 de agosto, minimizó los señalamientos en contra de Mara Lezama sobre que presuntamente ha realizado 97 viajes de lujo, supuestamente usando aeronaves privadas y junto con su familia, desde que era alcaldesa de Cancún.

Sheinbaum exhortó a que Mara Lezama aclare la polémica sobre presuntos viajes. | Presidencia
Sheinbaum exhortó a que Mara Lezama aclare la polémica sobre presuntos viajes. | Presidencia

La mandataria afirmó que la mandataria debe aclarar la situación, al indicar que los señalamientos fueron a través de un medio de comunicación.

“Lo primero que, que ella tiene que aclarar, ¿no? Es lo primero. Porque igual sale en un medio y no sabemos qué tanto eso es cierto o no, como decíamos. Entonces, ella tiene que aclarar", dijo en Palacio Nacional.

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