Por seguridad, cancelan desfiles patrios de septiembre en escuelas de Escuinapa, Sinaloa

Por seguridad, cancelan desfiles patrios de septiembre en Escuinapa, Sinaloa. REUTERS / Jose Luis González

Guardar

A través de un breve comunicado, el gobierno municipal de Escuinapa, Sinaloa, dio a conocer la cancelación de los desfiles cívicos escolares programados para el 14 y el 16 de septiembre, como medida preventiva de seguridad tras solicitud de la comunidad escolar.

La decisión surge de un acuerdo entre el ayuntamiento, autoridades educativas, cuerpos de seguridad, padres y madres de familia, y directivos de las escuelas del municipio.

PUBLICIDAD

Escuinapa, Sinaloa: cancelan desfiles cívicos por seguridad

El desfile del 14 de septiembre, correspondiente a guarderías, nivel preescolar y Centros de Atención Múltiple, queda sin efecto. Lo mismo ocurre con el desfile del 16 de septiembre, que reunía a estudiantes de primaria y secundaria.

El comunicado, firmado por el Ayuntamiento de Escuinapa el pasado 11 de septiembre de 2026, atribuye la medida a “la solicitud y preocupación manifestadas por la comunidad escolar”. El texto describe la cancelación como una acción “estrictamente preventiva” orientada a “garantizar la tranquilidad y proteger el bienestar” de niñas, niños, adolescentes y personal docente.

Las actividades del 15 de septiembre siguen en revisión

Este 3 de septiembre el munipio confirmó la cancelación de los festejos. Crédito: Facebook - Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa

El municipio no canceló por completo los actos conmemorativos de las fiestas patrias. Según el comunicado, el formato de las actividades del 15 de septiembre “continúan en valoración colegiada” y los acuerdos definitivos se anunciarán después a través de los canales oficiales del ayuntamiento.

PUBLICIDAD

La administración municipal no detalla en el documento cuáles son los riesgos concretos que motivaron la suspensión de los desfiles, ni menciona incidentes previos en el municipio.

El comunicado subraya que la determinación se tomó “en estrecha coordinación con las autoridades educativas” y con “los cuerpos de seguridad” del municipio. El ayuntamiento presenta la medida como una resolución conjunta, no como una decisión unilateral del gobierno local.

El aviso llega días antes de las celebraciones patrias, cuando los desfiles escolares suelen concentrar a cientos de estudiantes, docentes y familias en las calles del municipio sinaloense.

PUBLICIDAD

A inicios del mes patrio, el municipio canceló otro evento

A inicios del mes patrio, el municipio de Escuinapa canceló otro evento público, el Ayuntamiento suspendió la Carrera Ciclista de la Municipalización, programada para el domingo 6 de septiembre, apenas tres días después de cancelar por “fuerza mayor” los festejos del 111 aniversario de su fundación. El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (IMDEE) confirmó la baja a través de su página oficial de Facebook.

La cancelación se dio horas después del asesinato de Carolina Irasema Beltrán Romero, empleada del Ayuntamiento y maestra de educación especial, atacada a balazos afuera de su domicilio en la colonia Centro. Se trató del segundo homicidio de un funcionario municipal en menos de una semana, luego de que el 31 de agosto se confirmara la muerte de Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal.

PUBLICIDAD

El ataque contra Carolina Beltrán fue realizado por hombres armados este 3 de septiembre. Crédito: Redes Sociales

El IMDEE ofreció una disculpa “a ciclistas y ciudadanía por los inconvenientes que esta decisión pudiera ocasionar”, sin detallar las razones específicas de la suspensión. La medida se suma a la cancelación previa del acto cívico abierto a la ciudadanía, que quedó reducido a un evento interno entre autoridades y cabildo, sin participación pública.