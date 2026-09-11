Polémica en IMSS-Bienestar Veracruz: exigen renuncia de coordinador por decir a médicos “¡no operen!” ante falta de insumos

Exigen renuncia de coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz por decir “¡no opere!” a médicos que reclamaban insumos.

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Las declaraciones del coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, hacia médicos residentes que reclamaron por la falta de medicamentos e insumos en hospitales de la entidad generaron críticas y derivaron en una postura de la institución, que anunció medidas correctivas.

El episodio ocurrió durante una reunión con personal médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, donde residentes expusieron las dificultades que enfrentan para realizar cirugías y brindar atención a pacientes debido a la falta de material necesario.

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En un video difundido en redes sociales se observa al funcionario responder a una de las médicas que, si no contaba con las herramientas necesarias para operar, podía abstenerse de hacerlo.

Durante el intercambio también señaló que la evaluación de los médicos residentes depende de la institución y de la Dirección de Enseñanza e Investigación.

Las expresiones provocaron cuestionamientos y llamados a que el funcionario deje el cargo, en medio de las movilizaciones que personal médico, de enfermería, residentes y familiares de pacientes han realizado durante las últimas semanas por el desabasto en hospitales de Veracruz.

Roberto Ramos Alor enfrenta críticas tras responder a residentes que reclamaban medicamentos y materiales necesarios para atender a pacientes.

¿Qué dijo Roberto Ramos Alor a los médicos residentes?

Durante el encuentro, los médicos reclamaron que la falta de insumos había provocado la suspensión de cirugías y otras intervenciones. También solicitaron información sobre cuándo se normalizaría el suministro y pidieron que las autoridades informaran directamente a la población sobre las condiciones de los hospitales.

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Ramos Alor sostuvo que ya había comenzado la entrega de medicamentos y cuestionó que algunos médicos se negaran a participar en procedimientos por no disponer de las herramientas necesarias.

En ese contexto, respondió a una residente que, si no quería operar o participar, no lo hiciera. Posteriormente, le recordó que, por ser residente, dependía de la institución y que su evaluación estaba a cargo de las autoridades correspondientes.

El intercambio ocurrió mientras el personal médico solicitaba que se transparentaran las fechas para la llegada de los insumos faltantes y que no fueran ellos quienes tuvieran que explicar a los pacientes y sus familiares las razones por las que determinados procedimientos no podían realizarse.

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Ramos Alor dijo a una médica residente que, si no contaba con las herramientas necesarias para operar, podía abstenerse de hacerlo.

Una de las residentes planteó que las autoridades también debían informar públicamente sobre la situación y establecer cuándo se restablecería la atención, pues, dijo, eran los médicos quienes enfrentaban directamente las preguntas y reclamos de los pacientes.

Médicos denuncian falta de insumos en hospitales de Veracruz

Las declaraciones del coordinador estatal se produjeron después de aproximadamente dos semanas de movilizaciones relacionadas con la falta de medicamentos y materiales en hospitales de Veracruz.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, entre los insumos que han enfrentado escasez se encuentran medicamentos, gasas, cubrebocas y otros materiales de curación. Los médicos residentes señalaron que estas carencias dificultan la atención y han repercutido en la realización de cirugías.

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Los inconformes pidieron además que las autoridades sanitarias fueran quienes comunicaran a la población las fechas previstas para regularizar el abasto.

Médicos denuncian falta de insumos en hospitales de Veracruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales datos del caso se encuentran:

Roberto Ramos Alor es coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Veracruz.

Los señalamientos ocurrieron durante una reunión con médicos residentes del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz .

El personal médico reclamó por la falta de medicamentos e insumos.

Ramos Alor indicó a una residente que, si no quería operar por falta de herramientas, no operara.

El funcionario también señaló que la evaluación de los residentes depende de la institución.

El IMSS-Bienestar anunció que tomará “medidas correctivas correspondientes”.

La institución informó sobre la llegada de 3,800,000 piezas adicionales de medicamentos e insumos.

IMSS-Bienestar reprueba declaraciones y anuncia medidas correctivas

El 10 de septiembre, el IMSS-Bienestar emitió una tarjeta informativa en la que se deslindó de las expresiones realizadas por Ramos Alor durante la reunión del 8 de septiembre.

El IMSS-Bienestar se deslindó de las declaraciones de Roberto Ramos Alor y anunció medidas correctivas tras la polémica.

La institución señaló que las declaraciones difundidas en redes sociales no representan su posición y que tampoco corresponden con los principios de respeto y diálogo que deben prevalecer con el personal médico en formación.

El organismo destacó que los médicos residentes son una parte fundamental del sistema público de salud y reconoció su derecho, así como el del resto del personal de los servicios públicos, a expresar inquietudes y planteamientos relacionados con sus actividades.

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A partir de los hechos, el IMSS-Bienestar informó que se tomarán las medidas correctivas correspondientes.

La postura institucional fue difundida mientras la presidenta Claudia Sheinbaum realizaba una visita a Veracruz con motivo de su segundo informe de gobierno.

Llegarán 3.8 millones de insumos adicionales a hospitales de Veracruz

El IMSS-Bienestar informó que llegarán 3.8 millones de medicamentos e insumos adicionales a hospitales de Veracruz durante los próximos días. (Foto: Shutterstock)

Además de fijar postura sobre las declaraciones del coordinador estatal, el IMSS-Bienestar informó que desde el 9 de septiembre la comunicación con los médicos residentes del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz también se realiza con personal y directivos de la Coordinación de Educación, Investigación y Calidad Médica de la Unidad de Atención a la Salud.

La institución también dio a conocer que está programada la entrega de 3,800,000 medicamentos e insumos adicionales durante los siguientes días.

Esta cantidad se suma a los 4,000,000 de piezas que, según el organismo, fueron recibidas entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre.

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El IMSS-Bienestar agregó que mantiene un monitoreo permanente del abasto para atender las necesidades de las unidades médicas.

Roberto Ramos Alor ofrece disculpa pública a médicos residentes

Horas después de la difusión del video y de las críticas generadas por sus declaraciones, Roberto Ramos Alor publicó un mensaje en video para ofrecer una disculpa pública a las y los médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

Roberto Ramos Alor ofreció una disculpa pública a los médicos residentes tras la polémica generada por sus declaraciones.

El funcionario reconoció que las expresiones utilizadas durante la reunión no fueron adecuadas y afirmó que no corresponden al trato respetuoso que debe existir dentro del sistema de salud.

Ramos Alor también reiteró que los residentes tienen derecho a expresar sus inquietudes y necesidades durante su formación.

En su mensaje, sostuvo que el IMSS-Bienestar tiene la instrucción de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de los médicos residentes, fortalecer el abasto de las unidades médicas y brindar atención gratuita y de calidad a los pacientes.

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La disculpa se dio luego de que sus declaraciones quedaran registradas en video y fueran difundidas públicamente, mientras continúan los reclamos de personal médico y familiares de pacientes por las condiciones de abasto en hospitales de Veracruz.