Reforma de Sheinbaum sobre doble nacionalidad frena aspiraciones del PVEM rumbo a 2027

Migrantes de Guerrero en Chicago rechazaron la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la doble nacionalidad. Crédito: Cuartoscuro

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La iniciativa de reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer nuevos requisitos de nacionalidad entre quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México comenzó a tener repercusiones en la carrera electoral de 2027.

Aunque la modificación todavía debe completar su proceso legislativo, el debate ha alcanzado a figuras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena y del Partido del Trabajo (PT). Uno de los casos señalados es el de la senadora con licencia Jasmine Bugarín Rodríguez, quien ha manifestado interés en participar en la elección por la gubernatura de Nayarit.

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La propuesta contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para que las personas con doble o múltiple nacionalidad renuncien a cualquier nacionalidad distinta de la mexicana antes de solicitar su registro como candidatas. Por lo tanto, la reforma no establece necesariamente una exclusión definitiva, sino una condición adicional de elegibilidad.

¿Qué establece la reforma de Sheinbaum sobre la doble nacionalidad?

La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal busca precisar los requisitos para ocupar tres de los principales cargos ejecutivos del país: la Presidencia de México, las gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Según la explicación difundida por la Presidencia, las personas que tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de registrarse como candidatas. Además, durante el ejercicio del cargo no podrán solicitar ni adquirir otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad expedidos por otro país, ejercer derechos políticos en el extranjero ni recurrir a la protección diplomática de otra nación.

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Los cambios propuestos se distribuirían de la siguiente manera:

El artículo 82 establecería el requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República.

El artículo 116 aplicaría la disposición a candidatas y candidatos a las gubernaturas de los estados.

El artículo 122 incorporaría el mismo criterio para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La iniciativa parte de que la redacción vigente deja espacio para distintas interpretaciones. El artículo 32 constitucional reserva determinados cargos a mexicanos por nacimiento que no hayan adquirido otra nacionalidad, pero no define con la misma claridad los casos de quienes poseen dos nacionalidades desde su nacimiento.

Especialistas han señalado que el alcance actual de estas disposiciones puede ser objeto de interpretación constitucional. La propuesta de Sheinbaum pretende eliminar esa ambigüedad al exigir expresamente la renuncia previa a la nacionalidad extranjera. Presidencia de México

Jasmine Bugarín, entre los perfiles mencionados para Nayarit

El comunicado que advierte sobre las posibles repercusiones de la iniciativa identifica a Jasmine Bugarín como uno de los perfiles del PVEM que podrían enfrentar un nuevo requisito para competir en las elecciones locales de 2027.

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La legisladora solicitó licencia a su cargo en el Senado y ha desarrollado actividades políticas en Nayarit, donde es considerada una posible aspirante a encabezar la coalición integrada por Morena, PVEM y PT. A comienzos de septiembre, Bugarín se pronunció públicamente a favor de mantener la unidad del bloque oficialista de cara al proceso sucesorio.

De acuerdo con el comunicado, determinados registros oficiales indicarían que la política posee nacionalidad estadounidense por nacimiento. Sin embargo, esa condición y sus efectos jurídicos deberán ser acreditados, en su caso, ante las autoridades electorales; la información disponible en sus perfiles institucionales consultados la identifica como representante de Nayarit, sin detallar públicamente una segunda nacionalidad.

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Aun si se comprobara que cuenta con doble nacionalidad, la iniciativa no cancelaría automáticamente una eventual candidatura. Conforme al planteamiento presidencial, Bugarín tendría la posibilidad de renunciar formalmente a la nacionalidad extranjera antes de solicitar su registro, siempre que cumpla con el procedimiento que posteriormente establezcan la legislación secundaria y las autoridades competentes.

Reforma podría modificar la competencia interna de Morena y el PVEM

La discusión constitucional ocurre cuando los partidos políticos comienzan a perfilar sus estrategias para las elecciones de 2027, proceso en el que se renovarán gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y la Cámara de Diputados.

En el caso de Nayarit, cualquier cambio en los requisitos de elegibilidad podría influir en la selección de la candidatura del oficialismo. No obstante, todavía no existe una definición formal sobre quién representará a la coalición ni se ha acreditado que la reforma deje fuera de manera definitiva a alguno de los posibles contendientes.

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El comunicado sostiene que la propuesta puede generar fricciones entre Morena y el PVEM, debido a que algunos perfiles del partido aliado tendrían que modificar su situación jurídica para competir. Hasta ahora, sin embargo, las dirigencias de ambas fuerzas no han anunciado una ruptura ni un desacuerdo institucional derivado de este tema.

La decisión inmediata recaerá en el Congreso, donde la reforma deberá alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. Posteriormente tendría que recibir el aval de al menos 17 congresos estatales antes de entrar en vigor.

Suplente de Bugarín participaría en la votación del Senado

Tras la licencia solicitada por Jasmine Bugarín, su escaño es ocupado por su suplente, Angélica Montes. En caso de que la minuta llegue al pleno durante ese periodo, corresponderá a ella participar en la discusión y emitir el voto.

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El comunicado presenta esa votación como una disyuntiva para el grupo parlamentario del PVEM, pues respaldar la reforma implicaría establecer una condición que podría afectar a una de sus figuras en Nayarit. Sin embargo, jurídicamente el voto de la suplente no determina por sí solo la viabilidad de una eventual candidatura de Bugarín.

El verdadero impacto dependerá del texto definitivo aprobado, de sus disposiciones transitorias y del procedimiento que se establezca para renunciar a otra nacionalidad. Mientras no concluya el proceso legislativo, no puede afirmarse que las aspiraciones de la senadora estén anuladas, aunque la iniciativa sí introduce un requisito capaz de modificar su ruta rumbo a las elecciones de 2027.

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