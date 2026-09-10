Es falso que la educación en México sea terrible, afirma Sheinbaum ante críticas por resultados de PISA

La brecha en México es de 68 puntos , frente a los 85 puntos del promedio de la OCDE.

En ciencias, la diferencia entre estudiantes favorecidos y desfavorecidos en México es menor que el promedio de los países de la OCDE.

También señala que los resultados reflejan las condiciones de más jóvenes provenientes de contextos marginados que ingresan al sistema escolar.

El incremento implica que la matrícula de educación secundaria crece de manera sostenida.

La proporción de jóvenes elegibles para la evaluación pasa de 62% en 2015 a 69% en 2025 .

Entre 2015 y 2025, el número de jóvenes de 15 años elegibles para presentar la prueba PISA aumenta más rápido que la población total de esa edad en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a la Nueva Escuela Mexicana (NEM) frente a las críticas que la relacionan con los resultados de la evaluación PISA 2025 , mostrando lo que reconoció al gobierno federal esta misma evaluación. Durante su conferencia La Mañanera del Pueblo de este jueves 10 de septiembre, destacando:

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