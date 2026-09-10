México

Es falso que la educación en México sea terrible, afirma Sheinbaum ante críticas por resultados de PISA

La presidenta defendió el sistema de la Nueva Escuela Mexicana (NEM)

Este video documenta una conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria presenta información visual sobre la reducción de desigualdades educativas en México, utilizando una pantalla grande con gráficos y datos numéricos. Se observa a la Presidenta de pie frente a un podio con un micrófono, acompañada por una intérprete de lengua de señas en un recuadro. Parte del público está visible en las tomas. La bandera de México está presente en el escenario.
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a la Nueva Escuela Mexicana (NEM) frente a las críticas que la relacionan con los resultados de la evaluación PISA 2025, mostrando lo que reconoció al gobierno federal esta misma evaluación. Durante su conferencia La Mañanera del Pueblo de este jueves 10 de septiembre, destacando:

  • Entre 2015 y 2025, el número de jóvenes de 15 años elegibles para presentar la prueba PISA aumenta más rápido que la población total de esa edad en México.
  • La proporción de jóvenes elegibles para la evaluación pasa de 62% en 2015 a 69% en 2025.
  • El incremento implica que la matrícula de educación secundaria crece de manera sostenida.
  • También señala que los resultados reflejan las condiciones de más jóvenes provenientes de contextos marginados que ingresan al sistema escolar.
  • En ciencias, la diferencia entre estudiantes favorecidos y desfavorecidos en México es menor que el promedio de los países de la OCDE.
  • La brecha en México es de 68 puntos, frente a los 85 puntos del promedio de la OCDE.

Información en proceso...

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumPISALa MañaneraexamenNueva Escuela MexicanaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de septiembre? Colapsa la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de septiembre? Colapsa la L3 del STC

Inicia proceso electoral 2027: Sheinbaum llama a elecciones sin campañas de odio, cuidará sus palabras para evitar sanciones

La mandataria aseguró que el INE es la única instancia que podrá definir y sancionar a los partidos políticos durante la contienda

Inicia proceso electoral 2027: Sheinbaum llama a elecciones sin campañas de odio, cuidará sus palabras para evitar sanciones

Gloria Trevi lanza contundente mensaje por sus pleitos legales: “No pueden decir mentiras”

La cantante habló sobre el reciente fallo del IMPI, su disputa editorial y los avances en otros procesos que involucran su nombre

Gloria Trevi lanza contundente mensaje por sus pleitos legales: “No pueden decir mentiras”

“Saña por venganza, es un psicópata”: la psicóloga Feggy Ostrosky analiza el multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo

El actuar desde hace varios años y las múltiples acusaciones por fraudes muestran mucho de la personalidad de Diego Sebastián “N”, el presunto asesino

“Saña por venganza, es un psicópata”: la psicóloga Feggy Ostrosky analiza el multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 10 de septiembre: responde a Marco Rubio, Tasa cero a editoriales, espera paz en proceso electoral, entre lo relevante

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 10 de septiembre: responde a Marco Rubio, Tasa cero a editoriales, espera paz en proceso electoral, entre lo relevante
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Está enfermo por dinero”: el chat de WhatsApp que anticipó el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo en Atizapán

“Está enfermo por dinero”: el chat de WhatsApp que anticipó el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo en Atizapán

“El narco y el Estado invirtieron sus papeles”: Ismael Bojórquez analiza la crisis política de Sinaloa tras dos años de guerra entre Chapitos y Mayos

Wixárikas denuncian amenazas del CJNG en la sierra de Jalisco: presencia de criminales afecta movilidad, educación y servicios médicos

Una mochila, una caja de galletas y un millón 56 mil pesos: la historia de las dos mujeres detenidas por la FGR en Linares, Nuevo León

Guerra del narco en CDMX: asesinan a líder de Los Fortis en Tepito

ENTRETENIMIENTO

Jamiroquai en México 2026: este será el posible setlist que tocará la banda inglesa en la Arena CDMX

Jamiroquai en México 2026: este será el posible setlist que tocará la banda inglesa en la Arena CDMX

Gloria Trevi lanza contundente mensaje por sus pleitos legales: “No pueden decir mentiras”

De qué platicaban Eugenio Derbez, Belinda y Joaquín López-Dóriga: el reencuentro de estrellas que dejaron Televisa

El cortisol alto por estrés puso en riesgo la salud de Aleida Nuñez: “Puede traer otras consecuencias”

Pancho Barraza, Paty Cantú y La Maldita Vecindad: 5 planes gratis para el 15 de septiembre en CDMX

DEPORTES

Toros de Tijuana borra a los Olmecas de Tabasco e iguala la Serie del Rey 2026

Toros de Tijuana borra a los Olmecas de Tabasco e iguala la Serie del Rey 2026

Edson Álvarez responde a denuncia de presunto secuestro de un productor: “Las acusaciones serias se sostienen con pruebas”

Trick Williams cae en la picardía mexicana y fans lo bautizan como “Quiñones” durante el regreso de WWE a Guadalajara

US Open 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales del último Grand Slam del año desde México

¿Los Yankees regresan a México? El manager Aaron Boone responde a la petición de los fanáticos aztecas