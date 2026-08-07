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MC denuncia a Andy López Beltrán por actos anticipados de campaña pese a rechazos de Morena

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador inició una gira por el Distrito 6 de Tabasco con la que busca ir por una diputación federal

MC denunció a Andrés Manuel López Beltrán por actos anticipados de campaña. (IG: @andresmanuellopezbeltran_)
MC denunció a Andrés Manuel López Beltrán por actos anticipados de campaña. (IG: @andresmanuellopezbeltran_)
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Ante la gira emprendida por Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, en Tabasco, donde busca una diputación federal por el Distrito 6, Movimiento Ciudadano (MC) cumplió la amenaza y presentó una denuncia en su contra, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.

MC denuncia actos anticipados de “Andy”

Así lo dio a conocer el vicecoordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, a través de sus redes sociales donde compartió parte del documento presentado ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

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“Denunciamos a Andy López Beltrán y otros militantes de Morena que violan sistemáticamente la Constitución y la ley haciendo actos anticipados de campaña a todas luces y sin la menor vergüenza”, reprochó el emecista ante las actividades del hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

En su publicación, el legislador advirtió que “la mejor reforma electoral es cumplir con las leyes vigentes”, por lo que, las acciones previo a la Jornada Electoral rumbo al 2027 que ya iniciaron partidos como Morena, PRI y el PAN, podrían contemplar una “burla al pueblo de México”.

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MC denunció a políticos de Morena por actos anticipados de precampaña y campaña. (Foto: especial)
MC denunció a políticos de Morena por actos anticipados de precampaña y campaña. (Foto: especial)

Morena defiende a toda costa al hijo del expresidente AMLO

Pese a los señalamientos de que López Beltrán podría estar incurriendo en actos anticipados de campaña, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, descartó que el tabasqueño esté cometiendo esa infracción y justificó sus actividades como actos en defensa de la soberanía nacional.

La postura del partido va más allá de las declaraciones de su dirigente, mostrando respaldo local, como lo dejó ver el vocero de Morena en Tabasco, Roberto Romero del Valle, quien confirmó el pasado 4 de agosto, que la representación jurídica del partido lo defendería ante el INE si la oposición presentaba denuncias en su contra: “La representación jurídica de Morena en el INE va a defenderlo a él cuando presenten sus denuncias, si las presentan”.

Romero del Valle también salió al paso del apodo con el que se conoce públicamente al hijo del expresidente: aseguró que llamarlo “Andy” forma parte de una estrategia de ataque que lo “demerita”. “Tiene su nombre y apellido”, subrayó el vocero, quien confirmó que la instrucción de defenderlo viene desde la representación estatal del partido.

Andrés Manuel López Beltrán inicia gira por Tabasco, busca encabezar una diputación federal. (Crédito: redes sociales)

Andy López Beltrán hará recorrido en 170 secciones del Distrito 06

El pasado 2 de agosto, Andrés Manuel López Beltrán confirmó el arranque de su gira por el Distrito 6 Federal de Tabasco, su objetivo es visitar las 170 secciones electorales que conforman el distrito, en un recorrido que describe como trabajo de base: “Lo haremos siempre como nos enseñaron: desde abajo, casa por casa, con humildad y en contacto directo con el pueblo”.

La gira arranca en un momento en que el INE aún no ha definido la regulación para este tipo de actividades previas al proceso electoral de 2027. El debate del acuerdo correspondiente fue postergado, y al regreso del organismo de vacaciones quedarán pocas semanas antes de que los procesos internos de los partidos concluyan formalmente.

López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena el pasado 25 de mayo para buscar una diputación federal que lo lleve a San Lázaro. Desde entonces intensificó su presencia en redes sociales y en actividades partidistas en Tabasco, donde asegura ya residir. En julio participó en reuniones de trabajo con la militancia tabasqueña y mantuvo discursos con referencias directas a la trayectoria política de su padre.

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