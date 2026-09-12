Piden subir “significativamente” el impuesto al alcohol en Paquete Económico 2027: consumo cuesta más de 500 mil mdp al año

FOTO DE ARCHIVO: Botellas de la cerveza Corona, una marca de Constellation Brands Inc., se encuentran en el estante de un supermercado en Los Ángeles, California, el 1 de abril de 2015. REUTERS/Lucy Nicholson/

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Organizaciones civiles, académicos y especialistas pidieron a la Cámara de Diputados elevar el impuesto a las bebidas alcohólicas dentro del Paquete Económico 2027, ante costos por enfermedades asociadas al consumo que superan los 552 mil millones de pesos cada año.

En un foro virtual, representantes de las organizaciones Salud Justa MX, la Red de Acción sobre el Alcohol y la Fundación para el Fortalecimiento de la Salud en México lamentaron que la Ley de Ingresos 2027 no contemple una actualización a los gravámenes para estos productos, al considerar que los daños ocasionados por el consumo afectan directamente a las familias.

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“Las organizaciones civiles e instituciones aquí representadas hacemos un llamado respetuoso pero enérgico a la Comisión de Hacienda y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que reconsidere un aumento significativo del impuesto a las bebidas alcohólicas en la Ley del IEPS”.

“La Ley de Ingresos 2027 presentada ayer no incluye una actualización o aumento de los impuestos a bebidas alcohólicas. Esto es lamentable, considerando los gastos directos e indirectos para los subsistemas de salud, así como las consecuencias sociales y económicas para las familias”.

Costos por enfermedades causadas por alcohol superan 552 mil millones de pesos al año

De acuerdo con las estimaciones presentadas por las organizaciones, los costos directos e indirectos derivados de enfermedades causadas por el alcohol rebasan los 552 mil millones de pesos anuales. Esa carga incluye efectos sobre la salud y consecuencias económicas y sociales para las familias.

“Los costos económicos directos e indirectos generados por enfermedades causadas por el alcohol superan los 552 mil millones de pesos anuales”.

Las agrupaciones señalaron que esa cifra contrasta con los ingresos que genera el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas. Según su posicionamiento, la recaudación apenas cubre una porción menor de los recursos públicos destinados a atender los daños vinculados con el consumo.

“Esta cifra contrasta significativamente con la recaudación fiscal captada a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a este rubro, la cual apenas cubre una fracción menor del gasto público destinado a compensar estos daños”.

Una persona participa en el Día Nacional del Tequila este viernes, en Guadalajara, Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX, sostuvo que el debate legislativo sobre el Paquete Económico abre la posibilidad de revisar la estructura vigente del impuesto. El llamado se dirigió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Junta de Coordinación Política y los legisladores federales.

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“Hacemos un llamado respetuoso pero enérgico a la Comisión de Hacienda y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que reconsidere un aumento significativo del impuesto a las bebidas alcohólicas”.

México mantiene impuestos bajos y bebidas alcohólicas asequibles

Carlos Guerrero, economista de la salud senior de Economics for Health-Johns Hopkins University, afirmó que los impuestos mexicanos a las bebidas alcohólicas se encuentran entre los más bajos del mundo. A su juicio, ese nivel tributario permite que estos productos mantengan precios asequibles en el país.

“Los impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas en México están entre los más bajos del mundo, lo que hace que estos productos sean muy asequibles en el país”.

Guerrero añadió que el Paquete Económico 2027 no prevé cambios a la Ley del IEPS para bebidas alcohólicas. También indicó que existe un pronóstico de menor recaudación por ese impuesto durante 2027 respecto de 2026.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Paquete Económico 2027 no prevé modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a las bebidas alcohólicas. Incluso, se pronostica una menor recaudación por este durante 2027 respecto a 2026”.

Para el especialista, mantener sin cambios los impuestos deja pendientes ajustes a la estructura del IEPS y conserva el nivel de asequibilidad de las bebidas alcohólicas. El planteamiento de las organizaciones vincula esa revisión con efectos sobre la salud y las finanzas públicas.

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“No fortalecer los impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas implica mantener áreas de oportunidad en términos de la estructura del IEPS, de hacer que las bebidas alcohólicas sean menos asequibles y con ello beneficiar la salud y las finanzas públicas”.

Proponen usar el IEPS como herramienta de prevención

Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol, señaló que elevar los impuestos puede reducir el consumo y prevenir enfermedades, lesiones y muertes. Dijo que la discusión no debe limitarse a la recaudación, sino considerar el precio del alcohol frente a los daños que atribuyen a su consumo.

“El aumento de los impuestos al alcohol es una de las medidas más costo-efectivas para reducir su consumo y, con ello, prevenir enfermedades, lesiones y muertes”.

Robledo afirmó que una modificación fiscal buscaría reducir la accesibilidad del producto y que el precio refleje, al menos parcialmente, el costo que paga la población por los daños relacionados con el alcohol.

Una caja de cervezas Corona Extra en un supermercado en Marysville, Pensilvania el 1 de abril del 2010. (AP foto/Carolyn Kaster)

“No se trata solamente de recaudar más; se trata de hacer menos accesible un producto que causa daños y utilizar la política fiscal como una herramienta de prevención”.

Luis Alfonso Godínez, vocero de la Fundación para el Fortalecimiento de la Salud en México (FUNSAMEX), sostuvo que la política fiscal puede servir a objetivos de salud pública si tiene sustento en evidencia. También pidió diálogo entre autoridades, academia, sociedad civil y los sectores involucrados.

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“Desde FUNSAMEX consideramos que la política fiscal en México puede ser una herramienta de salud pública cuando está sustentada en evidencia”.

Las organizaciones plantearon que una actualización del impuesto podría disminuir el consumo entre niñas, niños, adolescentes y mujeres; reducir la carga económica para familias con menores recursos; evitar siniestros viales, y fortalecer los ingresos gubernamentales para atender daños causados por el consumo de alcohol y otras enfermedades.

“Actualizar el impuesto a las bebidas alcohólicas servirá como una palanca para: disminuir el consumo en niñas, niños, adolescentes y mujeres, reducir la carga económica en las familias con menores recursos, evitar siniestros viales y fortalecer los ingresos del gobierno para atender los daños causados por el consumo de alcohol y otras enfermedades”.