Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana se accidenta en Durango: hay siete militares lesionados

Hasta el momento se reportan dos militares lesionados. Crédito: Redes Sociales

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El desplome de un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana quedó registrado en video este viernes 28 de agosto en el Campo Militar de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Durango, luego de que la aeronave perdiera potencia durante el despegue y se impactara contra el suelo dentro del mismo perímetro de las instalaciones.

De acuerdo con reportes oficiales emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la aeronave se encontraba tripulada por siete elementos, quienes resultaron con lesiones leves.

El momento del accidente quedó captado en un video en el que se observa cómo el helicóptero pierde estabilidad, comienza a girar sobre su propio eje y se impacta contra el terreno.

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La Defensa activó la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos tras el percance

La Secretaría de la Defensa Nacional informó luego del percance que los siete ocupantes de la aeronave presentaron contusiones leves y fueron atendidos de inmediato por personal de Sanidad Militar en el Centro de Adiestramiento Regional de El Salto.

El momento del accidente quedó grabado por un testigo cerca de la zona. Crédito: Redes Sociales

En su comunicado, emitido desde Lomas de Sotelo este viernes 28 de agosto, la Defensa precisó que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia durante la fase de despegue. La dependencia no detalló las causas que provocaron la maniobra ni el estado en que quedó el helicóptero.

Para determinar el origen del incidente, se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana. Ese organismo es el responsable de analizar las condiciones técnicas y operativas en que ocurrió el percance y emitir un dictamen oficial.

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Dos versiones sobre las causas: rotor contra árbol o falla de motor

Las causas del accidente no han sido determinadas de manera oficial debido a las investigaciones en curso, sin embargo, una versión preliminar señala que el rotor de la aeronave habría rozado un árbol durante maniobras de vuelo, lo que habría provocado que el piloto perdiera el control. Una segunda versión apunta a una falla en el motor como origen del percance.

Autoridades mantiene abiertas las investigaciones para establecer cuál de las dos versiones corresponde a lo ocurrido, así como para determinar el tipo de operación que realizaba la aeronave al momento del accidente.

Según los reportes, la aeronave despegó durante la mañana del Campo Militar 5 de Mayo, ubicado en la ciudad de Durango, con destino a la región militar de El Salto, dentro del municipio de Pueblo Nuevo. Su destino era el Campo Militar 10-C, sede de la Segunda Compañía de Infantería, donde finalmente ocurrió el accidente.

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La Fuerza Aérea Mexicana opera nueve modelos distintos de helicópteros

La flota rotativa de la Fuerza Aérea Mexicana incluye nueve modelos de helicóptero de distintos fabricantes y capacidades, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional publicados el pasado 1 de julio de 2026.

UH-60M, mejor conocido como Black Hawk. Crédito: Defensa

El modelo involucrado en el accidente de Durango, el UH-60M, es fabricado por Sikorsky Aircraft en Estados Unidos y tiene un peso máximo de despegue de 9 mil 979 kilos. Está diseñado para transporte de personal y carga, operaciones aéreas especiales, búsqueda y rescate, y evacuación aeromédica.

La flota también incluye su variante anterior, el UH-60L, del mismo fabricante, con capacidad de hasta 7 mil 200 kilos al despegue y misiones similares. Ambos modelos son los de mayor porte dentro del inventario de ala rotativa, junto con el Mi-17 ruso de Mikhail Mil, que alcanza un peso máximo de 14 mil kg y suma además la extinción de incendios entre sus capacidades.

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Para operaciones de mayor envergadura en transporte y rescate figura también el EC-725 Cougar de Eurocopter Francia, con 11 mil kilos de peso máximo al despegue. En el extremo opuesto de la flota, el MD-530F de McDonnell Douglas es el más ligero, con apenas mil 360 kilos, y se destina a escolta y reconocimiento aéreo.

Los modelos B-412 EP y B-407 GX, ambos de Bell Helicopter Textron, completan la flota junto con el AW109SP de AgustaWestland Italia y el B-206 L-IV Long Ranger, este último orientado al adiestramiento, reconocimiento y fumigación por aspersión.

El gobernador de Chiapas vivió un incidente aéreo el mismo día en Pantepec

Eduardo Ramírez, gobernador del estado de Chiapas, protagonizó otro percance aéreo este viernes 28 de agosto, cuando el helicóptero en el que viajaba hacia el municipio de Pantepec se vio obligado a realizar una maniobra de emergencia. El mandatario lo informó a través de sus redes sociales.

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El incidente ocurrió este 28 de agosto. Crédito: Especial

Ramírez explicó que el incidente se produjo por un cruce de aves y la poca visibilidad en la zona, lo que obligó a los pilotos a cambiar de dirección abruptamente. Nadie resultó lesionado.

“Quiero reconocer a los pilotos por su destreza y profesionalismo, que nos ayudó a salvaguardar nuestras vidas y evitó que esto terminara en un percance mayor”, dijo el mandatario en sus canales oficiales.

Tras el aterrizaje de emergencia, Ramírez continuó con su agenda en Pantepec, donde supervisó obras de agua potable e infraestructura vial con inversiones que superaron los 57 millones de pesos.