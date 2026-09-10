Enrique Acevedo condena intimidación a periodistas tras amenaza de senador de Morena por investigación sobre Julieta Ramírez

La amenaza del senador de Morena contra Enrique Acevedo generó el rechazo de senadores. (Captura de pantalla/Senado)

Guardar

Enrique Acevedo, periodista de la cadena Televisa, condenó la intimidación contra periodistas tras ser amenazado por el senador de Morena, Luis Fernando Salazar, luego de un reportaje sobre la senadora con licencia Julieta Ramírez en donde se asegura que la aspirante a la gubernatura de Baja California hizo un acuerdo con la justicia estadounidense para ser testigo colaborador.

Y es que la mañana del miércoles el senador Luis Fernando Salazar, de Coahuila, respondió a una publicación del reportahe con un mensaje directo dirigido al periodista. “Que locura y que vergüenza, la exhibición del chayote plus al Máximo. Vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar”, escribió el legislador.

PUBLICIDAD

El periodista respondió con una captura de pantalla del mensaje y la frase: “Senador de la república: ‘Vamos a ir tras de ti’”.

El comunicador señaló la amenaza durante el noticiero estelar de la televisora del 9 de septiembre y advirtió que el caso ya no se limita a una controversia sobre un reportaje, sino a los ataques contra periodistas.

(Foto Instagram: @enrique_acevedo)

“Hay una diferencia entre desmentir información y atacar a quien publica la información, y esa diferencia tiene un peso particular en México, donde cientos de periodistas han sido vigilados, perseguidos, amenazados y asesinados por hacer su trabajo”, afirmó.

Acevedo reconoció el derecho de Ramírez a negar la validez del documento presentado por N+ Focus, pero cuestionó el tono de la respuesta de Salazar. “La senadora ha negado la validez de ese documento y tiene todo el derecho de hacerlo. No obstante, parte de la respuesta a lo publicado en este espacio se ha trasladado al terreno de la descalificación y la amenaza”, señaló.

PUBLICIDAD

X.

El conductor subrayó la diferencia entre el desacuerdo legítimo y la intimidación desde una posición de poder. “Cuando frente al trabajo periodístico la respuesta deja de ser: ‘Esto es falso y aquí están las pruebas’, y se convierte en: ‘Vamos a ir tras de ti’, ya no estamos solamente ante una controversia sobre un reportaje. Estamos ante una amenaza directa y pública de un senador de la República contra un periodista”, declaró.

El periodista cerró su intervención ampliando el alcance de la amenaza más allá de su caso personal. “Una embestida de él y quienes como él buscan silenciar no a un individuo en lo particular, sino a la profesión en su conjunto”, afirmó Acevedo.

PUBLICIDAD

Salazar borró el mensaje original y ofreció dos aclaraciones distintas

(X/ Luis Fernando Salazar)

Tras la difusión de su mensaje, Luis Fernando Salazar eliminó el tuit con la amenaza original. Horas después publicó una aclaración.

“En relación con los comentarios recientes, reitero que mi postura fue en defensa de la dignidad y contra el hostigamiento sistemático hacia la senadora Julieta Ramírez. Las acusaciones falsas no deben ser confundidas con el ejercicio periodístico”, escribió el senador en ese primer mensaje.

(X/ Luis Fernando Salazar)

En un segundo texto matizó su postura sin retractarse de la amenaza inicial. “Mi respeto a la libertad de expresión y el periodismo. El debate público debe basarse en la verdad y no en la difamación. Considero que las acciones legales por daño moral son necesarias y justificadas. Doy por concluido el tema para seguir concentrado en mi trabajo legislativo”, declaró.

PUBLICIDAD

La bancada de Morena en el Senado se deslindó de la amenaza

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, defendió en un primer momento la postura de Salazar como parte de la libertad de expresión, aunque después reconoció no compartir el amago y llamó a garantizar la libertad de prensa. El senador Emmanuel Reyes Carmona también se deslindó del mensaje de su compañero de bancada.

Desde la oposición, la senadora del PAN, Lilly Téllez, llevó el tema al pleno del Senado y calificó de “gravísima” la amenaza.

“Es gravísimo que un senador amenace así a un periodista por exhibir la corrupción de otra senadora”, sostuvo.

La senadora con licencia negó en un video haber firmado algún acuerdo con autoridades estadounidenses y calificó la información como una campaña de desprestigio contra Morena. (X/Julieta Ramírez)

Téllez vinculó al legislador con los grupos de Adán Augusto López Hernández y Enrique Inzunza Cázarez dentro de la bancada morenista. “Quien lo está amenazando, el senador Luis Fernando Salazar, pertenece al grupo del narcosenador Adán Augusto López y del grupo del narcosenador Inzunza... son los más peligrosos de la bancada de los mafiosos, los que tienen estos tratos directos y forman parte de dos cárteles”, declaró.

PUBLICIDAD

La legisladora panista advirtió directamente a Acevedo sobre su seguridad y exigió una investigación formal. “Al periodista le quiero decir que extreme precauciones... Exijo a la FGR que abra una investigación de inmediato contra el senador Luis Fernando Salazar por haber amenazado al periodista Enrique Acevedo”, sostuvo.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a no permitir que se destruyan las libertades en el país, mientras el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla calificó de alarmante la amenaza.

La noche del miércoles, la senadora con licencia Julieta Ramírez negó la existencia del documento y calificó el reportaje como una campaña de desprestigio contra el movimiento de Morena. Afirmó que no tiene investigaciones en México ni Estado Unidos y que no se ha reunido con agentes extranjeros, negando acuerdos “escritos o verbales”.

PUBLICIDAD