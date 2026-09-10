Hijo de Jonathan Meléndez, sobreviviente del multihomicidio de Atizapán, identificó a Diego Sebastián ‘N’

Diego Sebastián “N” es señalado como el principal sospechoso de haberle quitado la vida a Jonathan Meléndez, su esposa, su hija y a la empleada Aleyda "N". Crédito: FGJEM

Guardar

El hijo de Jonathan Meléndez, sobreviviente del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, identificó a Diego Sebastián “N” como una de las personas que estuvo en el departamento de su familia. Sin embargo, el menor, de cinco años, todavía no ha rendido declaración ante el Ministerio Público debido al impacto emocional que sufrió.

El dato se dio a conocer durante la audiencia de este miércoles 9 de septiembre, en la que una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su presunta participación directa en el crimen.

PUBLICIDAD

Sobreviviente identifica a Diego Sebastián “N”, pero aún no rinde declaración

Durante la audiencia, que se prolongó por nueve horas, el Ministerio Público expuso parte de las diligencias realizadas después del asesinato de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, su hija Sofía y Aleyda “N”, además de la mascota de la familia.

Entre los nuevos datos destacó el caso del hijo de cinco años de la pareja. El menor sobrevivió porque logró esconderse debajo de una cama durante el ataque. De acuerdo con lo expuesto ante la jueza, también identificó a Diego Sebastián “N” como una de las personas que estuvo dentro del domicilio.

No obstante, las autoridades señalaron que el niño permanece en estado de shock y aún no puede rendir declaración formal ante el Ministerio Público.

La representación legal de las víctimas también solicitó intervenir comunicaciones y ampliar las pesquisas hacia la esposa de Diego Sebastián “N”, quien presuntamente se encuentra en España. Además, pidió revisar los estados de cuenta de ambos ante indicios de posibles transferencias de criptomonedas desde el lugar de los hechos.

PUBLICIDAD

Diego Sebastián "N" y su cómplice chofer Gerardo "N" fueron ingresados al penal de arrientos en Tlalnepantla por le asesinato de Jonathan Meléndez, de la bamnda Camilo Séptimo, su familia, niñera y canina Foto: Fiscalìa Edomex

¿Qué pasó en la audiencia del 9 de septiembre?

La jueza determinó vincular a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes permanecerán en prisión preventiva en el penal de Barrientos durante el periodo de investigación complementaria.

El plazo quedó establecido en cuatro meses, menor a los seis meses solicitados por el Ministerio Público.

Durante la audiencia se expusieron videos en los que Diego Sebastián “N” aparece cuando sube al penthouse. Según la investigación, sometió y amarró a los adultos antes de dispararles con un arma calibre nueve milímetros.

La Fiscalía sostiene que buscaba memorias USB relacionadas con criptomonedas. Además, elementos de seguridad del residencial identificaron a ambos imputados cuando salieron del inmueble. Uno de los vigilantes declaró que Diego Sebastián “N” lo amenazó y le apuntó con un arma equipada con silenciador.

PUBLICIDAD

Ninguno de los dos imputados rindió declaración durante la audiencia y sus abogados tampoco presentaron pruebas para impedir la vinculación a proceso.

El asesino de la familia de Jonathán Meléndez y su cómplice son trasladados a un penal de máxima seguridad Foto: Discalía Edomex

Cronología del multihomicidio

El 31 de agosto, según la investigación, Diego Sebastián “N” habría instruido a Gerardo “N” para conseguir diversos objetos, entre ellos desarmadores, cinchos, guantes, cubrebocas y cinta adhesiva.

El 1 de septiembre, ambos llegaron al Fraccionamiento Residencial Grand Viure a bordo de un KIA gris. Diego Sebastián “N” ingresó al departamento PH1 de la Torre 4, mientras Gerardo “N” permaneció en el exterior.

El ataque terminó con la muerte de Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años, Aleyda “N” y la perra de la familia.

PUBLICIDAD

El 2 de septiembre, Gerardo “N” fue detenido a las 07:47 horas en Tecámac. Diego Sebastián “N” fue capturado a las 09:25 horas en La Marquesa, Ocoyoacac.

Con la vinculación a proceso, la Fiscalía y la defensa dispondrán de cuatro meses para ampliar sus investigaciones y presentar nuevos elementos antes de que el caso avance a una siguiente etapa judicial.