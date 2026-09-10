México

Balacera en Amecameca: enfrentamiento entre PDI y personas armadas deja un muerto, un herido y 4 detenidos en Edomex

Un operativo de la Fiscalía del Estado de México para ejecutar órdenes de aprehensión derivó en un enfrentamiento con personas armadas en la comunidad de San Pedro Nexapa; autoridades mantienen un fuerte despliegue en la zona

Balacera detención Amecameca Edomex San Pedro Nexapa
Balacera en la colonia San Pedro Nexapa, Amecameca Edomex (especial)
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Un enfrentamiento entre elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y personas armadas se registró durante la tarde del miércoles en la comunidad de San Pedro Nexapa, municipio de Amecameca, en el Estado de México.

De acuerdo con información preliminar, el operativo ocurrió sobre la calle Primavera, entre las calles Palma y Las Flores, donde agentes de la Fiscalía acudieron para cumplimentar órdenes de aprehensión.

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La situación derivó en un intercambio de disparos con personas que presuntamente se encontraban armadas.

Un muerto, un lesionado y cuatro detenidos

La presidenta municipal de Amecameca, Ivette Topete, informó a través de redes sociales que, de manera preliminar, el enfrentamiento dejó una persona fallecida, otra lesionada y cuatro personas detenidas.

La alcaldesa señaló que los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía de Investigación realizaban acciones relacionadas con órdenes de aprehensión.

En su mensaje, el gobierno municipal pidió a la población mantener la calma y evitar acercarse al sitio donde ocurrió el enfrentamiento, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

La identidad de la persona fallecida y de los cuatro detenidos no ha sido informada oficialmente hasta el momento, aunque los reportes señalan que es del sexo femenino la persona que perdió la vida.

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Tampoco se han dado a conocer de manera oficial las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Mantienen operativo en San Pedro Nexapa

Balacera detención Amecameca Edomex San Pedro Nexapa
Balacera en la colonia San Pedro Nexapa, Amecameca Edomex, dejó como saldo una persona muerta, otra herida y 4 personas detenidas (especial)

Tras el enfrentamiento, la zona quedó bajo vigilancia de distintas corporaciones de seguridad.

Elementos de la Policía Municipal de Amecameca, Policía Estatal, Guardia Nacional y Policía de Investigación mantienen presencia en San Pedro Nexapa para resguardar el área y realizar las acciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los elementos de la PDI resultó lesionado durante el operativo y fue trasladado para recibir atención médica de urgencia.

Las autoridades no han informado hasta el momento la gravedad de las lesiones del agente.

De manera extraoficial también surgió la versión de que una mujer habría perdido la vida durante los hechos y que el operativo estaría relacionado con un presunto punto de venta de droga. Sin embargo, estos datos no han sido confirmados oficialmente, por lo que se mantienen como versiones preliminares.

Autoridades piden evitar la zona

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

Ante la presencia de elementos de seguridad y las diligencias que se realizaron en el lugar, el gobierno municipal pidió a los habitantes de San Pedro Nexapa no acercarse a la zona del enfrentamiento.

“Solicitamos a la población mantener la calma, evitar acercarse a la zona y permitir el trabajo de las autoridades”, señaló el Ayuntamiento de Amecameca.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento, así como la identidad de las personas involucradas y la situación jurídica de los cuatro detenidos.

También se espera que las autoridades esclarezcan si existe relación entre los hechos y alguna investigación relacionada con la venta o distribución de drogas.

Hasta el momento, el gobierno municipal indicó que la información será actualizada conforme las autoridades competentes confirmen mayores detalles.

El operativo permaneció activo en la comunidad de San Pedro Nexapa, Amecameca, mientras continuaron las investigaciones para establecer con precisión qué ocurrió durante la ejecución de las órdenes de aprehensión.

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