México

Fernando Lozada estalla al recordar la pelea con Lupillo Rivera: “Le desearon la muerte a mi hijo”

El exhabitante de La Casa de los Famosos recordó algunas controversias que marcaron su paso por el reality y habló de los mensajes que recibió su familia

Fernando Lozada y Lupillo Rivera - (X)
Fernando Lozada y Lupillo Rivera - (X)
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Fernando Lozada volvió a hablar de su experiencia en La Casa de los Famosos durante una conversación con Manelyk González en La Granja VIP 2. El actor y conductor recordó los enfrentamientos que protagonizó durante aquella temporada y aseguró que las consecuencias del reality llegaron incluso hasta su familia.

Uno de los episodios que más le llamó la atención fue la reacción de algunos seguidores de Lupillo Rivera después de su enfrentamiento con el cantante. Según contó Fernando, recibió mensajes en los que algunas personas llegaron a desearle la muerte a su hijo. “A mí no me gustó que le desearan la muerte a mi hijo”, comentó con sarcasmo, antes de cuestionar: “¿Qué pedo? O sea, los fans de Lupillo”.

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La conversación llevó a Fernando a recordar que, desde su perspectiva, aquella disputa fue solamente una pelea dentro de un programa de televisión. “Fue una pelea tonta la que tuve”, dijo mientras relataba a Manelik algunos de los momentos que todavía recuerda de aquella participación.

El enfrentamiento de Fernando Lozada con Lupillo Rivera

El concierto de Lupillo Rivera en la Arena Ciudad de México cancelado sin explicación detallada
El concierto de Lupillo Rivera en la Arena Ciudad de México cancelado sin explicación detallada

Durante su participación en La Casa de los Famosos, Fernando Lozada y Lupillo Rivera protagonizaron un fuerte desencuentro que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de aquella temporada. La tensión entre ambos surgió dentro de la convivencia del reality y posteriormente tuvo consecuencias para Fernando fuera del programa.

Al recordar el episodio, Fernando explicó que las reacciones no se quedaron únicamente dentro de la casa. Según su relato, algunos seguidores de Lupillo comenzaron a enviarle mensajes particularmente agresivos. “Oiga, que se muera, vamos a matar...”, contó al referirse a los comentarios que recibió relacionados con su hijo.

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Manelik reaccionó sorprendida ante la revelación: “¿A poco?”. Fernando confirmó que sí y volvió a cuestionar la situación: “¿Qué pedo? O sea, los fans de Lupillo”. Para él, el conflicto que había ocurrido dentro de un programa terminó adquiriendo una dimensión que consideró completamente desproporcionada cuando su familia quedó involucrada.

Fernando también recuerda su pleito con Thalí García

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality show de Telemundo Thali García, Fernando Lozada, La Casa de los Famosos 4
Fernando y Thali sostiene fuerte PELEA que necesitó intervención de otros habitantes. Crédito: TikTok / momentosdelcdlf

La conversación también llevó a Fernando a mencionar a Thalí García, con quien tuvo otro enfrentamiento durante su participación en La Casa de los Famosos. Al recordar aquel episodio, Manelik inmediatamente identificó de qué discusión hablaba y ambos comenzaron a repasar las consecuencias que tuvo para el conductor.

“Y que me supertupieron a mí afuera, güey”, afirmó Fernando, al referirse a las críticas que recibió una vez que abandonó el programa. Manelik coincidió en que la situación había sido complicada y Fernando aseguró que terminó sintiendo que lo habían hecho responsable de una situación que, desde su perspectiva, tuvo más matices.

El actor fue todavía más contundente al hablar de Thalí: “Me cagó, güey. Pero yo ya ni quiero hablar de ella”. Sin embargo, pese a decir que prefería dejar el tema atrás, continuó relatando algunas de las situaciones que recuerda de aquella convivencia y que, según él, influyeron en la percepción que tuvo de la actriz.

Las declaraciones vuelven a poner sobre la mesa sus viejas polémicas

Lupillo Rivera canceló conciertos en Florida
(Instagram/@lupilloriveraofficial)

Mientras avanzaba la charla, Fernando aseguró que las experiencias que vivió dentro del reality tuvieron repercusiones que fueron más allá de las discusiones frente a las cámaras. El episodio que más parece haberle dejado una marca fue precisamente aquel en el que, según su relato, los comentarios de algunos seguidores terminaron involucrando a su hijo.

También habló de la relación que observó entre Thalí y otras personas dentro de la producción. “Y yo la he visto a ella tratar mal a las personas de producción”, afirmó, aunque esa declaración corresponde a su propia versión de los acontecimientos y no fue acompañada durante la conversación por mayores detalles.

Entre recuerdos, reclamos y frases contundentes, Fernando terminó regresando a una etapa que todavía genera conversación entre los seguidores de los realities. Esta vez, desde La Granja VIP 2, el conductor habló de aquellas polémicas y puso especial énfasis en una consecuencia que considera mucho más delicada: que una disputa televisiva terminara, según su relato, provocando ataques dirigidos hacia su familia.

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