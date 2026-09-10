México

La finca del horror del CJNG en Tecalitlán: rescatan a ocho hombres de un posible hospital clandestino en Jalisco

La investigación comenzó tras la desaparición de un joven de 20 años que abordó un vehículo de plataforma rumbo a un supuesto empleo en un rancho

El video documenta un operativo de la Fiscalía del Estado en Tecalitlán. Se observa una caravana de vehículos oficiales y personal uniformado en una carretera. Posteriormente, se muestran imágenes del interior de una habitación con objetos desordenados y una excavación con un marcador "Zona 10". Finalmente, se registran varios individuos arrestados con las manos esposadas, algunos acompañados por personal de la Fiscalía.
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La búsqueda de un joven de 20 años que desapareció después de abordar un vehículo de plataforma rumbo a un supuesto empleo en un rancho llevó a las autoridades de Jalisco hasta una finca en Tecalitlán, donde fueron rescatados ocho hombres que se encontraban privados de la libertad, entre ellos un menor de edad.

El operativo también derivó en la detención de cinco hombres y una mujer, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares. Dicha finca pertenecía presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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La Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, informó este 10 de septiembre sobre el resultado de las investigaciones.

De acuerdo con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, las indagatorias comenzaron el pasado 21 de julio, cuando se presentó la denuncia por la desaparición de un joven en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El hombre, de 20 años, había abordado un vehículo de plataforma para trasladarse hacia un supuesto empleo en un rancho. Sin embargo, después de emprender el viaje, sus familiares perdieron contacto con él.

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El operativo en una finca de Tecalitlán permitió rescatar a ocho hombres que, según la Fiscalía de Jalisco, estaban privados de la libertad. (Cortesía)
El operativo en una finca de Tecalitlán permitió rescatar a ocho hombres que, según la Fiscalía de Jalisco, estaban privados de la libertad. (Cortesía)

La búsqueda llevó a las autoridades hasta Tecalitlán

Tras semanas de trabajo de campo y gabinete, las autoridades obtuvieron a principios de septiembre información que permitía ubicar al joven desaparecido en el municipio de Tecalitlán, al sur de Jalisco.

Con esos datos, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo conjunto y realizaron un ingreso de urgencia a una finca, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la víctima.

Dentro del inmueble fue localizado el joven cuya desaparición había originado la investigación. Sin embargo, no era la única persona retenida.

Las autoridades encontraron a siete hombres más, por lo que el operativo terminó con la liberación de ocho personas de entre 16 y 43 años de edad.

“Estaban ahí en contra de su voluntad, todos son hombres de entre 16 y 43 años”, explicó González de los Santos durante una rueda de prensa.

Cinco hombres y una mujer fueron detenidos durante el operativo y puestos a disposición de la autoridad judicial. (Cortesía)
Cinco hombres y una mujer fueron detenidos durante el operativo y puestos a disposición de la autoridad judicial. (Cortesía)

Según la información proporcionada por la Fiscalía, entre las víctimas había personas originarias de distintos estados del país. Uno de ellos dijo ser procedente de la Ciudad de México, otro de Guerrero, dos más de Michoacán y uno de Sinaloa.

La finca era usada para retener a personas lesionadas

Las primeras indagatorias y los indicios encontrados dentro del inmueble permitieron establecer una posible función que tenía la finca para el grupo delictivo relacionado con los hechos.

De acuerdo con la Fiscalía, el lugar era utilizado como un espacio de resguardo para personas que presentaban lesiones o requerían recuperación física.

Al menos dos de los hombres liberados presentaban dificultades para caminar. Algunos cojeaban o utilizaban aparatos de apoyo.

Durante la revisión del inmueble, las autoridades aseguraron material vegetal verde con características de droga, diversos medicamentos, material y botas ortopédicas, además de tres pares de muletas.

La búsqueda de un joven desaparecido desde julio llevó a las autoridades hasta el inmueble donde fueron encontradas otras siete víctimas. (Cortesía)
La búsqueda de un joven desaparecido desde julio llevó a las autoridades hasta el inmueble donde fueron encontradas otras siete víctimas. (Cortesía)

También fueron localizados una báscula gramera, botas tácticas y 100 cartuchos útiles calibre 5.56 por 45 milímetros.

El hallazgo de medicamentos y artículos ortopédicos forma parte de los elementos que la autoridad incorporó a las investigaciones para determinar las actividades que se realizaban dentro de la propiedad y la participación de las personas detenidas.

Seis personas fueron detenidas durante el operativo

La intervención permitió además detener en el lugar a cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años, quienes fueron señalados como los probables responsables de mantener privadas de la libertad a las víctimas.

De acuerdo con la información oficial, entre los detenidos había tres personas originarias de Jalisco, además de una de Tepic, Nayarit, una de Colima y otra de Michoacán.

Las seis personas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, mientras continúan las investigaciones para determinar su probable responsabilidad en los delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad de los ocho hombres.

En la finca fueron asegurados medicamentos, muletas, material ortopédico, presunta droga y 100 cartuchos útiles. (Cortesía)
En la finca fueron asegurados medicamentos, muletas, material ortopédico, presunta droga y 100 cartuchos útiles. (Cortesía)

Por su parte, las víctimas fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde recibirían atención y posteriormente serían reincorporadas con sus familias.

El fiscal Salvador González de los Santos destacó que el resultado del operativo fue producto del trabajo realizado por el personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y la coordinación con autoridades federales.

“Este fue un gran servicio por parte del personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas porque no solamente logramos que ocho personas recuperaran su libertad, sino que estamos logrando que seis personas respondan por estos delitos que tanto lastiman a la sociedad y a sus familias”, señaló.

La Fiscalía de Jalisco informó que mantendrá las labores de investigación y coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno para la localización de personas desaparecidas, así como para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de estos delitos.

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