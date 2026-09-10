Ninel Conde y Sonido la Changa pondrán el ritmo con presentaciones durante las fiestas patrias: dónde y a qué hora estarán

Ninel Conde, Sonido la Changa, Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga e Internacional Carro Show protagonizarán una velada gratuita (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuajimalpa se prepara para vivir una noche patria a puro ritmo. Entre acordes de “El bombón asesino”, el sabor tropical de “Amor añejo” y la fiesta sonidera que solo Tepito sabe montar, la alcaldía confirmó el cartel que hará bailar a sus vecinos en la explanada de la demarcación.

Ninel Conde, Sonido la Changa, Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga e Internacional Carro Show protagonizarán una velada gratuita, en la que pop, banda sinaloense y cumbia se mezclarán para gritar ¡Viva México!

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Alcaldía Cuajimalpa/Facebook

Ninel Conde una trayectoria entre proyectos internacionales y escándalos

En los últimos meses, Conde ha sido tendencia por distintos motivos. En agosto estrenó en ViX la docuserie Ninel Conde: Sin Filtro, de cuatro episodios, en la que aborda pasajes de violencia que asegura haber vivido en una relación anterior. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Ninel Conde, cuyo nombre completo es Ninel Herrera Conde, nació el 29 de septiembre de 1976 en Naucalpan, Estado de México. Comenzó su carrera artística en 1995 tras ganar el certamen Señorita Estado de México y estudiar teatro en el Centro de Arte y Teatro Emilia Carranza.

Con casi tres décadas de trayectoria, la cantante y actriz se hizo conocida por telenovelas como Rebelde, Fuego en la sangre, Mar de amor y El señor de los cielos, además de una carrera musical en géneros como pop latino, cumbia y grupero. Su apodo “El bombón asesino” la acompaña desde sus inicios en el medio artístico.

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En los últimos meses, Conde ha sido tendencia por distintos motivos. En agosto estrenó en ViX la docuserie Ninel Conde: Sin Filtro, de cuatro episodios, en la que aborda pasajes de violencia que asegura haber vivido en una relación anterior. También participó en el reality Top Chef VIP 2026 de Telemundo, del que anunció su retiro por motivos de salud y horas después decidió regresar a la competencia.

La cantante enfrenta además dos frentes de conflicto público. Por un lado, mantiene un litigio legal con la periodista Anabel Hernández, luego de que un tribunal mexicano rechazara en diciembre de 2024 su demanda por daño moral vinculada a señalamientos sobre presuntos nexos con el narcotráfico; el caso permanece en apelación. Por otro, su equipo jurídico evalúa acciones legales contra el cantante José Manuel Figueroa, luego de declaraciones de éste sobre su apariencia física y su pasado sentimental.

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Para el show de Cuajimalpa se espera que Conde interprete parte de su repertorio conocido en géneros de pop y cumbia, aunque la alcaldía no ha detallado un setlist específico.

Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga y su legado en la música de banda

Germán Lizárraga acumula más de 70 años de trayectoria musical y participó en la primera grabación de una banda sinaloense en 1951. (Instagram)

La Banda Estrellas de Sinaloa fue fundada en 2002 por Germán Lizárraga, tras su salida de Banda El Recodo, agrupación que dirigió junto a su padre, Cruz Lizárraga, considerado el fundador del género de banda sinaloense. Con la nueva agrupación, Lizárraga desarrolló un concepto propio llamado “Sonido Turbo”, basado en armonías y clarinetes.

Germán Lizárraga acumula más de 70 años de trayectoria musical y participó en la primera grabación de una banda sinaloense en 1951. En julio de este año lanzó el álbum Yo sé que te acordarás, homenaje al rey de la banda, un disco conmemorativo grabado durante un show en el Carnaval de Mazatlán en el que se le rindió homenaje por sus 75 años de carrera. El repertorio de la agrupación incluye clásicos como “Arriba el roble”, “Perla azul” y “Cómo pudiste”, además de versiones con temas de Pedro Infante.

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Internacional Carro Show y Sonido la Changa, otras piezas del cartel

Sonido la Changa, por su parte, es un proyecto sonidero fundado en 1968 por Ramón Rojo Villa en el barrio de Tepito, Ciudad de México. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Internacional Carro Show es una agrupación de cumbia fundada en 1986 en Zacatecas por los hermanos Hernández Moreno, pioneros del estilo conocido como “tropi-romántico”. Entre sus éxitos más recordados figuran “Amor añejo”, “Veneno” y “Amor de unas horas”, temas que le valieron ser el primer grupo tropical mexicano en recibir el Tequendama de Oro en Colombia. La agrupación acumula casi cuatro décadas de trayectoria y continúa presentándose con versiones remasterizadas de su catálogo.

Sonido la Changa, por su parte, es un proyecto sonidero fundado en 1968 por Ramón Rojo Villa en el barrio de Tepito, Ciudad de México. Su repertorio se basa en salsa, cumbia, guaracha y bachata, con especial influencia de la Sonora Matancera. Rojo Villa, conocido como “El rey de reyes” del ambiente sonidero, ha llevado su equipo a escenarios como el Vive Latino, el Festival Cervantino y el Zócalo capitalino, y fue reconocido por el Senado de la República como patrimonio cultural nacional e histórico.

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Sobre el quinto nombre del cartel, Sergio Buccio, el material disponible no permite precisar información verificable sobre su trayectoria artística.

Horarios de los conciertos en Cuajimalpa

El evento, gratuito, se realizará el 15 de septiembre a partir de las 18:00 horas en la explanada de la demarcación.

La sede del evento está ubicada en avenida Juárez sin número, colonia Cuajimalpa. Para quienes se trasladen en transporte público, la opción recomendada es tomar la Línea 9 del Metro hasta la estación Tacubaya.

Desde ahí, es necesario abordar un camión con destino al centro de Cuajimalpa, en un trayecto que toma aproximadamente una hora. La entrada al evento es gratuita y abierta a todo público.

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Cómo se vivirá el Grito de Independencia en el resto de la Ciudad de México

La celebración central del 15 de septiembre en la capital mexicana tendrá como sede la Plaza de la Constitución, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará por segunda ocasión el Grito de Independencia desde Palacio Nacional. Las actividades en el Zócalo comenzarán a las 19:00 horas con una verbena y espectáculos folclóricos, seguidos por el concierto de Intocable a las 21:00 horas y la ceremonia oficial a las 23:00 horas, previa a los fuegos artificiales.

Además del Zócalo, la mayoría de las 16 alcaldías de la Ciudad de México organiza sus propias verbenas gratuitas. En Álvaro Obregón se presentará el 90’s Pop Tour con JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín desde las 12:00 horas. En Benito Juárez, Aleks Syntek encabezará la cartelera desde las 18:00 horas, mientras que en Miguel Hidalgo se presentarán Yaguarú y Paty Cantú.

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Iztacalco tendrá a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, con actividades adicionales como danza folclórica y la coronación de la Reina de las Fiestas Patrias. En Iztapalapa se presentará Pancho Barraza, y en Tláhuac, la agrupación Vagón Chicano cerrará los festejos después de la medianoche. Tlalpan confirmó a Calibre 50 y El Mimoso, y en Xochimilco se presentará El Gran Silencio.

Al momento de la última actualización disponible, alcaldías como Azcapotzalco, Coyoacán, Milpa Alta y Venustiano Carranza no habían confirmado públicamente su cartelera artística completa.

En Cuajimalpa, el Grito de Independencia estará a cargo del alcalde Carlos Orvañanos Rea, quien encabezará la ceremonia protocolaria tras las presentaciones musicales, en un formato similar al de años anteriores en la demarcación.

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