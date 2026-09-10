Gala Montes lo suelta todo sobre su salida de LCDLFM: “no me quería salir, me sacaron, me estaba bajando y no me quisieron dar un tampón”

La artista aseguró que se encontraba en buen estado físico y mental al momento del incidente. “Yo estaba toda madre, rehabilitada, sin fumar, pasándomela de huevos, boxeando” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Gala Montes salió al paso contra los rumores sobre su salida de La Casa de los Famosos México. A través de sus historias acusó a la producción de negarle atención durante su menstruación. “No me quería salir, me sacaron”, afirmó la actriz, que abandonó el reality apenas 48 horas después de haber ingresado como habitante sorpresa.

La artista aseguró que se encontraba en buen estado físico y mental al momento del incidente. “Yo estaba toda madre, rehabilitada, sin fumar, pasándomela de huevos, boxeando”, relató, en referencia a la rutina de ejercicio que compartía con el cantante Yahir dentro de la casa.

PUBLICIDAD

@galamontes/Historias instagram

El relato de Montes sobre el confesionario y el tampón

Según su versión, ante la falta de respuesta se dirigió a la zona donde llegan los paquetes del reality. “Me fui ahí y agarré y hice esto, tras, y abrí la puta puerta, güey, y me salí de la puta casa de los famosos”, contó, y agregó que gritó pidiendo ayuda: “¡Jefa, un tampón, un tampón!”. (Captura de pantalla)

Montes explicó que el episodio comenzó cuando notó que estaba menstruando y necesitaba un producto de higiene femenina. “Se me está escurriendo la puta sangre por la pierna, mamón, y no me daban un puto tampón”, declaró.

Según su versión, ante la falta de respuesta se dirigió a la zona donde llegan los paquetes del reality. “Me fui ahí y agarré y hice esto, tras, y abrí la puta puerta, güey, y me salí de la puta casa de los famosos”, contó, y agregó que gritó pidiendo ayuda: “¡Jefa, un tampón, un tampón!”.

¿Por qué salió Gala Montes de La Casa de los Famosos México? La actriz aseguró que no abandonó el reality por voluntad propia, sino que fue retirada tras un episodio en el que denunció falta de atención durante su menstruación. Según su relato, pidió un tampón al personal de producción sin recibir respuesta, por lo que salió del confesionario hacia una zona restringida del foro. Ese incidente derivó en la intervención de una psicóloga y, finalmente, en su salida definitiva.

PUBLICIDAD

Montes detalló que, tras el episodio del tampón, regresó a la casa pero fue interceptada por la psicóloga del programa. “La psicóloga me empieza a terapear, que qué tengo, que no sé qué”, relató. Según su versión, la profesional le habría dicho que había firmado un documento donde se establecía que no podía tener “un brote psicótico”, pero al mismo tiempo mencionó que existía “preocupación” por su estado, algo que la actriz calificó de incongruente.

Montes detalló que, tras el episodio del tampón, regresó a la casa pero fue interceptada por la psicóloga del programa. (YouTube)

Defensa sobre su alimentación y el episodio del jamón

La actriz también abordó el momento en que “ese Pérez”, la abrazó mientras dormía. Según su relato, esa situación fue presentada públicamente como si ella hubiera estado en estado de ebriedad, versión que rechazó de forma tajante y molesta porque nadie señalara el acoso. (Captura/ViX)

La actriz también respondió a las versiones que circularon sobre supuestos excesos en su alimentación durante su breve estancia en el reality. “Me comí tres [rebanadas de jamón], y fueron muchas”, afirmó, y rechazó que hubiera consumido seis rebanadas como se había señalado en distintos medios.

PUBLICIDAD

Gala Montes vinculó estas versiones con un manejo mediático que consideró desigual hacia su participación. “La producción tiene una fijación con decir cosas acerca de que como yo como”, expresó, y agregó que ese tipo de señalamientos le parecían desproporcionados frente a otros hábitos alimenticios de sus compañeros dentro de la casa.

La actriz también abordó el momento en que “Ese Pérez”, la abrazó mientras dormía. Según su relato, esa situación fue presentada públicamente como si ella hubiera estado en estado de ebriedad, versión que rechazó de forma tajante y molesta porque nadie señalara el acoso.

Versiones contrapuestas sobre los motivos reales de la salida

Sin embargo, distintos comunicadores ofrecieron versiones que contradicen ese relato. La presentadora Joanna Vega-Biestro sostuvo, citando una fuente vinculada al programa, que Montes fue retirada tras agredir a una persona del staff. (Captura de pantalla )

La producción del reality, encabezada por Rosa María Noguerón y el showrunner Paly Alonso, difundió un comunicado el martes 8 de septiembre en el que atribuyó la salida a una decisión voluntaria de la actriz. “Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y, con ello, terminar su participación”, señaló el mensaje oficial.

PUBLICIDAD

Sin embargo, distintos comunicadores ofrecieron versiones que contradicen ese relato. La presentadora Joanna Vega-Biestro sostuvo, citando una fuente vinculada al programa, que Montes fue retirada tras agredir a una persona del staff. La periodista Michelle Rubalcava coincidió en que la actriz atravesó una crisis de ansiedad y solicitó “cosas que necesitaba”, las cuales no le fueron proporcionadas.

La cuenta especializada en espectáculos Chamonic difundió un relato más detallado, según el cual Montes llegó “muy descontrolada” a una llamada de Zoom para la prueba de presupuesto y pidió salir del programa, algo que la producción no permitió en un primer momento. “Me dicen que agredió a uno de producción y del staff, fue cuando le llamaron a su gente para que fuera por ella”, relató la cuenta.

PUBLICIDAD

De acuerdo con esa misma versión, una psicóloga y un médico atendieron a la actriz mientras esperaba la llegada de sus allegados. La cuenta planteó además una hipótesis sin confirmar sobre un posible cuadro de abstinencia, aunque aclaró que no tenía certeza sobre la sustancia involucrada.

El periodista Jorge Carbajal, del programa En Shock, ofreció una versión alterna que también vinculó el comportamiento de Montes con un presunto consumo de sustancias, y señaló que la actriz se mostró errática desde su ingreso al reality.

La producción del reality, encabezada por Rosa María Noguerón y el showrunner Paly Alonso, difundió un comunicado el martes 8 de septiembre en el que atribuyó la salida a una decisión voluntaria de la actriz. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El enfrentamiento directo con Joanna Vega-Biestro

Montes acusó además a Vega-Biestro de mantener contacto con personas dentro del reality para obtener información sobre ella, algo que calificó de “acoso y hostigamiento”. (Instagram @vegabiestro)

Montes dedicó buena parte de su descargo a responder a la periodista Joanna Vega-Biestro, a quien acusó de difundir información falsa sobre su salida y sobre su vida personal. “A la que le voy a partir la madre es a ti, Joana”, afirmó la actriz, y advirtió que continuaría respondiendo si la comunicadora insistía en sus versiones.

PUBLICIDAD

La actriz también rechazó de forma directa las afirmaciones sobre un presunto consumo de pastillas. “No me meto pastillas”, aseguró, y reconoció el consumo de marihuana, al que atribuyó un origen relacionado con la imposibilidad de ver a su sobrina.

Montes acusó además a Vega-Biestro de mantener contacto con personas dentro del reality para obtener información sobre ella, algo que calificó de “acoso y hostigamiento”. La actriz mencionó también presiones hacia su entorno familiar, incluido su padre, en el marco de esta disputa mediática.

La suspensión de su participación en Malinche El Musical

El equipo del musical agradeció a la actriz “el tiempo, entusiasmo y profesionalismo mostrados durante esta primera etapa” y dejó abierta la posibilidad de una colaboración futura, sin precisar una nueva fecha de incorporación ni informar quién ocuparía su lugar en el elenco. (Instagram: La Malinche El Musical)

Horas después de conocerse su salida del reality, la producción de Malinche El Musical, espectáculo dirigido por Nacho Cano, anunció que la participación de Montes en la obra quedaba pospuesta de manera indefinida. “Malinche El Musical, el espectáculo musical de gran formato, hace de su conocimiento que la participación de Gala Montes en esta producción se pospone de manera indefinida”, señaló el comunicado difundido el martes 8 de septiembre.

PUBLICIDAD

El equipo del musical agradeció a la actriz “el tiempo, entusiasmo y profesionalismo mostrados durante esta primera etapa” y dejó abierta la posibilidad de una colaboración futura, sin precisar una nueva fecha de incorporación ni informar quién ocuparía su lugar en el elenco.

Montes rechazó inicialmente esta versión a través de redes sociales. Ante una publicación sobre su salida del musical, respondió: “Ajajaj fake new no está en las redes de Malinche”. Sin embargo, la producción mantuvo su comunicado oficial sin modificaciones.

Posteriormente, la actriz publicó un mensaje más extenso en el que denunció una presunta falta de pago justo por su trabajo en la puesta en escena. En ese texto, Montes aseguró haber ofrecido alternativas para sostener el proyecto. “Ofrecí estrenar Malinche los días 8 o 10, 9 u 11 de octubre, según las fechas que acordáramos, completamente gratis, con la disposición de encontrar una solución que permitiera que el proyecto continuara”, escribió.

PUBLICIDAD