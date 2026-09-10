México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 10 de septiembre

La moneda europea presenta un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 19,71 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,28% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,66 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una subida del 0,26%, aunque su variación interanual refleja un descenso del -7,1%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un ascenso sostenido por primera vez en este periodo. La volatilidad actual se sitúa en 4,68%, lo que es inferior a la volatilidad de referencia del 5,35%, indicando una estabilidad en el mercado cambiario.

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