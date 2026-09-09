Luisito Comunica y sus claves para sostener una carrera digital de 15 años: “La constancia le gana a todo”

El creador mexicano contó cómo mantuvo su lugar durante más de una década en YouTube

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Luisito Comunica acumula más de 100 millones de seguidores y lleva 14 años publicando contenido en YouTube. En una entrevista con WIRED en Español, Luis Arturo Villar Sudek reveló un dato que grafica cuánto cambió la industria desde que arrancó: cuando subió su primer video, en mayo de 2012, la plataforma pagaba entre USD 0,10 y USD 0,15 por cada mil visualizaciones. Hoy esa cifra supera los USD 3 en México. El aumento, dijo, explica por qué la actividad se volvió mucho más profesional.

Lo que surgió de esa conversación no fue una receta. Villar Sudek habló de constancia, delegación y uso selectivo de la tecnología, y de los límites que aprendió a imponerse después de meterse en terrenos que no le correspondían. Un recorrido de 15 años que arrancó con una cámara y hoy involucra a un equipo de diez personas y herramientas de inteligencia artificial.

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“La constancia le gana a todo”, el principio que guía su carrera

Durante la entrevista, WIRED le preguntó qué consejo daría a quienes quieren seguir sus pasos. Villar Sudek bromeó primero con que no lo hicieran. Después fue directo: “La constancia le gana a todo”, afirmó.

La idea no apunta a perseguir el video viral. Un contenido puede atraer millones de reproducciones y desaparecer del algoritmo en cuestión de días. Publicar de manera sostenida, en cambio, permite entender qué funciona, corregir errores y construir una relación con el público que no dependa de un único acierto.

Detrás de los videos largos del influencer hay una estructura pequeña que recicla escenas para Facebook, TikTok e Instagram - EFE/Rolando Enriquez

“Mi primer video fue publicado en mayo de 2012, cuando las posibilidades de ganar dinero en YouTube eran mucho menores. Tampoco existían las herramientas de producción actuales”, recordó el creador en declaraciones al medio. El crecimiento llegó mientras seguía subiendo material y encontraba una forma propia de contar.

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Un equipo de diez personas convierte cada viaje en contenido para varias plataformas

El canal principal de Luisito Comunica sigue apostando por videos de entre 30 y 40 minutos, el formato que construyó durante sus viajes. Sin embargo, ese material no termina cuando se sube a YouTube. Su equipo selecciona escenas y las convierte en clips cortos para Facebook o TikTok. En Instagram, la estrategia cambia: el contenido se acerca a la vida cotidiana y muestra momentos que quedarían fuera de una producción extensa.

De esa manera, un solo viaje puede alimentar durante días a varias plataformas. El equipo llega a publicar alrededor de diez clips diarios, una frecuencia que amplía el alcance hacia personas que tal vez nunca mirarían un video de 40 minutos. El creador de contenidos reconoció que destinó más recursos a Facebook y TikTok cuando ambas plataformas mejoraron sus sistemas de monetización.

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En una charla con WIRED en Español, el mexicano repasó las decisiones que moldearon su carrera y defendió una idea simple: la regularidad ayuda a entender al público y afinar el contenido (foto: luisitocomunica/IG)

Detrás de esa producción trabajan alrededor de 10 personas, una estructura más reducida de lo que podría suponerse para una audiencia de esa escala. Una anécdota lo ilustra: colaboró durante 7 años con uno de sus integrantes antes de conocerlo en persona. El creador conserva el control de los videos principales y delegó las tareas de distribución en personas especializadas, porque entiende que delegar no implica apartarse del contenido, sino reservar su tiempo para aquello que únicamente él puede aportar.

La inteligencia artificial suma, pero no reemplaza el vínculo con el público

La IA entró temprano al equipo. Uno de los colaboradores ya experimentaba con automatizaciones antes de que el tema dominara la conversación pública. Hoy la tecnología aparece en distintos momentos de la producción: puede ayudar a crear una animación, acelerar el diseño de una miniatura o comparar títulos para detectar palabras que funcionan en un país pero resultan desconocidas en otro.

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Aun así, no toda automatización termina incorporada. Luisito probó sistemas de doblaje y los descartó cuando las voces no alcanzaron la calidad que buscaba. Contrató entonces a una persona capaz de imitar su tono de voz y hablar varios idiomas. “Una herramienta sirve cuando mejora el resultado. Si me obliga a resignar la calidad que espera mi público, la velocidad deja de ser una ventaja”, señaló ante WIRED.

Ni viralidad ni atajos: Luisito Comunica apuesta por la disciplina para seguir vigente con más de 100 millones de seguidores (Foto: Instagram/@luisitocomunica)

La IA también introdujo una competencia difícil de ignorar. Villar Sudek contó que pasó cinco días en India grabando un festival y que luego descubrió que un video generado con inteligencia artificial desde una habitación obtuvo más reproducciones que su producción.

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Según señaló, algo parecido debieron sentir las grandes productoras cuando un youtuber con una cámara comenzó a competir con documentales que requerían presupuestos millonarios. Quienes lo siguen, sostuvo, no buscan solo información sobre un destino: quieren verlo llegar, sorprenderse y reaccionar ante lo que encuentra. Esa experiencia todavía marca una diferencia frente al contenido generado de forma artificial.