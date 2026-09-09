Arranca programa Desde la Cuna 2026: quién puede registrarse y dónde realizar la inscripción

El Gobierno de la Ciudad de México y la SEBIEN iniciaron el pasado 8 de septiembre de 2026 la incorporación al programa Desde la Cuna (Gobierno CDMX)

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El Gobierno de la Ciudad de México y la SEBIEN iniciaron el pasado 8 de septiembre de 2026 la incorporación al programa Desde la Cuna, mediante visitas domiciliarias de equipos de participación ciudadana. El registro no se realiza en oficinas, de acuerdo con la convocatoria oficial.

Las personas interesadas deben esperar la visita del personal en su domicilio para entregar la documentación solicitada. El proceso requiere una copia del acta de nacimiento de la bebé o el bebé. Cabe señalar que la convocatoria no precisa las fechas en que los equipos recorrerán cada colonia ni el número de personas que podrán incorporarse al programa.

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El registro se realiza durante visitas a domicilios

Las familias que busquen integrarse al programa deben realizar el trámite cuando el equipo de participación ciudadana acuda a su vivienda.

El Gobierno de la Ciudad de México y la SEBIEN iniciaron el pasado 8 de septiembre de 2026 la incorporación al programa Desde la Cuna (X@avisosbienestar)

Para acreditar la identidad, las personas solicitantes deberán presentar una copia de su identificación oficial. Si son menores de edad, podrán entregar una copia de su CURP. El documento también contempla casos en los que la identificación oficial no muestre la dirección del domicilio o cuando el documento corresponda a una entidad distinta a la Ciudad de México.

En esas circunstancias, la familia tendrá que presentar una copia de un comprobante de domicilio. El requisito aplica también si la identificación oficial no corresponde a una dirección ubicada en la capital.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó masivamente el apoyo 'Desde la Cuna'. (X/@ClaraBrugadaM)

En qué consiste el programa

El Programa Desde la Cuna otorgará un apoyo económico universal a las niñas y los niños durante los primeros años de vida. Las infancias de 0 a 3 años y 10 meses recibirán $1.200,00 en una sola ministración cada dos meses.

La iniciativa busca asegurar un ingreso mínimo para los hogares con niñas y niños en la primera infancia. El objetivo es acompañar esta etapa de desarrollo mediante transferencias monetarias que contribuyan al bienestar y al desarrollo integral de las familias beneficiarias.

La meta para 2026 es que todos los menores de 0 a mil días de vida de la Ciudad de México tengan este programa social local. Foto: X/@SEBIEN_cdmx.

Ampliación del programa

El Gobierno de la Ciudad de México prevé que el programa Desde la Cuna alcance a 170 mil niñas y niños hacia el cierre de 2026.

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La ampliación de la cobertura será progresiva durante el año y contará con una inversión estimada de 860 millones de pesos.

La meta oficial establece que 170 mil niñas y niños recibirán el apoyo de Desde la Cuna al finalizar 2026. El programa ampliará su alcance de forma gradual, con recursos destinados a sostener las transferencias para hogares con integrantes en la primera infancia.