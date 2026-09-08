Aumentan fraudes por “toque fantasma”: cómo prevenir que te vacíen las tarjetas sin que te des cuenta

Un dispositivo de lectura remota sustrae datos bancarios de una mochila mientras la víctima descubre más tarde la alteración de sus fondos en su teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las reclamaciones por cargos, consumos y transferencias no reconocidas crecieron 18.1% en México durante los primeros siete meses de 2026, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). En ese contexto, autoridades y bancos alertan sobre el “toque fantasma”, una modalidad de fraude que aprovecha la tecnología de pagos sin contacto para vaciar tarjetas sin que la víctima lo note.

El fenómeno preocupa porque coincide con el auge de los pagos contactless en el país. De acuerdo con Mobile Time Latinoamérica, este tipo de transacciones creció 30% en México durante 2026, lo que amplió la base de usuarios expuestos a esta técnica.

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¿Qué es el toque fantasma y por qué crece el riesgo ahora? Se trata de un fraude que explota la tecnología NFC (comunicación de campo cercano) para procesar cargos no autorizados en tarjetas o celulares sin que el dueño se percate. Ocurre porque cada vez más personas usan pagos sin contacto, lo que multiplica las oportunidades para que delincuentes se acerquen físicamente o intercepten la señal entre dispositivos.

Video informativo/Universidad de Guanajuato (Redes Sociales)

Contexto en México: qué reporta la CONDUSEF

La CONDUSEF recibió 42,791 reclamaciones por cargos, consumos y transferencias no reconocidos entre enero y julio de 2026, frente a las 36,222 registradas en el mismo período de 2025.

Dentro de ese universo, los consumos no reconocidos fueron el rubro con mayor crecimiento: pasaron de 16,685 a 21,306 casos, un aumento de 27.7% anual. Le siguieron las transferencias electrónicas no reconocidas, con 9,130 reclamaciones (16.5% más), y los consumos vía Internet no reconocidos, con 5,297 casos (7.9% de alza).

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Los cargos no reconocidos directamente en cuenta sumaron 4,245 reclamaciones, un incremento de 10.1%. En cambio, las disposiciones de efectivo no reconocidas en cajeros bajaron 4.8%, al pasar de 2,750 a 2,617 casos.

El organismo contabilizó, en total, 103,417 reclamaciones de usuarios de servicios financieros entre enero y julio, 16.8% más que las 88,505 del mismo lapso de 2025. De las quejas ya resueltas, el 48% terminó a favor del usuario y el 52% con resultado desfavorable.

Cómo funciona el fraude del toque fantasma

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el fraude ocurre cuando una persona acerca una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con NFC para intentar procesar una transacción sin que el propietario lo advierta (Imagen ilustrativa Infobae)

La tecnología detrás de estos pagos es NFC, que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre una tarjeta, un teléfono y una terminal. La CONDUSEF explica que este sistema permite pagar sin insertar la tarjeta y, según el monto de la operación, sin necesidad del NIP.

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Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el fraude ocurre cuando una persona acerca una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con NFC para intentar procesar una transacción sin que el propietario lo advierta. Los espacios con mucha gente, como mercados, eventos masivos o el transporte público, son los escenarios de mayor riesgo por la cercanía entre personas.

También se ha documentado una modalidad más sofisticada, en la que los delincuentes utilizan dispositivos para interceptar y retransmitir información asociada a una transacción sin contacto. Este mecanismo puede involucrar dos dispositivos y operar en tiempo real: uno capta la señal cerca de la víctima y otro la reproduce ante una terminal de pago distante.

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En esta variante más avanzada, el engaño suele iniciar con una llamada en la que el estafador se hace pasar por personal bancario. Bajo el pretexto de “actualizar la aplicación” o “verificar la seguridad de la cuenta”, convence a la víctima de instalar un software externo en su celular.

Después, le pide acercar la tarjeta física al teléfono, supuestamente para “escanearla” o “activar una protección”, y en algunos casos también solicita el NIP. Con esos datos, los delincuentes pueden retirar dinero en cajeros o realizar compras de forma remota mientras la víctima sigue al teléfono, convencida de que no entregó su tarjeta a nadie.

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Especialistas aclaran que no cualquier persona puede acercarse a un celular y vaciar automáticamente una cuenta bancaria: los pagos contactless incorporan mecanismos de seguridad. El riesgo se concentra en técnicas específicas que buscan explotar esas tecnologías, muchas veces combinadas con engaños telefónicos o aplicaciones maliciosas.

Qué dicen las autoridades

Por su parte, la CONDUSEF señaló señales de alerta que deben encender sospechas: que alguien pida instalar una aplicación mediante un enlace, que solicite acercar la tarjeta física al celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SSPC identificó los mercados, eventos masivos y el transporte público como los escenarios donde más se ha detectado esta modalidad, debido a la cercanía física entre personas que favorece el acercamiento de terminales portátiles.

Por su parte, la CONDUSEF señaló señales de alerta que deben encender sospechas: que alguien pida instalar una aplicación mediante un enlace, que solicite acercar la tarjeta física al celular, que pida el NIP o algún código de seguridad, y que genere sensación de urgencia asegurando que la cuenta será bloqueada de inmediato si no se sigue la instrucción.

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El organismo recuerda que las instituciones financieras no piden a sus clientes acercar la tarjeta al teléfono para “escanearla” ni solicitan instalar archivos externos enviados por mensajería. Tampoco requieren el NIP ni códigos de verificación por llamada, mensaje o correo electrónico.

Cómo prevenir el toque fantasma

El fraude con tecnología NFC no requiere contacto físico directo con la víctima: basta con la proximidad para que un dispositivo no autorizado intente capturar datos de una tarjeta. El riesgo real no está en el robo inmediato de dinero, sino en los fragmentos de información que luego se combinan con otras técnicas para construir ataques más elaborados. (Imagen ilustrativa Infobae)

La CONDUSEF recomienda una serie de medidas concretas para reducir el riesgo de sufrir este tipo de fraude:

Activar las alertas de transacciones en la aplicación del banco, para enterarse de inmediato de cualquier movimiento. Establecer límites de monto para pagos sin contacto cuando la institución lo permita. Revisar con frecuencia los estados de cuenta y movimientos bancarios.

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, como App Store o Google Play, y evitar instalar software proveniente de enlaces enviados por mensajería o correo. Mantener desactivado el NFC del smartphone cuando no se vaya a realizar una transacción bancaria.

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No compartir contraseñas, códigos de seguridad ni claves dinámicas por teléfono, mensaje o correo, incluso si quien llama se presenta como representante de una institución financiera. Ninguna persona real del banco pedirá esta información por esos medios.

Reportar un fraude: paso a paso

La tecnología NFC activa el chip de la tarjeta mediante un campo electromagnético en fracciones de segundo. Investigadores de ESET detectaron campañas de malware que aprovechan esa ventana para retransmitir datos de pago hacia dispositivos controlados por atacantes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si un usuario detecta un cargo no reconocido, el primer paso es contactar de inmediato a su banco para reportar el movimiento y, de ser necesario, bloquear la tarjeta. Después, puede iniciar una queja formal ante la CONDUSEF a través del Portal de Queja Electrónica.

El trámite tiene cinco etapas. Primero, se ingresa al portal en condusef.gob.mx y se accede al módulo de queja electrónica; también es posible hacerlo por teléfono al 800 999 8080 o de forma presencial en cualquier delegación regional.

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Segundo, se deben adjuntar evidencias: identificación oficial vigente, estado de cuenta con el cargo no reconocido, contrato firmado, capturas de pantalla de comunicaciones sospechosas y cualquier comprobante disponible. Cuanta más evidencia se reúna, más sólido resulta el caso.

Tercero, una vez recibida la queja, la CONDUSEF notifica formalmente a la institución financiera para que presente su versión de los hechos. Cuarto, la entidad cuenta con 45 días hábiles para responder, plazo durante el cual el organismo puede solicitar información adicional.

Quinto, la CONDUSEF actúa como mediador entre ambas partes. Si hay acuerdo, este se documenta por escrito; si no lo hay y el usuario tiene la razón, el organismo puede emitir un dictamen con efectos obligatorios para el banco.

El plazo para presentar una queja puede extenderse hasta dos años desde el hecho reclamado o desde la negativa de la institución, de acuerdo con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. El trámite ante la CONDUSEF es completamente gratuito.