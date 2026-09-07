México

Sheinbaum se burla de la reunión de Fox con Alito Moreno e ironiza: “La nueva visión de la política mexicana”

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la oposición en México carece de un proyecto de nación

Este video presenta la Conferencia del Pueblo ofrecida por Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional. La oradora se encuentra en un podio con el escudo nacional mexicano, con la bandera de México a su izquierda. Detrás, un panel muestra los logotipos "Conferencia del Pueblo" y "Ciudad de México". Un intérprete de lengua de señas aparece en un recuadro inferior derecho, proporcionando accesibilidad al evento. Se trata de la cobertura de una conferencia de prensa política.
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Durante La Mañanera del Pueblo de este lunes 7 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ironizó sobre la reciente reunión entre el expresidente Vicente Fox y el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, calificando el encuentro como una muestra del retroceso de la oposición y de su falta de proyecto de nación.

En referencia a la visita de Fox a las oficinas del partido tricolor, la mandataria ironizó la imagen pública de la coalición: “Imagínense, va, se pone una corbata roja y va a las oficinas del PRI de Alito. No, bueno, pues ahí la llevan, síganle. Van por muy buen camino. El camino del regreso a la corrupción y los privilegios... Fox y Alito juntos: la nueva visión de la política mexicana”.

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Sheinbaum señaló que los partidos de oposición en México recurren a figuras del pasado debido a una crisis interna y bajos números en las encuestas, donde ambas fuerzas políticas registran preferencias de un solo dígito (entre el 6% y el 8%).

“Recurren a Fox. Es el recambio generacional; o sea, se fueron para atrás porque no tienen para irse para adelante, porque sus jóvenes son estos que hoy tienen la dirigencia del PAN, muy involucrados con el cártel inmobiliario y con escándalos de corrupción”, aseveró. Además, recordó el papel histórico del exmandatario panista, a quien definió como “un traidor a la democracia, visto por todas y todos los mexicanos; primero por el desafuero y luego por el fraude electoral del 2006”.

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Por su parte, el expresidente panista, defendió su encuentro con el PRI, luego de haberle arrebatado el poder al tricolor en las elecciones del 2000. Vox argumentó que su reunión forma parte de una “cruzada” en el “Alma de México”, para debilitar a Morena.

Una alianza ‘sin respaldo’ ciudadano

Sobre la alianza PRI-PAN, la presidenta reiteró que no se trata de un fenómeno nuevo, sino de un acuerdo gestado desde el periodo neoliberal, específicamente desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. “Es un entramado de visión de modelo económico, de vínculos con el poder, de crecimiento de algunos grupos económicos al amparo del poder público, de privilegios y de corrupción... Los dos votaban igual, se comportaban igual. Decían que eran en realidad dos partidos, pero nosotros siempre dijimos que era el PRIAN”, explicó.

La alianza Va por México está conformada por PRI, PAN y PRD ()
La alianza Va por México está conformada por PRI, PAN y PRD ()

“Eso es lo que ofrecen al pueblo de México. Y mientras sigan ofreciendo eso, no les va a ir muy bien que digamos. Porque aquí hay proyecto de nación, allá hay regreso al pasado, y ese pasado ya lo vivimos, y no es precisamente lo que quiere el pueblo de México”, concluyó sobre el tema.

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