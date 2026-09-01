Registros Becas Rita Cetina y Benito Juárez: alertan sobre documento antes de realizar la inscripción de septiembre

Durante septiembre comenzará un nuevo periodo de inscripciones para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez.

Guardar

Durante septiembre comenzará un nuevo periodo de inscripciones para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar advirtió sobre la existencia de un documento que debe revisarse antes de iniciar el proceso.

Ambos apoyos consisten en un depósito bimestral de 1,900 pesos entregado de manera directa mediante la tarjeta del Bienestar, sin intervención de terceros. La Beca Rita Cetina está destinada a estudiantes de secundaria, mientras que la Beca Benito Juárez se orienta a jóvenes inscritos en nivel preparatoria. Los dos programas operan en planteles públicos en todo México.

CURP debe estar certificada antes de realizar el registro a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez

Para realizar el registro a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez durante septiembre, los aspirantes necesitan contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada, informó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

PUBLICIDAD

La dependencia indicó en redes sociales que este documento es un requisito para solicitar una Beca Bienestar y llamó a las familias y estudiantes a verificarlo antes de iniciar el trámite.

“Qué necesitas para solicitar una Beca Bienestar? Certificar tu CURP”

Una campaña informativa de Becas Bienestar presenta a una mujer joven en distintos entornos. Se observa a la persona en la azotea de un edificio con panorámica urbana y en un parque con vegetación. El video incluye un llamado a "Certificar tu CURP", indicando un proceso para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

¿Cómo registrarse a las Becas del Bienestar?

La inscripción se realiza sin costo a través de internet. Según la última convocatoria, los sitios habilitados son www.becaritacetina.gob.mx y www.becabenitojuarez.gob.mx. Para completar el registro, las madres, padres o tutores deben contar con la CURP actualizada, una identificación oficial, comprobante de domicilio, así como un número de celular y un correo electrónico vigentes. El sistema solicita además la creación de una cuenta en Llave MX para validar los datos y proteger el proceso.

PUBLICIDAD

Lo que se debe tomar en cuenta

El registro será en línea

La convocatoria se prevé para la segunda semana de septiembre

Mantenerse al pendiente de los canales oficiales para conocer las fechas exactas

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

CURP del menor

Claudia Sheinbaum asistió a Chiapas para la entrega de tarjetas del Bienestar a los alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina (Captura de pantalla)

Las tarjetas Bienestar para alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse desde el mes pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para obtener la Llave MX inicia en www.llave.gob, donde se debe ingresar la CURP y verificar que los datos personales desplegados sean correctos. Después, el sistema pide añadir el código postal y la colonia correspondiente. Finalmente, se requiere proporcionar información de contacto, como un número de teléfono celular o una dirección de correo electrónico.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

PUBLICIDAD