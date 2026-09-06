México

El tierno saludo de Sheinbaum a la hija de Samuel García previo al informe en Nuevo León

El mandatario publica en X un mensaje dirigido a la jefa del Ejecutivo federal, en el que agradece la coordinación en seguridad, movilidad, vivienda y salud

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Previo a la presentación de su informe de gobierno en la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su familia, según imágenes que circularon en redes sociales. En una de las fotografías se observa a la mandataria saludando con un beso a una de las hijas del gobernador, quien era cargada por su madre, Mariana Rodríguez, mientras García observaba la escena.

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El mensaje de bienvenida de Samuel García

El encuentro ocurrió en el marco de la visita de Sheinbaum a Nuevo León para presentar su informe de gobierno correspondiente a la entidad, dentro de la gira que la mandataria realiza por las 32 entidades del país durante septiembre. A través de su cuenta en X, el gobernador Samuel García publicó un mensaje de bienvenida dirigido a la presidenta:

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“¡Bienvenida a Nuevo León, Presidenta @Claudiashein! Siempre es un gusto recibirla en el mejor estado.”

En su publicación, García agradeció el trabajo conjunto en materia de seguridad, movilidad, vivienda y salud para los habitantes de Nuevo León, y felicitó a la mandataria por la presentación de su segundo informe de gobierno.

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Imágenes del encuentro familiar

De acuerdo con el material compartido en redes sociales, además de la fotografía del saludo con la hija menor del gobernador, se difundieron otras imágenes del encuentro: una donde aparecen únicamente Sheinbaum y García, y otra donde se observa a ambos junto a las dos hijas del matrimonio conformado por García y Rodríguez.

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Es importante señalar que, hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte de Presidencia ni del Gobierno de Nuevo León que detalle el contexto completo del encuentro, por lo que la información disponible corresponde únicamente a lo compartido en plataformas digitales.

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El contexto: informe de gobierno en Nuevo León

El encuentro se dio previo al informe que Sheinbaum presentó este fin de semana en la Explanada de los Héroes, en Monterrey, donde detalló avances en materia de vivienda, infraestructura y programas de bienestar social para la entidad, entre ellos la reestructuración de créditos del Infonavit y el avance del tren de pasajeros que conectará Monterrey con la Ciudad de México y Nuevo Laredo.

Samuel García ha mantenido, en meses recientes, una relación pública cordial con la presidenta, a pesar de que ambos representan a partidos distintos —Movimiento Ciudadano y Morena, respectivamente—. Encuentros similares entre ambos mandatarios y sus familias se han documentado en años anteriores, incluyendo visitas previas de Sheinbaum a la residencia oficial del gobernador, donde convivió con integrantes de su familia.

Antecedentes de la relación entre ambos gobiernos

La relación entre la administración federal y el gobierno de Nuevo León no ha estado exenta de tensiones. En meses previos, Sheinbaum se pronunció sobre señalamientos relacionados con presuntos desvíos de recursos vinculados a un despacho jurídico ligado a la familia de García, indicando que cualquier acusación contra servidores públicos debe ser investigada por las autoridades correspondientes, independientemente del partido o cargo que ocupen.

Pese a esos señalamientos —que hasta el momento no han derivado en una acusación formal confirmada por autoridades— la relación pública entre ambos mandatarios se ha mantenido cordial en eventos oficiales, como el registrado este fin de semana en Monterrey.

Lo que sigue

Tras su paso por Nuevo León, la gira de informes estatales de la presidenta continuará con una parada en Saltillo, Coahuila, como parte del recorrido que Sheinbaum realiza por las entidades del país durante el mes de septiembre.

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