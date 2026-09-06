Fans despiden a Jonathan Meléndez en el Ángel de la Independencia entre flores, fotografías y lágrimas

Varias personas con rosas blancas se reúnen ante una ofrenda con fotografías, carteles y flores dedicada a Honas Meléndez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Decenas de seguidores de Camilo Séptimo se reunieron este domingo en el Ángel de la Independencia de a Ciudad de México para rendir un homenaje a Jonathan Meléndez, tecladista y cofundador de la agrupación, quien fue asesinado junto con integrantes de su familia.

Flores, veladoras, fotografías y mensajes fueron colocados alrededor del monumento, donde los asistentes cantaron algunos de los temas más representativos de la banda y compartieron recuerdos relacionados con la trayectoria de “Honas”, como también era conocido el músico.

PUBLICIDAD

De acuerdo con medios, admiradores de Camilo Séptimo acudieron al punto de encuentro en medio de lágrimas para despedirse del tecladista. Durante el acto también mostraron pancartas y levantaron la voz para exigir justicia por el crimen.

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, fundador de la banda, fue asesinado en el Estado de México. C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las pancartas colocadas durante el homenaje llevaba escrita la frase: “Hasta el próximo contacto, querido Honas”, acompañada por fotografías del músico.

El mensaje hace referencia a “Contacto”, canción lanzada por Camilo Séptimo en 2019. De esta manera, los seguidores retomaron el título de una de las composiciones de la agrupación para convertirlo en una despedida simbólica dedicada al tecladista.

PUBLICIDAD

La música ocupó un lugar central en el encuentro. Los asistentes reprodujeron y entonaron canciones de la banda, mientras se abrazaban y observaban las imágenes colocadas en memoria de Jonathan Meléndez.

El homenaje fue planteado como un espacio para recordar su trabajo artístico y la importancia que sus composiciones tuvieron en la vida de los seguidores. Aunque el dolor y la indignación estuvieron presentes, la convocatoria pidió expresamente evitar el sensacionalismo y concentrarse en la música, el legado y los momentos positivos que dejó el integrante de Camilo Séptimo.

Además de despedir al artista, los participantes recordaron a las demás víctimas del multihomicidio: su esposa Ana Paola, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija de tres años, y Aleyda Romero, joven de 21 años que trabajaba con la familia.

PUBLICIDAD

Así se organizó el homenaje en el Ángel de la Independencia

La convocatoria comenzó a difundirse en redes sociales durante los días posteriores al crimen. El encuentro fue programado para las 11:00 horas del domingo 6 de septiembre, en el Ángel de la Independencia.

(X)

Los organizadores pidieron a los asistentes llevar flores, fotografías y mensajes dirigidos al músico. También aclararon que la actividad estaba abierta a cualquier persona cuya vida hubiera sido acompañada por la música de Camilo Séptimo, incluso si nunca había participado en reuniones anteriores del grupo de seguidores.

La invitación señalaba que el propósito era reunirse para despedir, recordar y agradecer a Jonathan Meléndez por lo que su obra significó para el público. Asimismo, llamaba a realizar el acto desde el cariño y el respeto.

PUBLICIDAD

“Si su música formó parte de tu vida, este espacio también es para ti”, se indicó en el mensaje difundido antes del encuentro.

Fans prepararon tres actos para recordar a “Honas” en CDMX

El encuentro frente al Ángel de la Independencia forma parte de una serie de homenajes organizados en la capital del país tras conocerse la muerte del tecladista de Camilo Séptimo.

Una infografía de Infobae detalla el calendario de tres homenajes públicos en Ciudad de México tras el fallecimiento de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades anunciadas fueron las siguientes:

5 de septiembre: reunión en el Monumento a la Revolución , a las 17:30 horas.

6 de septiembre: homenaje en el Ángel de la Independencia , a las 11:00 horas.

27 de septiembre: encuentro frente al Palacio de Bellas Artes, a las 11:00 horas.

Con estos actos, los admiradores buscan mantener vivo el legado musical de Jonathan Meléndez, acompañar simbólicamente a las familias de las víctimas y reiterar su exigencia de justicia.

Los funerales de Meléndez, su esposa y su hija se realizaron a puerta cerrada el jueves 3 de septiembre en una funeraria de Santa Mónica, en el Estado de México. Ante el carácter privado de la ceremonia, los seguidores recurrieron a los espacios públicos para despedirse del artista.

PUBLICIDAD

Estos son los avances contra los presuntos responsables

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su presunta participación en el multihomicidio registrado el 1 de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza.

Foto: Fiscalía Edomex

Hasta este domingo, los principales avances procesales son:

Ambos imputados permanecen en prisión preventiva oficiosa. La medida cautelar fue impuesta al término de una audiencia inicial celebrada en el penal de Barrientos. La audiencia duró más de ocho horas. Durante la diligencia, el Ministerio Público presentó 60 datos de prueba contra los detenidos. Los delitos imputados son homicidio calificado en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo y crueldad contra seres sintientes, este último relacionado con la muerte del perro de la familia. Entre las pruebas presentadas figuran entrevistas con la vigilante del fraccionamiento y un amigo del músico, grabaciones del inmueble, peritajes de balística, criminalística y química, estudios del médico legista y objetos asegurados durante dos cateos. La investigación también incorporó información sobre una memoria que presuntamente contenía tres millones de pesos en criptomonedas, cuya ubicación se desconoce. La FGJEM identifica a Diego Sebastián “N” como socio de Meléndez y presunto autor intelectual del crimen. Gerardo “N” habría colaborado para que escapara del lugar. Estas acusaciones todavía deberán probarse ante un juez. La defensa solicitó ampliar el plazo constitucional y argumentó supuestas inconsistencias en las detenciones. La jueza mantuvo a ambos hombres bajo prisión preventiva y concedió la duplicidad del término a 144 horas.

La audiencia continuará el miércoles 9 de septiembre a las 9:30 horas, cuando se determinará si los dos imputados son vinculados a proceso. Hasta que exista una sentencia, ambos deben ser considerados inocentes conforme al principio de presunción de inocencia.