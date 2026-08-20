México
Agregar Infobae enGoogle

PVEM Tamaulipas pone la lupa sobre aspirantes: revisará patrimonio, drogas, salud mental y antecedentes

El Partido Verde abre proceso para seleccionar perfiles rumbo a encuestas de la 4T

Partido Verde Tamaulipas proceso de selección de la “Nueva Fuerza Verde”
Inició el proceso de selección de aspirantes de la “Nueva Fuerza Verde” en Tamaulipas (Partido Verde Tamaulipas/FB)
Guardar

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) abrió en Tamaulipas un proceso interno para reclutar, evaluar y seleccionar perfiles que podrían participar en las encuestas de la coalición de la Cuarta Transformación (4T) rumbo a las próximas definiciones políticas.

El dirigente estatal del PVEM, Manuel Muñoz Cano, presentó la convocatoria para integrar la denominada “Nueva Fuerza Verde”, mecanismo con el que el partido busca identificar ciudadanos con presencia y arraigo territorial, además de capacidades para competir en los futuros procesos electorales.

De acuerdo con el dirigente estatal, se trata del primer procedimiento interno mediante el cual el Partido Verde buscará definir a sus representantes para posteriormente participar en las mediciones que realicen los partidos que integran la coalición de la Cuarta Transformación.

PUBLICIDAD

PVEM aplicará filtros a aspirantes en Tamaulipas

Partido Verde Tamaulipas proceso de selección de la “Nueva Fuerza Verde”
Comité de selección del Partido Verde en Tamaulipas que analizará a los posibles aspirantes que buscarían ser candidatos rumbo al 2027 (Partido Verde Tamaulipas/FB)

El proceso contempla distintas etapas de registro y evaluación antes de determinar qué perfiles podrán avanzar. Entre los requisitos establecidos por el partido se encuentra la entrega de una declaración patrimonial, así como una carta de no antecedentes penales.

Los aspirantes también deberán presentar una opinión positiva ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de acreditar su situación fiscal.

A estos documentos se suman exámenes toxicológicos y psicológicos, como parte de la evaluación integral que pretende realizar el PVEM antes de seleccionar a quienes serán considerados dentro de sus propuestas políticas.

Manuel Muñoz Cano explicó que el objetivo es establecer un proceso de revisión que permita conocer de manera más amplia el perfil de las personas interesadas en participar en las futuras definiciones electorales.

PUBLICIDAD

¿Qué busca el Partido Verde?

Partido Verde Tamaulipas Elecciones 2027
Partido Verde Tamaulipas Elecciones 2027 (Karen Castrejón Trujillo﻿/FB)

La estrategia denominada “Nueva Fuerza Verde” pretende ampliar la identificación de perfiles políticos y ciudadanos en Tamaulipas, especialmente de personas que cuenten con reconocimiento y arraigo en sus comunidades.

El partido busca que quienes eventualmente sean considerados para competir tengan capacidad para representar sus propuestas y, al mismo tiempo, cumplan con los criterios internos establecidos por la organización.

Muñoz Cano señaló que este mecanismo busca fortalecer la selección de candidatos y evitar que las futuras postulaciones recaigan en personas cuya trayectoria pueda representar un riesgo político para el partido o la coalición.

Entre los aspectos que serán revisados se encuentran posibles cuestionamientos patrimoniales, conflictos de interés y antecedentes relacionados con actividades delictivas.

Selección de candidatos rumbo a las próximas elecciones

La participación en la “Nueva Fuerza Verde” no significa automáticamente que una persona obtendrá una candidatura, sino que representa una primera etapa de evaluación interna para identificar a quienes podrían ser considerados posteriormente en las encuestas de la coalición.

Con este procedimiento, el PVEM Tamaulipas busca contar con una cartera de perfiles previamente revisados y con información suficiente sobre su situación patrimonial, fiscal, psicológica y legal.

La dirigencia estatal sostuvo que el objetivo final es fortalecer la confianza en sus futuros representantes y establecer mayores controles antes de presentar nombres para las definiciones electorales de la Cuarta Transformación.

Temas Relacionados

PVEMTamaulipasElecciones 2027Última horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Galilea Montijo rompe el protocolo en La Casa de los Famosos México 2026 y regaña a los habitantes: “¡Empiecen a jugar!”

La cuarta gala de nominación modificó por completo el tablero debido a los beneficios y castigos escondidos en los puerquitos de colores

Galilea Montijo rompe el protocolo en La Casa de los Famosos México 2026 y regaña a los habitantes: “¡Empiecen a jugar!”

Luis Chaparro nominó a Ese Pérez cara a cara y así reaccionó el creador de contenido

La cuarta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó a nueve habitantes en la placa

Luis Chaparro nominó a Ese Pérez cara a cara y así reaccionó el creador de contenido

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 19 de agosto

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 19 de agosto

UNAM prevé que más de la mitad de los aspirantes que presentaron examen de control obtengan un lugar

El rector Leonardo Lomelí informó que casi 37 mil jóvenes presentaron los dos exámenes de ingreso

UNAM prevé que más de la mitad de los aspirantes que presentaron examen de control obtengan un lugar

De Teo González a Los Alegres del Barranco: así fue la noche en que artistas animaron los XV años de la hija del ‘Tío Lako’

Drones, fuegos artificiales, un Mercedes-Benz rosa y artistas de primer nivel amenizaron la celebración que las autoridades siguieron como hilo conductor hasta los operativos de este miércoles en Tanhuato y Ecuandureo

De Teo González a Los Alegres del Barranco: así fue la noche en que artistas animaron los XV años de la hija del ‘Tío Lako’
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Quiénes son los hijos de Heraclio Guerrero Martínez, ‘El Tío Lako’, líder regional del CJNG en Michoacán y Jalisco?

¿Quiénes son los hijos de Heraclio Guerrero Martínez, ‘El Tío Lako’, líder regional del CJNG en Michoacán y Jalisco?

Narcocorridos revelan quién es ‘El Tío Lako’ del CJNG: los Guerrero, 200 pistoleros y el asesinato de un candidato a alcalde

De Teo González a Los Alegres del Barranco: así fue la noche en que artistas animaron los XV años de la hija del ‘Tío Lako’

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Vinculan a proceso a integrante de “Los Vallarta” del CJNG por doble homicidio en Chimalhuacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: la cuarta Gala de Nominación deja a 9 habitantes en riesgo

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: la cuarta Gala de Nominación deja a 9 habitantes en riesgo

Galilea Montijo rompe el protocolo en La Casa de los Famosos México 2026 y regaña a los habitantes: “¡Empiecen a jugar!”

Luis Chaparro nominó a Ese Pérez cara a cara y así reaccionó el creador de contenido

De Teo González a Los Alegres del Barranco: así fue la noche en que artistas animaron los XV años de la hija del ‘Tío Lako’

La Casa de los Famosos México 2026: quiénes son los nominados de la cuarta semana

DEPORTES

Vanessa Huppenkothen transmite en vivo persecución en calles de CDMX: VIDEO causa alarma: “Si me matan, fue este cabr...”

Vanessa Huppenkothen transmite en vivo persecución en calles de CDMX: VIDEO causa alarma: “Si me matan, fue este cabr...”

Hormiga González al Olympiacos: cómo le ha ido a los mexicanos que han jugado en el club griego

Debut de Rafa Márquez provoca que 50 mil personas agoten los boletos para el México vs Colombia

Cruz Azul con la obligación de ganar ante un Atlas que busca sorprender en el Azteca

Papá de la Hormiga González confirma que llegará al Olympiacos y revela los motivos detrás de su decisión