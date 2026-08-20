PVEM Tamaulipas pone la lupa sobre aspirantes: revisará patrimonio, drogas, salud mental y antecedentes

Inició el proceso de selección de aspirantes de la “Nueva Fuerza Verde” en Tamaulipas (Partido Verde Tamaulipas/FB)

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) abrió en Tamaulipas un proceso interno para reclutar, evaluar y seleccionar perfiles que podrían participar en las encuestas de la coalición de la Cuarta Transformación (4T) rumbo a las próximas definiciones políticas.

El dirigente estatal del PVEM, Manuel Muñoz Cano, presentó la convocatoria para integrar la denominada “Nueva Fuerza Verde”, mecanismo con el que el partido busca identificar ciudadanos con presencia y arraigo territorial, además de capacidades para competir en los futuros procesos electorales.

De acuerdo con el dirigente estatal, se trata del primer procedimiento interno mediante el cual el Partido Verde buscará definir a sus representantes para posteriormente participar en las mediciones que realicen los partidos que integran la coalición de la Cuarta Transformación.

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PVEM aplicará filtros a aspirantes en Tamaulipas

Comité de selección del Partido Verde en Tamaulipas que analizará a los posibles aspirantes que buscarían ser candidatos rumbo al 2027 (Partido Verde Tamaulipas/FB)

El proceso contempla distintas etapas de registro y evaluación antes de determinar qué perfiles podrán avanzar. Entre los requisitos establecidos por el partido se encuentra la entrega de una declaración patrimonial, así como una carta de no antecedentes penales.

Los aspirantes también deberán presentar una opinión positiva ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de acreditar su situación fiscal.

A estos documentos se suman exámenes toxicológicos y psicológicos, como parte de la evaluación integral que pretende realizar el PVEM antes de seleccionar a quienes serán considerados dentro de sus propuestas políticas.

Manuel Muñoz Cano explicó que el objetivo es establecer un proceso de revisión que permita conocer de manera más amplia el perfil de las personas interesadas en participar en las futuras definiciones electorales.

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¿Qué busca el Partido Verde?

Partido Verde Tamaulipas Elecciones 2027 (Karen Castrejón Trujillo﻿/FB)

La estrategia denominada “Nueva Fuerza Verde” pretende ampliar la identificación de perfiles políticos y ciudadanos en Tamaulipas, especialmente de personas que cuenten con reconocimiento y arraigo en sus comunidades.

El partido busca que quienes eventualmente sean considerados para competir tengan capacidad para representar sus propuestas y, al mismo tiempo, cumplan con los criterios internos establecidos por la organización.

Muñoz Cano señaló que este mecanismo busca fortalecer la selección de candidatos y evitar que las futuras postulaciones recaigan en personas cuya trayectoria pueda representar un riesgo político para el partido o la coalición.

Entre los aspectos que serán revisados se encuentran posibles cuestionamientos patrimoniales, conflictos de interés y antecedentes relacionados con actividades delictivas.

Selección de candidatos rumbo a las próximas elecciones

La participación en la “Nueva Fuerza Verde” no significa automáticamente que una persona obtendrá una candidatura, sino que representa una primera etapa de evaluación interna para identificar a quienes podrían ser considerados posteriormente en las encuestas de la coalición.

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Con este procedimiento, el PVEM Tamaulipas busca contar con una cartera de perfiles previamente revisados y con información suficiente sobre su situación patrimonial, fiscal, psicológica y legal.

La dirigencia estatal sostuvo que el objetivo final es fortalecer la confianza en sus futuros representantes y establecer mayores controles antes de presentar nombres para las definiciones electorales de la Cuarta Transformación.