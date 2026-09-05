México

Jorge Ortiz de Pinedo desmiente hospitalización de emergencia por problemas del corazón

En declaraciones para el programa Ventaneando, el actor dijo estar bien de salud y desconocer el origen de los rumores

Primer plano de Jorge Ortiz de Pinedo frente a una farmacia del IMSS, con un hombre en el interior
Jorge Ortiz de Pinedo expone falta de medicamentos en hospitales al hablar de su lucha contra la EPOC (Especial Infobae México)
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Jorge Ortiz de Pinedo desmintió que se encuentre hospitalizado por una emergencia cardiaca, luego de que circularan versiones sobre un supuesto deterioro de su salud. El actor y productor sí enfrentó un episodio médico reciente, pero ocurrió semanas atrás en Monterrey y no corresponde a una hospitalización actual.

El propio artista explicó que acudió a un hospital de esa ciudad después de sentir un mareo durante una visita a su familia. Los médicos le realizaron estudios y le propusieron un cateterismo, procedimiento que permitió detectar una obstrucción importante en una de sus arterias.

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¿Cómo surgió el rumor?

La versión sobre una nueva hospitalización surgió en redes sociales y se sumó a otros rumores falsos sobre el estado de salud del actor. Ortiz de Pinedo ya había sido blanco de publicaciones que incluso aseguraban su muerte.

El programa Ventaneando informó en redes sociales que se comunicó directamente con el productor para aclarar la situación. Según el espacio de TV Azteca, Ortiz de Pinedo negó estar hospitalizado y confirmó que se encuentra activo.

Jorge Ortíz de Pinedo, un hombre con bigote, sentado en un sofá azul con camisa estampada y cánula nasal; discos de vinilo y figuras doradas al fondo
El actor y productor sí enfrentó un episodio médico reciente, pero ocurrió semanas atrás en Monterrey. (Jessie Cervantes: YouTube)

El programa también indicó que el actor participa en los ensayos del musical “Tom Sawyer”, cuyas matinés se realizarán próximamente en el Foro Chapultepec.

La confusión tiene como antecedente el problema cardiaco que Ortiz de Pinedo relató durante la presentación de la temporada final de Una familia de diez.

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Esto dijo Jorge Ortiz de Pinedo a Ventaneando

Ortiz de Pinedo contó que el episodio ocurrió durante una visita a Monterrey para convivir con sus familiares, sus nietas y su hijo.

“Tuve un evento muy extraño: fui a Monterrey a ver a mi familia, a mis nietas y a mi hijo allá, y tuve un pequeño mareo, muy raro. Fui a un hospital; me atendieron muy amablemente en urgencias. Me empezaron a hacer pruebas”.

Los especialistas le plantearon un cateterismo y detectaron una obstrucción considerable en una de sus arterias. El diagnóstico permitió intervenir antes de una complicación mayor.

“Me dijeron: ‘Llegó usted justo a tiempo para que no le diera un infarto’”.

Después de aquel episodio, el actor permaneció varios meses en Monterrey para atender su condición cardiopulmonar y seguir las indicaciones médicas.

Pese a los rumores, Ortiz de Pinedo dejó claro que no contempla retirarse de los escenarios.

“Esto no va a marcar mi retiro; tenemos muchos planes, seguiremos conduciendo, seguiremos haciendo teatro, seguiré haciendo cine, seguiré haciendo televisión. Mientras el cuerpo aguante, habrá Jorge Ortiz de Pinedo”.

Primer plano de Jorge Ortiz de Pinedo con cabello gris y bigote, luciendo una cánula nasal y una chaqueta oscura, con un fondo artístico borroso
El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, quien enfrenta complicaciones por EPOC y cáncer, aparece con una cánula nasal mientras espera un doble trasplante de pulmón. (Programa Hoy: YouTube)

Las enfermedades que ha padecido el actor

La salud de Jorge Ortiz de Pinedo ha generado preocupación durante los últimos años debido a varios padecimientos. Entre 2010 y 2016 enfrentó cáncer de pulmón en dos ocasiones y fue sometido a cirugías para retirar parte de sus pulmones.

El actor también ha hablado de su diagnóstico de diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una afección progresiva que dificulta el flujo de aire y puede provocar síntomas como falta de aire, tos crónica y sibilancias.

Sus problemas respiratorios incluso llevaron a sus médicos a recomendarle reducir esfuerzos y evitar actividades que representaran un desgaste excesivo.

A inicios de 2026, el productor fue dado por muerto en redes sociales. Tras las publicaciones falsas, Ortiz de Pinedo respondió a sus seguidores:

“Agradezco de corazón las muestras de cariño y de respeto que han externado personas del público y de los medios de comunicación por una noticia falsa de mi supuesto deceso, originada por el mensaje que subí a mis redes”.

Por ahora, el actor mantiene sus compromisos profesionales y continúa con los preparativos de sus próximos proyectos.

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