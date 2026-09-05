México

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 5 de septiembre

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, es por eso que el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.

Todos los días, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en el Valle de México.

PUBLICIDAD

Con cada actualización, las autoridades capitalinas hacen un llamado a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 5 de septiembre al corte de las 05:00 horas.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la capital del país aseguró que la calidad del aire es “Buena” este sábado en la Ciudad de México y el Estado de México.

PUBLICIDAD

Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Bajo” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que "no necesita protección" frente a los rayos del sol.

En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Sin datos o en mantenimiento

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Buena

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (UIZ): Buena

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Sin datos o en mantenimiento

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Buena

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, así los niveles de la calidad del aire

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la capital del país y la entidad mexiquense.

Señalada con el color verde, el primer índice es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en el que las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un alza importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último índice, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un incremento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen a alcalde de Tepeyahualco, Puebla, por presuntos delitos de corrupción

El Registro Nacional de Detenciones confirma que quedó a disposición de un juez en Ciudad Serdán

Detienen a alcalde de Tepeyahualco, Puebla, por presuntos delitos de corrupción

Sheinbaum manda mensaje a EEUU: “La lucha contra el crimen organizado no debe ser pretexto para una invasión a México”

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México combate a la delincuencia organizada, pero rechazó cualquier intento de intervención extranjera

Sheinbaum manda mensaje a EEUU: “La lucha contra el crimen organizado no debe ser pretexto para una invasión a México”

Masad salva a Yahir y condena a Ese Pérez en una noche tensa en La Casa de los Famosos México 2026

El influencer, quien es líder de la semana, venció a Karina Torres en el duelo de salvación

Masad salva a Yahir y condena a Ese Pérez en una noche tensa en La Casa de los Famosos México 2026

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 4 de septiembre

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 4 de septiembre

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 5 de septiembre: estados con pronóstico de lluvias fuertes

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 5 de septiembre: estados con pronóstico de lluvias fuertes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Asesinan al síndico de Tepuche y a su hermano: es el segundo funcionario ejecutado de la comunidad durante 2026

Anabel Hernández exhibe a Galilea Montijo, Lili Brillanti y Paty Navidad: buscan cobrar por su imagen

El Embajador de EEUU en México celebra la “Misión Cortafuegos”: aumenta decomiso de armas y bajan muertes por fentanilo

Tras polémica con Sheinbaum, la DEA responde que la caída de ocho narcolaboratorios en México no habría sido posible sin ellos

ENTRETENIMIENTO

Critican a Diego de Erice por polémico gesto contra Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

Critican a Diego de Erice por polémico gesto contra Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

Carín León hace historia: así fue su primer concierto en La Esfera de Las Vegas: “Los sueños se cumplen”

Muere Felipe Souza, exguitarrista de El Tri y El Haragán, a los 61 años

Masad salva a Yahir y condena a Ese Pérez en una noche tensa en La Casa de los Famosos México 2026

Detienen a escolta de Farath Coronel, presunto autor material del homicidio del colaborador de Hoy

DEPORTES

Filipe Luis, entrenador del Mónaco, confirma que no se rendirá en fichar a Erik Lira: “Seguiré empujando por él en cada mercado”

Filipe Luis, entrenador del Mónaco, confirma que no se rendirá en fichar a Erik Lira: “Seguiré empujando por él en cada mercado”

David Faitelson exige respuestas a la Liga de Expansión MX por muerte del joven futbolista de Piratas FC

Después de ser borrado en Chivas, Diego Campillo afronta su polémico pasado y busca un lugar en el Tri de Rafa Márquez

Erik Lira acelera para evadir a la prensa afuera de la Noria mientras Charly Rodríguez firma autógrafos

Cuándo debutará Carlos Álvarez, refuerzo estelar del América