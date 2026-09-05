México

Tren Felipe Ángeles rumbo al AIFA: beneficia a casi 3 millones de usuarios en el Edomex

El tramo Lechería-AIFA beneficia a habitantes de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango

Tren Felipe Ángeles tramo Lechería-AIFA Movilidad Edomex
Tren Felipe Ángeles tramo Lechería-AIFA Movilidad Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
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El Tren Felipe Ángeles, en su tramo Lechería-AIFA, se ha convertido en una de las principales obras de infraestructura para mejorar la movilidad en el Estado de México y facilitar el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al beneficiar a cerca de 3 millones de personas en la región.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó las obras realizadas en territorio mexiquense para ampliar las alternativas de transporte y fortalecer el desarrollo regional. En este acto, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acompañó a la mandataria federal en Palacio Nacional.

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La obra ferroviaria forma parte de las acciones impulsadas de manera coordinada entre los Gobiernos de México y del Estado de México, con el objetivo de mejorar la conectividad entre distintos municipios mexiquenses y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Tren Lechería-AIFA beneficia a miles de pasajeros diariamente

Tren Felipe Ángeles en su tramo Lechería-AIFA beneficia a 3 millones de usuarios (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
Tren Felipe Ángeles tramo Lechería-AIFA Movilidad Edomex

El tramo Lechería-AIFA del Tren Felipe Ángeles tiene una longitud de 22.94 kilómetros y cuenta con seis estaciones y una terminal, infraestructura que permite conectar distintas comunidades del Estado de México con el aeropuerto ubicado en Santa Lucía.

De acuerdo con la información presentada durante el informe presidencial, el sistema beneficia a más de 82 mil pasajeros diariamente, principalmente habitantes de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

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La operación de este servicio representa una alternativa adicional para quienes necesitan trasladarse hacia el AIFA o conectar con otros puntos de la región, al reducir la dependencia del transporte exclusivamente por carretera y ampliar las opciones de movilidad para la población.

El sistema ferroviario dispone de 10 trenes, cada uno con capacidad para transportar hasta 719 pasajeros, lo que permite atender la demanda de usuarios que se desplazan diariamente entre el Estado de México y la terminal aérea.

La puesta en operación del tramo Lechería-AIFA ocurrió en abril de 2026, cuando fue inaugurado por autoridades federales y estatales, como parte de las acciones contempladas dentro de “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

AIFA registra 3.6 millones de pasajeros en 2026

Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA
CIUDAD DE MÉXICO, 26ABRIL2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la inauguración del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA. Con esta transporte los usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles harán 60 minutos de la estación Buenavista (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Durante el informe de gobierno, Claudia Sheinbaum también resaltó el crecimiento y consolidación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, infraestructura estratégica para la conectividad aérea de la región centro del país.

El AIFA registró 3.6 millones de pasajeros durante el primer semestre de 2026, cifra que refleja el incremento en la utilización de la terminal aérea y la importancia de contar con mejores alternativas de transporte para llegar al aeropuerto.

En este contexto, el Tren Felipe Ángeles representa una pieza fundamental para fortalecer la conexión terrestre con el AIFA, particularmente para las personas que viven en municipios del norte y nororiente del Edomex.

Durante su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las obras forman parte de una nueva manera de entender y ejercer el poder público, con énfasis en una política orientada hacia el bienestar de la población.

Con el funcionamiento del tramo Lechería-AIFA, el Estado de México suma una infraestructura que busca mejorar la movilidad cotidiana, facilitar el acceso al aeropuerto y contribuir a una mayor integración entre los municipios mexiquenses y la Zona Metropolitana del Valle de México.

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