Esta es la cronología del multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo y su familia: asesinos lo planearon todo un día antes

Gerardo "N" y Diego Sebastián "N" luego de su detención. Crédito: FGJEM

Guardar

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” prepararon con un día de anticipación el ataque contra el tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y su familia, según reveló este 4 de septiembre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En el ataque perdieron la vida el músico, su esposa embarazada, su hija de tres años, la empleada del hogar Aleyda “N” y el perro de la familia, mientras que un hijo de aproximadamente cinco años sobrevivió sin lesiones visibles y fue entregado a sus abuelos.

PUBLICIDAD

El 31 de agosto, un día antes del multihomicidio, Diego Sebastián “N” instruyó a Gerardo “N” para conseguir cinchos, cinta adhesiva, guantes y otros insumos que después fueron utilizados para maniatar a las víctimas dentro de un departamento del Fraccionamiento Residencial Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza.

El músico Jonathan Meléndez fue asesinado el pasado 1 de septiembre. (Instagram: @honasmelendez)

La Fiscalía mexiquense reconstruyó la secuencia completa del crimen a partir de videocámaras de seguridad, registros de acceso y testimonios recabados por el Ministerio Público.

El origen de la agresión tendría como objetivo apoderarse de la caja fría con millones de dólares en criptomonedas, de acuerdo con la Fiscalía mexiquense. Diego Sebastián “N” le daría a Gerardo “N” -su chofer- dos millones de pesos “por la ayuda” una vez obtenidos esos recursos, según consta en el comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Los agresores compraron los insumos del ataque un día antes

De acuerdo con la investigación, Diego Sebastián “N” le pidió a Gerardo “N” conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, artículos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de los que suelen utilizarse para tatuar y cubrebocas, prometiendo pagarle después por los insumos.

Estos objetos, junto con un rollo de cinta adhesiva industrial, coincidieron posteriormente con los elementos utilizados para maniatar a las víctimas dentro del departamento. La Fiscalía también los relacionó con los indicios asegurados al interior del vehículo KIA utilizado por los agresores para llegar al fraccionamiento.

El 1 de septiembre, a las 17:23 horas, las videocámaras de seguridad del complejo captaron el ingreso de un vehículo sedán marca KIA, color gris, conducido por Gerardo “N” y acompañado de Diego Sebastián “N”.

PUBLICIDAD

Indicios del crimen asegurados. Crédito: FGJEM

Un minuto después, a las 17:24 horas, una cámara instalada en el elevador registró a Diego Sebastián “N” subiendo hacia el departamento.

Según indagatorias oficiales, el acceso fue posible porque la esposa de Jonathan Meléndez, autorizó su ingreso mediante una llamada telefónica, confiada en la relación existente entre presunto homicida y su esposo. En ese momento, dentro del departamento solo se encontraban Aleyda “N” -trabajadora domestica- y dos mascotas de la familia.

A las 17:42 horas, llegó la esposa del músico junto con sus hijos, a bordo de una camioneta Nissan X-Trail color negro, y subieron al departamento.

Doce minutos después, a las 17:54 horas, la mujer contactó por mensaje de texto a un testigo, a quien le informó que “Sebastián ya tenía rato esperando a Jonathan”, mientras que su esposo le avisaba que estaba jugando pádel y que Sebastián “N” lo esperaría.

PUBLICIDAD

El intervalo de muerte coincidió con la permanencia de los agresores en el fraccionamiento

A las 19:28 horas, una cámara captó la llegada de Jonathan Meléndez a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban color blanco, acompañado de un amigo que después se convirtió en testigo clave de la investigación.

Este relató ante el Ministerio Público que, al llegar, Jonathan se bajó del vehículo y le dejó una instrucción particular antes de subir.

“Espérame aquí abajo, si no contesto pide ayuda”, le dijo, según la declaración recabada por la fiscalía. El testigo notó cierto miedo en la voz de la víctima.

Al no recibir respuesta a un mensaje posterior, decidió pedir ayuda en la caseta de vigilancia del fraccionamiento.

A las 19:41 horas, una cámara de video captó a Diego Sebastián “N” en el área de estacionamiento, sin que previamente se le hubiera observado bajar por el elevador que utilizó para subir al departamento horas antes. Dos minutos después, a las 19:43 horas, el vehículo KIA vinculado con el crimen salió del fraccionamiento con ambos investigados a bordo.

PUBLICIDAD

Automóvil en el que ingresó Gerardo "N" y Diego Sebastián "N" al departamento de Atizapán de Zaragoza. Crédito: FGJEM

Las autoridades no detallaron en el comunicado la secuencia exacta de lo ocurrido dentro del departamento entre la llegada de Jonathan Meléndez y el momento en que Diego Sebastián “N” fue captado saliendo del inmueble.

Según las investigaciones, para evitar la revisión del vehículo por parte del personal de seguridad privada, Diego Sebastián “N” amenazó a la guardia del acceso. De acuerdo con el testimonio del amigo de Jonathan, el presunto homicida dijo: “Cámara hija de tu pu... madre, abre la pluma que ya me tengo que ir”, mientras le mostraba un arma de fuego.

Al notar la presencia del testigo detrás de la trabajadora de seguridad, Diego Sebastián “N” lo amenazó directamente, diciéndole: “Tu pin... negrito, donde se te ocurra decir que me viste te voy a matar como a tus pin... amigos”.

PUBLICIDAD

Así fue el hallazgo de los cuerpos por parte de la FGJEM

A las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre, el Agente del Ministerio Público con sede en Tlalnepantla fue notificado por la policía municipal de Atizapán de Zaragoza de que, al interior del domicilio ubicado en Bosque de Amates, se localizaban cuatro personas sin signos vitales.

Elementos de la Fiscalía arribaron al lugar de los hechos a las 01:05 horas para realizar las diligencias preliminares.

Diego Sebastián Rosen en imágenes compartidas junto con denuncias de fraude y en la foto oficial de su captura. Crédito: Redes Sociales / FGJEM

En el segundo nivel del inmueble se localizó el cuerpo de Jonathan Meléndez, con un impacto de arma de fuego en la cabeza, amordazado con cinta adhesiva industrial y maniatado en un sofá dentro de la recámara principal. En esa misma habitación, en el área de baño, se encontró el cuerpo de su esposa, de 35 años y en estado de gestación, también amordazada y maniatada, con su hija de tres años sobre las piernas; ambas presentaron impacto de arma de fuego en la cabeza.

PUBLICIDAD

Jonathan Meléndez junto con su esposa, parte de las víctimas del multihomicidio. Foto: Redes Sociales

En el primer nivel del inmueble se localizó, sobre una cama, a Aleyda, maniatada y con disparo de arma de fuego en la parte superior de la espalda y en la base de la cabeza.

En un baño de ese mismo nivel se encontró además un canino hembra con el hocico envuelto en cinta adhesiva gris y disparo de arma de fuego en la cabeza.

Las autoridades revelaron este 4 de septiembre que el levantamiento de las víctimas concluyó a las 04:25 horas, y a partir de ese momento continuó el protocolo de investigación correspondiente.

La Fiscalía precisó que en el inmueble había dos habitaciones más, en una de las cuales se localizó al menor de aproximadamente cinco años sin lesiones visibles, quien fue entregado a sus abuelos por los elementos policiacos que respondieron al reporte inicial.

PUBLICIDAD

Diego Sebastián “N” habría intentado comer tacos horas después del ataque

Las autoridades señalaron también que ya entrada la noche del 1 de septiembre, Diego Sebastián “N” acudió a un restaurante ubicado en la avenida Mixcoac, en la Ciudad de México, con la intención de comer tacos. Al percatarse de que ya no había servicio, se retiró con rumbo a la colonia Del Valle.

Además se estableció que el arma de fuego utilizada para privar de la vida a las víctimas estaba equipada con un silenciador. El propio Diego Sebastián “N” reconoció ante las autoridades: “la desensamblé y aventé a una barranca” tras cometer el ataque.

Los vecinos del fraccionamiento no reportaron haber escuchado detonaciones, circunstancia que la Fiscalía relacionó con el uso de ese dispositivo.

Al investigar el vehículo KIA en el que los agresores llegaron al fraccionamiento, se identificó que tenía placas de circulación sobrepuestas. La unidad fue ubicada posteriormente en el Fraccionamiento Héroes Tecámac, sección Bosques, en el municipio de Tecámac, lugar donde fue asegurada como parte de las diligencias. En ese municipio mexiquense también fue detenido Gerardo “N” junto con sus hijos.

Las fichas de detención revelan los lugares exactos donde fueron capturados

Con el avance de la indagatoria, y tras ocho horas con 45 minutos de actos de investigación, se logró primero la detención de Gerardo “N” y posteriormente la de Diego Sebastián “N”, este último el presunto autor material del crimen y considerado altamente susceptible de abandonar el país por su condición de múltiple nacionalidad y su situación económica.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Gerardo “N”, identificado como chofer de Diego Sebastián “N”, fue detenido primero, a las 07:47 horas del 2 de septiembre, en la calle Bosque de los Cipreses, colonia Los Héroes Tecámac, en el municipio de Tecámac, Estado de México. La captura ocurrió en vía pública, según consta en el documento oficial.

Fichas tras la detención de los dos sospechosos por el multihomicidio. Crédito: RND

Por otra parte, Diego Sebastián “N”, de 51 años, fue detenido casi dos horas después, a las 09:25 horas, sobre la carretera México-Toluca, en la localidad La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, a unos metros del Conalep El Zarco. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público y fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Especiales.

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, los hijos de Gerardo “N”, identificados como Alberto “N” y Luis “N”, también fueron detenidos ese mismo 2 de septiembre por presuntamente intentar frenar el operativo de captura de su padre en Tecámac.

Alberto “N”, conocido con el alias “Beto”, se desempeña como conductor de la aplicación Uber, mientras que Luis “N” trabaja como gerente en una pizzería, según reportes periodísticos. Ninguna de las dos detenciones fue mencionada en el comunicado oficial de la Fiscalía sobre el caso.

Infobae México tuvo acceso a la ficha de detención de Alberto “N” en el Registro Nacional de Detenciones, donde aparece con el mismo apellido que su padre. El documento ubica su captura a las 07:47 horas del 2 de septiembre, en la colonia Los Héroes Tecámac, sobre la calle Bosque de los Cipreses, el mismo punto exacto y con idéntico horario que la detención de Gerardo “N”.

La tarde del próximo 5 de septiembre se llevará a cabo la audiencia inicial por el crimen. Crédito: FGJEM

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron ingresados este 4 de septiembre al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, mejor conocido como el Penal de Barrientos, a disposición de la autoridad judicial, que fijó las 12:30 horas del próximo sábado 5 de septiembre para celebrar la audiencia inicial de formulación de imputación.

Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad a los seres sintientes.