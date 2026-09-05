Detienen a alcalde de Tepeyahualco, Puebla, por presuntos delitos de corrupción

Said de Jesús N, alcalde de Tepeyahualco, siendo escoltado por dos agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla. La detención se llevó a cabo en San Juan Xiutetelco en cumplimiento de una orden de aprehensión por presuntos delitos de abuso de autoridad y cohecho (Video: FGE)

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La detención del alcalde de Tepeyahualco, Said de Jesús Godos Luna, sacudió este viernes a la política municipal de Puebla. El edil fue detenido por agentes de la Policía Ministerial de Investigación en el municipio de Xiutetelco y posteriormente quedó a disposición de un juez.

La captura ocurrió a las 14:30 horas del viernes 4 de septiembre de 2026, de acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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El documento oficial precisa que Godos Luna fue localizado y detenido en San Juan Xiutetelco, municipio de Xiutetelco, Puebla.

La ficha también establece que la autoridad que efectuó la detención fue la Policía Ministerial / Investigación, mientras que la autoridad que lo tiene a disposición es el Juez Local de la Casa de Justicia de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán.

Al momento de la consulta, el registro señalaba que el alcalde se encontraba “en traslado”.

¿Por qué detuvieron al alcalde Said Godos Luna?

Fue detenido Said de Jesús N, alcalde de Tepeyahualco, Puebla, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y cohecho (especial)

La detención está relacionada con una orden de aprehensión por los presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal.

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Estos señalamientos colocan nuevamente al gobierno municipal de Tepeyahualco bajo los reflectores y abren un proceso judicial en contra del presidente municipal.

Será ante un juez donde la Fiscalía deberá presentar los elementos que sustentan la acusación y se determinará la situación jurídica del edil.

La detención y los delitos del alcalde por Movimiento Ciudadano que se le atribuyen forman parte de un procedimiento penal en curso y prevalece el principio de presunción de inocencia.

El dato que confirma la captura

Detienen al alcalde de Tepeyuahualco, Puebla, Said de Jesús N (foto: FGE Puebla)

La ficha del Registro Nacional de Detenciones permite establecer con precisión cómo ocurrió el arresto:

Nombre: Said de Jesús Godos Luna.

Fecha: viernes 4 de septiembre de 2026.

Hora: 14:30 horas.

Lugar: San Juan Xiutetelco, Xiutetelco, Puebla.

Autoridad que lo detuvo: Policía Ministerial / Investigación.

Autoridad a disposición: Juez Local de la Casa de Justicia Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán.

Situación registrada: en traslado.

La información oficial del RND despeja así cualquier duda sobre la captura del presidente municipal.

No es la primera polémica que enfrenta el alcalde

Said de Jesús fue detenido en 2023 por disparar en estado de ebriedad en feria anual en el municipio de Libres (especial)

La detención ocurre después de otros episodios que han colocado a Godos Luna en el centro de la controversia.

En junio de 2023, el entonces alcalde de Tepeyahualco fue detenido junto con un escolta después de que se registraran detonaciones de arma de fuego durante un baile de la Feria de Libres. La Fiscalía de Puebla inició una investigación por aquellos hechos.

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Más recientemente, en julio de 2026, el edil volvió a generar polémica luego de que circularan imágenes de su participación en actividades de la Feria Regional de Tepeyahualco en aparente estado de ebriedad.

Ahora, el escenario es distinto: Godos Luna enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de la función pública y deberá comparecer ante la autoridad judicial.

La atención estará puesta en la audiencia que se realice en Ciudad Serdán, donde se conocerán mayores detalles de la acusación y se determinará qué sucede con el presidente municipal.

La detención de Said de Jesús Godos Luna representa uno de los golpes más fuertes para un alcalde poblano en funciones durante este año, y será el proceso judicial el que determine si existen elementos suficientes para llevarlo a juicio por los delitos que se le imputan.

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