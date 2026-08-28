Aarón Mercury ya está listo para ser jurado en Miss Universo México 2026

El influencer, cantante y figura de realities —con millones de seguidores en TikTok e Instagram— fue el primer jurado confirmado por la organización. (Composición/Redes sociales)

Guardar

Aarón Mercury viajó a Los Cabos desde temprano para calificar a las candidatas al título de Miss Universo México 2026, certamen cuya gran final se celebra este sábado 29 de agosto en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El influencer, cantante y figura de realities —con millones de seguidores en TikTok e Instagram— fue el primer jurado confirmado por la organización. A través de sus historias en redes sociales, Mercury anunció que ya viajaba al destino para asumir su rol en el certamen.

Cuando fue presentado como juez, el creador de contenido adelantó que tomaría talleres y se acercaría a especialistas para conocer los criterios de evaluación propios de los concursos de belleza. También señaló que cada miembro del jurado aportaría una perspectiva distinta según su experiencia y ámbito profesional.

PUBLICIDAD

Aaron Mercury/Historias Instagram

Ocho jueces para 32 candidatas

El influencer, cantante y figura de realities —con millones de seguidores en TikTok e Instagram— fue el primer jurado confirmado por la organización. (Miss Universe México/Redes sociales)

El panel que evaluará a las aspirantes está integrado por ocho personalidades de distintos sectores. Junto a Mercury participan la modelo mexicana Daniela Cossio, quien en 2005 obtuvo el puesto de primera finalista en Nuestra Belleza México; e Inna Moll, coronada Miss Universe Chile 2025 y clasificada al Top 12 del certamen internacional celebrado en Tailandia.

También forman parte del jurado Lina Luaces, representante de Cuba en Miss Universo 2025 e hija de la presentadora Lili Estefan; el Dr. Luis Gil, cirujano plástico con experiencia previa en ediciones anteriores del certamen; y Ilda Ledesma, empresaria hotelera de Baja California Sur y propietaria del Corazón Cabo Resort & Spa, una de las sedes del evento.

PUBLICIDAD

Completan la mesa Lily Chenlu, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Intercambio Cultural Zhonghua en México, y Pepe Medel, doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e historiador especializado en concursos de belleza, quien también integró el comité de selección de Miss Universe México 2025.

Final en Los Cabos tras cambio de sede

Cabo San Lucas, Mexico. Foto: (iStock)

La organización tenía previsto celebrar el certamen el 22 de agosto en la Ciudad de México, pero confirmó un cambio de fecha y sede. El evento se trasladó al Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, con una semana de diferencia respecto al calendario original.

PUBLICIDAD

Este viernes 28 de agosto están programadas las entrevistas individuales de las candidatas con los miembros del jurado, jornada que define el estado final de cada aspirante antes de la gran noche.

La corona que entregará Fátima Bosch

Las 32 candidatas —una por cada entidad federativa— compiten por el título que otorga el pase directo a la edición número 75 de Miss Universe, programada en noviembre en San Juan, Puerto Rico. (Fátima Bosch/Redes sociales)

Fátima Bosch, actual Miss Universo y cuarta mexicana en la historia en ganar el certamen internacional, será la encargada de coronar a su sucesora nacional durante la ceremonia del sábado.

Las 32 candidatas —una por cada entidad federativa— compiten por el título que otorga el pase directo a la edición número 75 de Miss Universe, programada en noviembre en San Juan, Puerto Rico. El público tiene participación directa mediante votación en línea, que garantiza un lugar en el grupo de 16 semifinalistas.

PUBLICIDAD

La transmisión de la final es gratuita a través del canal de YouTube OfficialMissUniverse a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

El influencer llega al certamen en uno de sus momentos de mayor exposición pública

Mercury insinuó ante la prensa que percibía obstáculos internos para aparecer en el programa, aunque aclaró que nunca recibió una prohibición formal. La productora Rosa María Noguerón lo desmintió en un live junto a Wendy Guevara y afirmó que el influencer sí había sido invitado, pero canceló su participación de último momento. (Las Peligrosas de Aaron/ Captura X)

En las últimas semanas, Mercury protagonizó una polémica por su ausencia en las galas de La Casa de los Famosos México 2026, donde su amigo Masad Altamimi compite como habitante.

Mercury insinuó ante la prensa que percibía obstáculos internos para aparecer en el programa, aunque aclaró que nunca recibió una prohibición formal. La productora Rosa María Noguerón lo desmintió en un live junto a Wendy Guevara y afirmó que el influencer sí había sido invitado, pero canceló su participación de último momento.

PUBLICIDAD

Con más de 14 millones de seguidores en TikTok, 3 millones en Instagram y más de 200 mil suscriptores en YouTube, Mercury construyó su carrera desde 2019 con contenido de comedia y baile, y en 2022 incursionó en la música. En 2023 ganó un Kids’ Choice Award.

Su trayectoria en televisión incluye una participación como habitante en La Casa de los Famosos México 2025. Según versiones sin confirmar, el influencer podría incorporarse como investigador en la próxima temporada de ¿Quién es la máscara?, cuyo estreno está previsto para octubre de 2026.