La carrera de Zenyazen Escobar: de líder magisterial a secretario de Educación y diputado federal

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El diputado federal de Morena Zenyazen Escobar García fue encontrado sin vida la tarde de este viernes 4 de septiembre en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz, según confirmó Infobae México con la propia bancada morenista en San Lázaro.

El legislador, licenciado en Ciencias de la Comunicación y exsecretario de Educación estatal, representaba desde 2024 al distrito 16 de Córdoba.

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Un comunicólogo que terminó al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz

Escobar nació el 4 de junio de 1984 en Río Blanco, Veracruz. Antes de la política, se formó como comunicólogo: cursó la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sotavento, de acuerdo con Registro Nacional de Profesionistas.

Años después completó una maestría en Ciencias de la Educación en el Centro de Estudios Avanzados de las Américas.

Zenyazen Escobar García, era diputado Federal de Morena por el Distrito 16 de Córdoba. (X: @ZenyazenEscobar)

Según el Sistema de Información Legislativa, ese cruce entre comunicación y aula marcó su primer empleo.

En 2007 trabajó en la Supervisión Escolar Zona 609 de Telesecundarias Estatales y en 2009 fue docente de telesecundarias estatales en Veracruz.

Su paso por el magisterio lo acercó a la disidencia sindical: en 2015 participó en Educación, Resistencia y Dignidad Magisterial, un movimiento vinculado a la CNTE en Veracruz.

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De ahí saltó a la representación popular. Fue diputado local de representación proporcional en la LXIV Legislatura del Congreso de Veracruz, entre 2016 y 2018, y coordinó al grupo legislativo de Morena en el Congreso estatal.

El diputado de Morena también fue Secretario de Salud de Veracruz (X/@ZenyazenEscobar)

En 2018, ya bajo el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, asumió la Secretaría de Educación, cargo que ocupó hasta 2021.

Ese salto de docente de telesecundaria a titular de la dependencia educativa más grande del estado lo colocó, según Proceso, entre los funcionarios “con mayor exposición pública durante ese sexenio”.

En 2024 llegó a la Cámara de Diputados como legislador federal por el distrito de Córdoba, cargo que ejercía al momento de su muerte.

El episodio del “Tarzán Boy” que lo acompañó hasta el gabinete estatal

Antes de rendir protesta como secretario, una fotografía en blanco y negro circuló entre maestros veracruzanos: un Escobar joven, con el torso desnudo, junto a un anuncio de bailes privados bajo el nombre artístico “Tarzán Boy” en bares de la región de Orizaba.

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El propio Escobar abordó el episodio una sola vez, en octubre de 2017, durante una entrevista en el programa de internet Desde el cascarón. Ante la pregunta directa sobre si había trabajado como stripper dijo haber practicado físico-constructivismo durante once años y haber competido en un campeonato nacional en Puebla en 2013.

Zenyazen Escobar, secretario de Educación Pública de Veracruz (Foto: Twitter @ZenyazenEscobar)

El altercado con un diputado del PRI que lo puso bajo escrutinio meses antes

El 28 de mayo, la Cámara de Diputados fue escenario de empujones entre Escobar y el priista Carlos Gutiérrez Mancilla durante una sesión extraordinaria. Videos difundidos en redes mostraron el momento en que Gutiérrez Mancilla le dijo “Pinche estríper, trepador”, frase que hizo perder la calma al legislador morenista.

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Escobar se quitó el sombrero y se colocó en posición de pelea antes de que otros diputados intervinieran para separarlos Desde la tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, llamó al orden:

“Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública. No pueden ser estas escenas las que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores”.

El diputado morenista Zenyazen Roberto Escobar García habría retado a golpes al priista Carlos Gutiérrez Mancilla

Tras el incidente, la diputada priista Ana Isabel González pidió que se le practicara un antidoping a Escobar, solicitud que respaldaron legisladores del PAN y del PRI, quienes sospechaban que su conducta estuviera relacionada con el consumo de alcohol.

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El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, salió en su defensa y aseguró, según consignó Proceso, que Escobar “no estaba tomado”. La Cámara de Diputados no informó sobre sanciones derivadas del episodio.

Ricardo Monreal lamenta la muerte

Ricardo Monreal lamentó la muerte de Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal de Morena por Veracruz, cuyo cuerpo fue localizado este viernes 4 de septiembre en el municipio de Puente Nacional.

El coordinador de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados expresó sus condolencias a familiares, colaboradores y personas cercanas al legislador.

Un mensaje en redes sociales de Ricardo Monreal expresa sus condolencias por la muerte del diputado federal por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. (@RicardoMonrealA)

En un mensaje difundido en redes sociales, Monreal definió el fallecimiento como una pérdida para el grupo parlamentario y para el distrito al que Escobar representaba desde San Lázaro. “Con profundo pesar”.

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