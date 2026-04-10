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Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 9 de abril

Hay grandes cambios para la dinámica semanal

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El programa tendrá cambios en la semana 28 (FB/ExatlonMx)
El programa tendrá cambios en la semana 28 (FB/ExatlonMx)

Las alarmas han sonado para el equipo Rojo en la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México, después de una seguidilla de derrotas que los deja en una posición delicada frente a sus rivales, los Azules.

La presión crece, ya que la segunda Batalla por la Supervivencia se disputa hoy, jueves 9 de abril, los rumores aseguran que alguno de los azules gana la supervivencia del día.

Cómo llegan azules y rojos al capítulo

Los Azules celebraron recientemente tras ganar los tres premios tecnológicos del Duelo de los Enigmas, entre los que se incluyeron videoconsolas modernas y portátiles.

La satisfacción del equipo celeste se hizo evidente, pues han logrado dominar casi todos los desafíos de la semana, consolidando su moral frente a sus competidores.

Dos atletas masculinos corren en un circuito de obstáculos al aire libre bajo un cielo nublado, con estructuras grises y verdes de fondo
En un emocionante circuito, los atletas de Exatlón México compiten con gran intensidad, revelando que el equipo azul gana la primera prueba de supervivencia de la temporada. (FB/ExatlonMX)

Mientras tanto, los integrantes del equipo Rojo han expresado su inquietud por la racha negativa.

Paulette Gallardo cuestionó el bajo rendimiento del grupo al mencionar la incapacidad de frenar a figuras como Evelyn Guijarro, Katia Gallegos y Alexis Vargas.

La atleta consideró que las victorias de los Azules no son casualidad, y Humberto Noriega añadió que perder integrantes puede compactar a un equipo y hacer que su rendimiento mejore, ya que “van mejorando” a medida que enfrentan la adversidad.

Cambios en Exatlón durante la semana 28

La semana veintiocho de Exatlón México arranca con un cambio en el calendario de competencia: este domingo no habrá eliminación, todos los atletas avanzan a la semana veintinueve y se pone en juego uno de los premios más esperados de la temporada.

Mujer atlética con uniforme rojo en un obstáculo circular azul y amarillo, pedaleando con manos y pies. Fondo de vegetación y estructuras de Exatlón México
Aparentemente el equipo azul resultaría victorioso en la supervivencia del jueves (FB/ExatlonMX)

El anuncio lo realiza Rosique en el capítulo transmitido este miércoles, donde también se activa una serie especial por la supervivencia con cinco duelos garantizados y todas las mujeres en riesgo.

La jornada inicia con la disputa de la medalla individual masculina, en la que Adrián “Leo” Fastball Mufasa Black Lion logra recuperar una presea al vencer a Mono Osuna en la final.

Leo resalta la importancia del triunfo al señalar: “Perdí tres medallas el domingo, pero hoy demuestro mi nivel y mi preparación”. La victoria de Leo representa su quinta medalla en la temporada, elemento clave para la estrategia de la recta final.

¿Quiénes podrían salir la siguiente semana?

El equipo azul se impone con claridad en el primer enfrentamiento de la serie por la supervivencia, acumulando seis puntos frente a solo uno del equipo rojo.

La dinámica de la semana establece que si un equipo barre los cinco duelos, se salva del duelo de eliminación; si pierde alguno, al menos una mujer de ese equipo queda instalada para el enfrentamiento de la próxima semana.

En el duelo por puntos, Alexis Vargas, conocido como Pesadilla Ninja, destaca con varios aciertos en momentos clave.

El marcador se define con la intervención de Katya, quien da el punto definitivo para los azules. Rosique confirma al cierre del episodio: “Ya hay una mujer roja instalada en el duelo de eliminación de la próxima semana”.

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