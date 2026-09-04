México

Así fue el Torneo de Golf La Isla en su Primera Edición 2026

Se desarrolló los días 20 y 21 de agosto de 2026, en el club de golf Villa Rica en Alvarado, Veracruz

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Se desarrolló los días 20 y 21 de agosto de 2026, en el club de golf Villa Rica en Alvarado, Veracruz; reuniendo a 230 jugadores amateurs de golf, de distintos lugares como: Veracruz, Coatzacoalcos, Tabasco, Campeche, Mérida, CDMX, Puebla, Oaxaca, Tampico, destacando también la presencia de jugadores internacionales de USA y Países Bajos.

Presentado por Departamentos LA ISLA – RIVIERA VERACRUZANA, Performance Boats y Desarrollos inmobiliarios GARMOTT, el torneo reunió jugadores y patrocinadores en dos jornadas diseñadas para ofrecer una experiencia que, desde el inicio, transcendió la competencia deportiva, ya que se combinó el deporte, la hospitalidad, el lujo, y el networking de una manera impecable, con $1,000,000 USD en premios.

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Las actividades comenzaron el jueves 20 de agosto con el rompehielos, una jornada que incluyó torneo de par 3, retos de approach y putt, convivencia entre los participantes y un programa musical, con los grupos musicales Son Latino, Ezquizofonía y Jacuna, que marcó el inició de la celebración del torneo.

El viernes 21 de agosto, se disputó el torneo principal bajo la modalidad de fivesome agogo modificado, con salida simultánea, y 230 jugadores distribuidos pensando en la estrategia para ganar el primer Torneo de Golf La Isla.

Durante el recorrido, los participantes encontraron activaciones de patrocinadores, concursos de precisión y distancia, oyeses y experiencias gastronómicas de primer nivel.

Entre ellos, destacaron más de 800 mil pesos en oyeses, además de los Hole in One de vehículos, Rolex, Yate, carrito de golf y premios de alto valor, uno de los momentos más emocionantes ocurrió en los hoyos 5 y 8, en donde los jugadores Gustavo Lagunes Cepeda (0.89cm) y Edgar Benavides Doncel (0.26cm), estuvieron cerca de llevarse un departamento en La Isla Riviera Veracruzana con valor de 4.4 millones de pesos, y un yate de la marca Saxdor modelo 2027 con valor de cerca de 600mil usd respectivamente.

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El torneo en su primera edición tuvo triple empate en primer lugar, definiendo el pódium, el criterio de desempate.

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PRIMER LUGAR – Gumersindo Huerta Urbina, Luis Ignacio Noriega Cañón, Enrique Cardoso, Gildardo Saldívar Santoscoy, Sergio Fuentes Torres

SEGUNDO LUGAR – Ramón Álvarez Ruiz, Manuel Fontán Herrera, Enrique Francisco Amado Reynaud, Armando Alcocer González, Francisco Mantecón

TERCER LUGAR – Armando Noriega Marín, Manuel Glower Guerra, Martín Ramón Álvarez Fontán, Francisco Muñoz y Pedro García Pensado

Después de finalizar el torneo se realizó la comida de premiación, rifa de premios, rifa de Rolex y carritos de golf, y la celebración continuó con el cierre espectacular de los grupos musicales Venezuelan Brothers, Jazzatlán Big Band y Dj Shei.

LA ISLA RIVIERA VERACRUZANA – VIVE DONDE OTROS VACACIONAN

Como presentador principal del torneo LA ISLA RIVIERA – VERACRUZANA, aprovechó el encuentro para acercar a los asistentes a un concepto residencial enfocado en lujo, seguridad y estilo de vida, desde los 4.4 millones de pesos.

El desarrollo cuenta con 42 departamentos y 5 pent-houses, además de amenidades como alberca, gimnasio, muelle y salón de usos múltiples a pocos minutos del Club de Golf Villa Rica.

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