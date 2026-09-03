Ataques a autobuses en la autopista Puebla-Oaxaca: dos agresiones en tres días alarman a pasajeros

Ataque con piedras. Intentaron detener el paso de un autobús de pasajeros de la línea ADO para presuntamente asaltarlo. La unidad salió de la terminal Calpu en la ciudad de Puebla rumbo a Oaxaca. Los hechos ocurrieron sobre la autopista a Cuacnopalan, a la altura de Tehuacán. No hubo heridos por estos hechos.

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La autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en territorio poblano, volvió a ser escenario de hechos de violencia contra unidades de transporte de pasajeros, luego de que en apenas tres días se registraran dos agresiones contra autobuses que circulaban por este importante corredor carretero.

Los ataques ocurrieron el domingo 30 de agosto y durante la madrugada del martes 1 de septiembre, generando preocupación entre pasajeros, operadores y empresas de transporte que utilizan diariamente esta vía para conectar Puebla con Oaxaca.

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Autobús ADO fue perseguido y atacado con piedras

Parabrisas roto tras ataque con piedras a camión de pasajeros de la empresa ADO (especial)

El primer hecho ocurrió el domingo 30 de agosto, cuando un autobús de la línea ADO salió de Tehuacán con dirección hacia Oaxaca.

Durante el trayecto, sujetos que viajaban a bordo de una camioneta comenzaron a perseguir la unidad e intentaron obligar al conductor a detenerse. De acuerdo con los reportes, los agresores dispararon y lanzaron piedras contra el autobús, provocando daños tanto en las ventanas como en diferentes partes de la carrocería.

Ante la situación, el operador decidió mantener la marcha y evitar detenerse en la zona. La maniobra permitió que el autobús continuara su recorrido hasta llegar al Arco de Seguridad de Palmar de Bravo, donde los pasajeros pudieron ponerse a salvo.

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Al llegar al punto de seguridad, algunos usuarios tuvieron que recibir atención debido a crisis nerviosas provocadas por el ataque. Pese a la violencia registrada, no se reportaron pasajeros ni trabajadores lesionados.

El incidente generó alarma entre quienes viajaban a bordo, debido al riesgo que representó la persecución y los disparos realizados contra una unidad de transporte público.

Otro autobús fue atacado con piedras en Cuacnopalan

ADO Ataque Puebla (Especial)

La preocupación aumentó apenas dos días después, durante la madrugada del martes 1 de septiembre, cuando otro autobús de pasajeros fue víctima de una agresión mientras circulaba por la misma autopista.

La unidad viajaba desde Puebla con dirección a Oaxaca y transitaba a la altura de Cuacnopalan cuando sujetos lanzaron piedras contra el autobús.

Una de las piedras impactó directamente contra el parabrisas, ocasionando daños en el cristal y poniendo en riesgo al operador y a las personas que viajaban en el interior.

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Pese al ataque, el conductor decidió continuar la marcha para alejarse de la zona y evitar que la unidad quedara detenida en un punto considerado vulnerable.

Hasta el momento, tampoco se informó de personas lesionadas por este segundo incidente.

Piden mayor vigilancia en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca

Los dos ataques registrados en un periodo de apenas tres días han encendido las alertas entre pasajeros y transportistas que utilizan la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

La preocupación se debe particularmente a que las agresiones ocurrieron contra autobuses de pasajeros en circulación, lo que incrementa el riesgo para decenas de personas que diariamente utilizan esta carretera.

Transportistas y usuarios han solicitado que se refuerce la presencia de elementos de seguridad en los puntos considerados de mayor riesgo; sobre todo los primeros 9 kilómetros de la Cuacnopalan-Oaxaca, ya que en la zona están cerca poblaciones en las que pueden huir los delincuentes.

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Por igual piden implementar acciones que permitan prevenir nuevos ataques contra vehículos particulares y unidades de transporte público.

La autopista Cuacnopalan-Oaxaca es una de las principales rutas de comunicación entre Puebla y Oaxaca, por lo que los hechos han generado inquietud entre quienes necesitan transitar por este corredor carretero.

Mientras las autoridades determinan las acciones correspondientes, operadores y pasajeros mantienen la preocupación ante la posibilidad de que se repitan este tipo de agresiones, especialmente durante recorridos nocturnos y de madrugada.