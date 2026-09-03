México

Ángela Aguilar revela que estuvo meses aislada tras sufrir agresiones en la calle

La cantante habló del miedo, el silencio y los detalles del encierro que atravesó

Ángela Aguilar
La cantante contó a que dejó de salir sola tras sufrir agresiones. (Facebook Ángela Aguilar)
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Ángela Aguilar reveló que permaneció aislada casi tres meses después de sufrir agresiones mientras caminaba sola por la calle, según contó en una entrevista con Despierta América. La confesión llegó en medio de los ensayos previos a Premios Juventud, que este 3 de septiembre se celebra por primera vez fuera de América, en Marbella.

La cantante habló con su amigo, el conductor Jomari Goyso mientras preparaban una tortilla de patata frente a las cámaras. “Sí duré como dos, tres meses sin salir de mi casa en lo absoluto”, dijo la hija de Pepe Aguilar, quien explicó que la decisión llegó después de vivir “una que otra agresión” en la calle.

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La artista, de 22 años, contó que antes de ese episodio acostumbraba salir sola con frecuencia. “Yo era muy de salir sola y de repente como que viví una que otra agresión que dije: ‘No, ya’, y dejé de salir”, relató durante la conversación con Goyso.

El encierro terminó por recomendación profesional. “Luego la psicóloga me dijo que tenía que salir”, explicó la cantante, quien reconoció que retomar la rutina fuera de su casa no fue inmediato ni sencillo tras el periodo de aislamiento.

Angela Aguilar y Christian Nodal -México- 30 mayo
Durante los ensayos de Premios Juventud en Marbella, la hija de Pepe Aguilar reveló detalles del encierro que atravesó por recomendación de su psicóloga. (IG /lamexicomonumental)

Su madre la acompañó en sus primeras salidas

“Las primeras tres veces mi mamá me acompañó al súper”, contó Aguilar entre risas durante la entrevista. La cantante añadió: “Mi mamá es lo máximo. Pero sí me ayudó, porque luego te pasa cualquier cosa que la gente…”, sin completar la frase.

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Sobre la reacción de su familia, la intérprete mexicana fue directa. “No, bueno, siguen preocupadísimos por mí”, respondió cuando Goyso le preguntó si sus padres habían vivido momentos de angustia por lo ocurrido durante ese periodo de encierro.

La artista confirmó que tiene un nuevo álbum terminado. “Sí, ya. Ya lo tengo”, respondió cuando Goyso le preguntó por el lanzamiento. También reveló que compuso temas en inglés durante un viaje reciente a Nashville.

La entrevista se grabó como parte de la previa a sus presentaciones en Premios Juventud este 3 de septiembre. Por otro lado previo a la presentación en los premios, Christian Nodal reveló que le resulta más sencillo componer canciones de despecho que temas románticos, declaración que hizo durante los ensayos de Premios Juventud en Marbella. “Para mí es más difícil componer una canción de amor”, dijo el cantante, quien agregó: “Creo que la creatividad para el dolor y todos esos temas tan oscuros de la vida, siento como que tengo más repertorio que para el amor”.

Christian Nodal
Entre risas y confesiones frente a las cámaras, Ángela Aguilar habló del miedo, el silencio y el peso de crecer bajo la mirada pública desde niña. (Captura de pantalla @univision / @machinrecords)

Sobre el terreno romántico, el sonorense fue autocrítico: “En el palabreo del amor yo siento que no se me da tan bien”. Tras la declaración, usuarios en redes sociales se burlaron del cantante con comentarios como “no lo inspira Ángela” y “ni Ángela lo inspira”.

Nodal y Ángela Aguilar están entre los nominados de esta edición y también participarán como artistas invitados, la menor de la dinastía interpretará una versión inédita de “Cielito Lindo”.

Cabe señalar que el sonorense compite en categorías de música mexicana, mientras que Ángela cuenta con tres nominaciones que han provocado polémica en redes sociales: La Mezcla Perfecta por “No quiero hablar” junto a Marc Anthony, Mejor Canción Mariachi y Mejor Álbum. Usuarios cuestionan que algunas de las canciones nominadas no tuvieron el éxito que reflejan las categorías.

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