Amenazó con un arma a su expareja, la retuvo y la agredió sexualmente en Tlalpan: el sujeto ya fue capturado y procesado. FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) logró la aprehensión y vinculación a proceso de Francisco “N” por su probable participación en los delitos de violación y privación de la libertad con fines sexuales, en agravio de su expareja. Los hechos ocurrieron en la colonia Pedregal de San Nicolás, alcaldía Tlalpan, entre el 17 y el 19 de noviembre de 2023.

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, para la cual la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses.

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Cómo ocurrieron los hechos según la investigación

De acuerdo con la investigación, el 17 de noviembre de 2023 Francisco “N” interceptó a la víctima y la amenazó con un arma de fuego. Con la participación de otras personas, la obligó a subir a un vehículo y la trasladó a un inmueble.

En ese lugar, la víctima permaneció privada de la libertad durante los días 18 y 19 de noviembre. Durante ese período, habría sido agredida sexualmente por el imputado.

Amenazó con un arma a su expareja, la retuvo y la agredió sexualmente en Tlalpan: el sujeto ya fue capturado y procesado. FGJCDMX

El 19 de noviembre, la víctima consiguió salir del inmueble donde estuvo retenida. Ese mismo día acudió a denunciar los hechos ante la Fiscalía CDMX.

Tras presentar su denuncia, la víctima recibió atención médica y psicológica el mismo 19 de noviembre de 2023. Posteriormente fue canalizada a servicios especializados para dar continuidad a su acompañamiento.

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Los peritajes que sustentaron la carpeta de investigación

La investigación incluyó la entrevista de la víctima, un dictamen médico, una valoración psicológica y un dictamen de antropología social. Cada uno de estos elementos aportó datos técnicos para sustentar la imputación.

El estudio médico documentó lesiones recientes. Por su parte, el análisis antropológico identificó distintas formas de violencia y relaciones asimétricas de poder entre el imputado y la denunciante.

Paralelamente, la Policía de Investigación (PDI) realizó diligencias en el lugar de los hechos y consultas en bases institucionales. Estas acciones permitieron corroborar los datos de identidad y domicilio del imputado.

Las mismas consultas también permitieron identificar dos investigaciones previas en las que Francisco “N” aparece relacionado por posibles hechos de violencia familiar.

La ejecución de la orden de aprehensión y la vinculación a proceso

Con los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión contra el imputado.

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Agentes de la PDI ejecutaron esa orden el 28 de agosto de 2026 en la colonia Pedregal de San Nicolás

Amenazó con un arma a su expareja, la retuvo y la agredió sexualmente en Tlalpan: el sujeto ya fue capturado y procesado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al día siguiente, el 29 de agosto, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Francisco “N”. El juez de control determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El análisis de contexto en la integración del caso

La incorporación del análisis de contexto permitió presentar ante el juez una investigación que no examinó las agresiones de manera aislada, sino dentro de una relación marcada por distintas formas de violencia.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará fortaleciendo el caso para procurar justicia a la víctima durante las siguientes etapas del proceso penal.

En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, Francisco “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

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Contexto de violencia sexual en la zona

Pedregal de San Nicolás, Tlalpan, ha sido escenario de otros casos de agresión sexual documentados por autoridades.

En agosto de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) detuvo a un taxista señalado de cometer abuso sexual y robo contra una pasajera en calles de la colonia Pedregal de San Nicolás Tercera Sección. Según el reporte, el conductor de un taxi Nissan Tsuru estacionó el vehículo durante el trayecto y sometió a la víctima para cometer actos lascivos en su contra, además de despojarla de su celular y dinero en efectivo.

Amenazó con un arma a su expareja, la retuvo y la agredió sexualmente en Tlalpan: el sujeto ya fue capturado y procesado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 2025, un hombre identificado como Rafael “N” fue sentenciado a 24 años y 9 meses de prisión por agredir sexualmente a un menor de edad en repetidas ocasiones dentro de una vivienda de la misma colonia, Pedregal de San Nicolás, entre el verano de 2020 y julio de 2021.

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Adicionalmente, un reporte de 2016 documentó la actividad de un presunto violador serial que atacó a por lo menos 14 mujeres de entre 14 y 18 años en la delegación Tlalpan, con víctimas provenientes principalmente de las colonias Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás Totolapan y Bosques del Pedregal. Según ese reporte, el agresor operaba interceptando a las víctimas y amenazándolas con un arma, en ocasiones subiéndolas a un taxi.

Estadísticas generales de la Fiscalía CDMX sobre violación

En cuanto a cifras institucionales más recientes, la fiscal general Bertha Alcalde Luján informó que entre enero y julio de 2026 las detenciones y judicializaciones por violación aumentaron 23.3% respecto al mismo periodo de 2024. Además, se ejecutaron 232 órdenes de aprehensión por este delito, 373% más que en 2019 y 44.1% más que en 2024.

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