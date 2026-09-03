México

Amenazó con un arma a su expareja, la retuvo y la agredió sexualmente en Tlalpan: el sujeto ya fue capturado y procesado

La autoridad lo acusa de retener a su expareja en Tlalpan entre este 17 y 19 de noviembre de 2023; un juez le impuso prisión preventiva y dio dos meses para ampliar las indagatorias

Amenazó con un arma a su expareja, la retuvo y la agredió sexualmente en Tlalpan: el sujeto ya fue capturado y procesado. FGJCDMX
Guardar

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) logró la aprehensión y vinculación a proceso de Francisco “N” por su probable participación en los delitos de violación y privación de la libertad con fines sexuales, en agravio de su expareja. Los hechos ocurrieron en la colonia Pedregal de San Nicolás, alcaldía Tlalpan, entre el 17 y el 19 de noviembre de 2023.

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, para la cual la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses.

PUBLICIDAD

Cómo ocurrieron los hechos según la investigación

De acuerdo con la investigación, el 17 de noviembre de 2023 Francisco “N” interceptó a la víctima y la amenazó con un arma de fuego. Con la participación de otras personas, la obligó a subir a un vehículo y la trasladó a un inmueble.

En ese lugar, la víctima permaneció privada de la libertad durante los días 18 y 19 de noviembre. Durante ese período, habría sido agredida sexualmente por el imputado.

Amenazó con un arma a su expareja, la retuvo y la agredió sexualmente en Tlalpan: el sujeto ya fue capturado y procesado. FGJCDMX
Amenazó con un arma a su expareja, la retuvo y la agredió sexualmente en Tlalpan: el sujeto ya fue capturado y procesado. FGJCDMX

El 19 de noviembre, la víctima consiguió salir del inmueble donde estuvo retenida. Ese mismo día acudió a denunciar los hechos ante la Fiscalía CDMX.

Tras presentar su denuncia, la víctima recibió atención médica y psicológica el mismo 19 de noviembre de 2023. Posteriormente fue canalizada a servicios especializados para dar continuidad a su acompañamiento.

PUBLICIDAD

Los peritajes que sustentaron la carpeta de investigación

La investigación incluyó la entrevista de la víctima, un dictamen médico, una valoración psicológica y un dictamen de antropología social. Cada uno de estos elementos aportó datos técnicos para sustentar la imputación.

El estudio médico documentó lesiones recientes. Por su parte, el análisis antropológico identificó distintas formas de violencia y relaciones asimétricas de poder entre el imputado y la denunciante.

Paralelamente, la Policía de Investigación (PDI) realizó diligencias en el lugar de los hechos y consultas en bases institucionales. Estas acciones permitieron corroborar los datos de identidad y domicilio del imputado.

Las mismas consultas también permitieron identificar dos investigaciones previas en las que Francisco “N” aparece relacionado por posibles hechos de violencia familiar.

La ejecución de la orden de aprehensión y la vinculación a proceso

Con los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión contra el imputado.

Agentes de la PDI ejecutaron esa orden el 28 de agosto de 2026 en la colonia Pedregal de San Nicolás

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
Amenazó con un arma a su expareja, la retuvo y la agredió sexualmente en Tlalpan: el sujeto ya fue capturado y procesado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al día siguiente, el 29 de agosto, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Francisco “N”. El juez de control determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El análisis de contexto en la integración del caso

La incorporación del análisis de contexto permitió presentar ante el juez una investigación que no examinó las agresiones de manera aislada, sino dentro de una relación marcada por distintas formas de violencia.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará fortaleciendo el caso para procurar justicia a la víctima durante las siguientes etapas del proceso penal.

En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, Francisco “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

Contexto de violencia sexual en la zona

Pedregal de San Nicolás, Tlalpan, ha sido escenario de otros casos de agresión sexual documentados por autoridades.

En agosto de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) detuvo a un taxista señalado de cometer abuso sexual y robo contra una pasajera en calles de la colonia Pedregal de San Nicolás Tercera Sección. Según el reporte, el conductor de un taxi Nissan Tsuru estacionó el vehículo durante el trayecto y sometió a la víctima para cometer actos lascivos en su contra, además de despojarla de su celular y dinero en efectivo.

Una mujer con ropa oscura levanta una mano con la palma hacia el frente; su otra mano cubre su rostro en un ambiente oscuro con luz sobre la mano levantada.
Amenazó con un arma a su expareja, la retuvo y la agredió sexualmente en Tlalpan: el sujeto ya fue capturado y procesado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 2025, un hombre identificado como Rafael “N” fue sentenciado a 24 años y 9 meses de prisión por agredir sexualmente a un menor de edad en repetidas ocasiones dentro de una vivienda de la misma colonia, Pedregal de San Nicolás, entre el verano de 2020 y julio de 2021.

Adicionalmente, un reporte de 2016 documentó la actividad de un presunto violador serial que atacó a por lo menos 14 mujeres de entre 14 y 18 años en la delegación Tlalpan, con víctimas provenientes principalmente de las colonias Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás Totolapan y Bosques del Pedregal. Según ese reporte, el agresor operaba interceptando a las víctimas y amenazándolas con un arma, en ocasiones subiéndolas a un taxi.

Estadísticas generales de la Fiscalía CDMX sobre violación

En cuanto a cifras institucionales más recientes, la fiscal general Bertha Alcalde Luján informó que entre enero y julio de 2026 las detenciones y judicializaciones por violación aumentaron 23.3% respecto al mismo periodo de 2024. Además, se ejecutaron 232 órdenes de aprehensión por este delito, 373% más que en 2019 y 44.1% más que en 2024.

Temas Relacionados

Fiscalía CDMXTlalpanViolaciónPrisión preventivaseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Sigue las noticias más importantes sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Detienen en Guadalajara al influencer “Oscorp” por presunta violencia sexual infantil: le hallaron chalecos e insignias de policía

Óscar Adrián “N”, quien en sus redes se dice colaborador de Badabun, fue arrestado por su presunta responsabilidad en la elaboración y distribución de pornografía de menores

Detienen en Guadalajara al influencer “Oscorp” por presunta violencia sexual infantil: le hallaron chalecos e insignias de policía

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 3 de septiembre

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 3 de septiembre

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

Julio César Domínguez regresará a la Máquina Celeste después de anunciar su retiro: será parte del cuerpo técnico de la sub-21

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

La Suprema Corte avala que el gobierno de San Luis Potosí garantice pensiones a policías municipales

El Pleno valida que los ayuntamientos incluyan una partida presupuestaria para financiar esos esquemas

La Suprema Corte avala que el gobierno de San Luis Potosí garantice pensiones a policías municipales
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, declara la guerra a los medios que destaparon sus ingresos sin control en TikTok

FGR y Unidades Estatales recibieron casi 98 mil cadáveres en 2025: cuatro entidades concentran más de un tercio

Obligan a alcaldesa de Oaxaca a firmar su renuncia para desplazarla del cargo: detienen al síndico y regidor

Caen en Chalco a dos presuntos integrantes del CJNG con droga

ENTRETENIMIENTO

Exposición gratis de José José en CDMX: discos, trajes y fotos inéditas del príncipe de la canción en Azcapotzalco

Exposición gratis de José José en CDMX: discos, trajes y fotos inéditas del príncipe de la canción en Azcapotzalco

¿Quién es la Máscara? 2026: el panel regresa con una inesperada incorporación

Kenia Os luce cabello chino en Premios Juventud 2026 y redes la comparan con Danna: “Ella sí sabe”

El deslumbrante look nupcial con el que llegaron Ángela Aguilar y Christian Nodal a Premios Juventud 2026

María León respalda a Sasha Sokol y destaca su valentía en el caso Luis de Llano

DEPORTES

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

Caso Dieter Villalpando: influencer expone al futbolista pidiendo acceso a grupo privado de apuestas deportivas

Atlético de San Luis vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 7 de la Liga Mx

Marcel Ruiz confiesa por qué no lo llamaron al Tri en el Mundial 2026: “Yo estaba ahí tronado”

Toluca vs Monterrey, EN VIVO: ¿Dónde y cuándo ver la final de la Leagues Cup 2026?