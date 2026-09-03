Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Antes de salir de casa, consulta el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.
La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México.
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Junto con el reporte, las autoridades capitalinas publican una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.
Con los resultados del estado del oxígeno, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.
Este es el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire de este 3 de septiembre para la capital del país y zona conurbada.
Calidad del aire en CDMX y Edomex
El índice Aire y Salud del gobierno de la capital del país señaló que la calidad del aire es “Mala” este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México.
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Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Alto” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 5, esto significa que "necesita protección" frente a los rayos del sol.
En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:
Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.
Calidad del aire por alcaldías y municipios
La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.
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Tlalpan (AJM): Mala
Benito Juárez (BJU): Mala
Azcapotzalco (CAM): Aceptable
Coyoacán (CCA): Mala
Cuajimalpa (CUA): Mala
Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable
Cuauhtémoc (HGM): Aceptable
Iztacalco (IZT): Aceptable
Venustiano Carranza (MER): Aceptable
Miguel Hidalgo (MGH): Mala
Álvaro Obregón (PED): Mala
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Aceptable
Tláhuac (TAH): Aceptable
Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (UIZ): Sin datos o en mantenimiento
Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Sin datos o en mantenimiento
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable
Naucalpan (FAC): Mala
Nezahualcóyotl (FAR): Mala
Ecatepec (LLA): Aceptable
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Mala
Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable
Ecatepec (SAG): Mala
Tlalnepantla (TLA): Mala
Tultitlán (TLI): Mala
Coacalco (VIF): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (XAL): Mala
Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.
La calidad del aire en CDMX
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
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El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.
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