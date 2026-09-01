Empresas huyen de México: la incertidumbre del T-MEC empuja la inversión extranjera hacia Asia

Las cifras preliminares recabadas por la agencia indican una baja frente al mismo periodo de 2025, mientras más de una docena de directivos revisa proyectos y plantea trasladar operaciones a Asia. EFE/ Isaac Esquivel

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La renegociación abierta del T-MEC ya tiene un costo medible: la inversión extranjera nueva en México cayó 13% en el primer semestre de 2026 frente al año anterior, según cifras preliminares recabadas por Reuters. Más de una docena de líderes empresariales confirmaron que están replanteando sus planes en el país, y algunos ya preparan propuestas concretas para relocalizarse en Asia.

El caso que enciende las alarmas

Randy Carr abrió una planta en el centro de México en 2005, atraído por los salarios bajos y el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Veinte años después, su fábrica de parches bordados llegó a tener 800 trabajadores.

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Todo cambió en 2025. Cuando el presidente Donald Trump amenazó con aranceles del 25% a México y Canadá, Carr comenzó a diversificar operaciones hacia República Dominicana. Su nueva planta ya opera desde junio con 25 empleados y planea crecer, mientras reduce a la mitad su plantilla en México por la vía del desgaste natural.

“La decisión de febrero fue la señal de alarma”, afirmó Carr sobre los aranceles impuestos por Washington.

La decisión de Washington de no renovar el acuerdo en julio abre un horizonte de renegociaciones recurrentes, y Reuters documenta que tres firmas de autopartes en Aguascalientes analizan mover producción a Vietnam

Ejecutivos evalúan Vietnam como destino

En julio, Washington decidió no renovar el T-MEC y optó por un esquema de revisiones anuales, lo que deja a las empresas sin certeza sobre qué régimen arancelario enfrentarán de un año a otro.

Reuters confirmó que ejecutivos de tres empresas de autopartes con sede en Aguascalientes consideran abandonar México rumbo a Vietnam, país cuya industria automotriz ha crecido de forma acelerada con la llegada de armadoras japonesas, coreanas y europeas.

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A esto se suma la reforma judicial de 2024, que sustituyó jueces designados por jueces electos y generó inquietud entre inversionistas sobre el estado de derecho.

Una economía que exporta más, pero invierte menos

El panorama es paradójico. La inversión extranjera directa total alcanzó un récord de casi 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, pero el 92.2% correspondió a reinversión de utilidades, no a capital nuevo.

La inversión greenfield —fábricas y almacenes nuevos— cayó casi a la mitad en 2025, hasta los 24 mil millones de dólares, de acuerdo con la UNCTAD.

Pedro Casas, presidente de la American Chamber of Commerce de México, fue tajante: “si vamos a tener una renegociación constante hasta julio del próximo año, mejor apaguemos las luces y vayamos a invertir a otro lado”.

En su informe trimestral de agosto, la institución señala que la incertidumbre sobre el futuro del tratado opera como un factor adverso, pese a un crecimiento de 1.4% en el segundo trimestre de 2026 (Foto: Shutterstock)

El respaldo oficial vs. la lectura del mercado

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la economía mexicana se mantiene resiliente pese a las tensiones comerciales, apoyada en su estrategia “Plan México” para fortalecer la manufactura nacional.

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La economía creció 1.4% en el segundo trimestre, su ritmo más rápido desde 2022, impulsada por exportaciones de equipo de cómputo e infraestructura de inteligencia artificial hacia Estados Unidos.

Pero ese mismo dinamismo ha disparado el déficit comercial de EU con México a niveles récord, un dato que podría complicar políticamente la relación con Trump.

El Banco de México, en su reporte trimestral de agosto, fue claro: “la falta de una resolución definitiva respecto a su futuro sigue siendo un factor adverso para las decisiones de inversión.”