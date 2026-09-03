México

México descarta que temas de seguridad “contaminen” la negociación comercial con EEUU: “son temas paralelos”

La insistencia presidencial en tratar las agendas por carriles distintos busca preservar un margen de negociación en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

La mandataria afirma que migración, cooperación contra el crimen y la agenda económica se discuten en mesas separadas y con reciprocidad, al rechazar presiones de Washington y plantear coordinación mutua sin imposiciones
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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves que la negociación comercial con Estados Unidos pueda “contaminarse” con la agenda de seguridad bilateral, al sostener que ambos temas —junto con la migración— se abordan de manera paralela y bajo un principio de reciprocidad.

“Son temas paralelos”: la respuesta directa de Sheinbaum

Cuestionada sobre si la relación comercial se ve afectada por las exigencias de seguridad de Washington, la mandataria fue clara: “A Estados Unidos les interesan tres temas: migración, seguridad y comercio”, y en los tres, dijo, México exige el mismo trato: cooperación mutua, no condicionamiento.

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En materia migratoria, advirtió que la colaboración no puede ser unilateral: “no puede ser que siendo vecinos busquen que no le vaya bien a México”, pues un deterioro económico del país derivaría, según explicó, en más migración hacia territorio estadounidense.

Sobre seguridad, reiteró la postura que el gobierno mexicano ha mantenido en meses recientes: si Washington exige frenar el trasiego de drogas, México exige a cambio que no ingresen armas desde Estados Unidos y que se atienda el consumo interno de narcóticos en ese país.

Sheinbaum también minimizó el peso de declaraciones de algunos legisladores y funcionarios estadounidenses “muy influidas también por sus elecciones en noviembre”, y afirmó que, más allá de esos pronunciamientos, la relación bilateral se mantiene en términos de “respeto mutuo”.

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La mandataria afirma que migración, cooperación contra el crimen y la agenda económica se discuten en mesas separadas y con reciprocidad, al rechazar presiones de Washington y plantear coordinación mutua sin imposiciones
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El equipo negociador y los pendientes arancelarios

La aclaración llegó en el marco de un reporte más amplio sobre el estado de las negociaciones para renovar el T-MEC. Sheinbaum detalló que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, encabeza la mesa negociadora acompañado de un equipo ampliado que incluye a Julio Berdeguer, Roberto Lázari (embajador de México en EU), Diana Alarcón (representante ante el Banco Mundial, con sede en Washington) y Altagracia Gómez, enlace con el sector empresarial, a quien Sheinbaum envió condolencias por el reciente fallecimiento de su padre.

Según la presidenta, el objetivo inmediato es lograr la reducción de los aranceles de acero, aluminio y autos, además de atender un paquete adicional vinculado al llamado “artículo 301”, mecanismo que Washington aplica a distintos países en materia de capacidad de producción. Ebrard, dijo, “la semana pasada fue dos veces a Washington” y actualmente se encuentra de nuevo en esa ciudad, en lo que calificó como un “diálogo permanente”.

Las advertencias del representante comercial Jamieson Greer apuntan a que no todo se revertirá en la mesa, aun con viajes frecuentes de Marcelo Ebrard a Washington y una estrategia mexicana de reciprocidad

Contexto: México, entre los mejor posicionados frente a Trump

El reporte de Sheinbaum se da en un momento en que su gobierno ha insistido en que México es de los países mejor tratados por la política arancelaria de Donald Trump, luego de que Washington lo excluyera de los gravámenes generales aplicados al resto del mundo, dejando vigentes únicamente los aranceles del 25% en los sectores automotriz, de acero y aluminio. No obstante, ese mismo trato preferencial ha estado condicionado, según reportes previos, a que México avance en los temas de seguridad y migración que exige la Casa Blanca, con tarifas del 25 % que podrían reducirse si se alcanzan acuerdos en temas prioritarios como seguridad y migración —lo que da mayor peso a la insistencia presidencial en separar ambas agendas.

La negociación se produce, además, después de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtiera meses atrás a sectores automotriz y siderúrgico mexicanos que no deben esperar que la renegociación del T-MEC elimine los aranceles impuestos por Trump, en lo que fue interpretado como un mensaje de que algún nivel arancelario llegó para quedarse, independientemente del resultado de las pláticas.

Jamieson Greer declara ante el Comité de Finanzas del Senado que espera resultados en contenidos regionales y en la vigilancia de compromisos laborales y ecológicos durante las conversaciones con México y Canadá en curso

Sheinbaum concluyó que, pese a ese escenario adverso, “vamos bien” en la búsqueda de un acuerdo benéfico para México, y prometió mantener informada a la opinión pública conforme avancen las conversaciones con la administración estadounidense.

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