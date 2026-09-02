El post de Camilo Séptimo que quedó como la última publicación de Honas Meléndez

Camilo Séptimo en concierto. Crédito: Especial

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El 30 de mayo de 2026, dos días después de su último concierto, Jonathan Meléndez publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento a sus seguidores. Esa publicación fue la última que apareció en su perfil antes de que, el 1 de septiembre, fuera asesinado a balazos junto a su familia en su penthouse de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El perfil se inundó de condolencias y peticiones de justicia en cuanto trascendió la noticia del crimen. Los integrantes de Camilo Séptimo no se habían pronunciado públicamente hasta la tarde del 2 de septiembre, según consignó Milenio.

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El último concierto fue el 28 de mayo de 2026 en el Palacio de los Deportes

La banda se presentó esa noche en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en el marco de la gira Mapas, con énfasis en el material de MAPAS II. El show arrancó a las 20:30 horas y concluyó cerca de las 22:50, de acuerdo con el registro de Setlist.fm.

El setlist incluyó temas como Sueño Violeta, Cierro los Ojos, Destellos y Contacto. La puesta en escena contó con un gran portal interdimensional como elemento visual central, según reseñó el portal Climax en Medio.

Foto: Facebook / Camilo Séptimo

Sin embargo, el 30 de mayo, todos los integrantes de la agrupación compartieron en conjunto una publicación en Instagram para agradecer a su público. “Una noche. Un portal. Miles de navegantes. Aún no asimilamos toda la energía y la vibra que vivimos en el Palacio de los Deportes. Una noche que se quedará para siempre en nuestro corazón”, se lee en el texto de esa publicación, según reprodujo Milenio.

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Esa fue la última entrada que apareció en el perfil de Honas en esa red social. El Universal precisó, además, que la última publicación realizada directamente por el tecladista —a título personal y no como parte de la banda— correspondía al 28 de septiembre de 2025, cuando compartió fotografías junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez con el mensaje: “Palacio 2025”.

Horas antes del crimen, la banda anunció dos nuevas fechas de conciertos en septiembre

Camilo Séptimo publicó en sus redes las fechas programadas para Ciudad Juárez y Naucalpan durante ese mes. El anuncio salió a la luz horas antes de que se conociera el asesinato múltiple, según consignó Milenio.

La banda también tenía previsto continuar la gira. El crimen interrumpió de forma abrupta ese calendario.

Foto: Facebook / Camilo Séptimo

El 1 de septiembre de 2026, Jonathan Meléndez fue asesinado junto a su familia en Atizapán de Zaragoza

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ubicó el ataque entre las 17:30 y las 19:40 horas de ese martes, en el interior del fraccionamiento Grand Viure, Zona Esmeralda. Junto al músico murieron su esposa Ana Paula, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de 3 años; y una empleada doméstica de 21 años.

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Jonathan Meléndez compositor y tecladista de la banda Camilo Séptimo. (@honasmelendez)

El perro de la familia también fue maniatado y privado de la vida. Un niño de 6 años, hijo del músico, fue encontrado con vida y sin signos de violencia; reportes indican que se ocultó entre las cobijas.

La FGJEM informó que dos de los adultos fueron localizados maniatados. Tres de las cuatro víctimas tenían impactos de arma de fuego en la cabeza; la cuarta, un disparo en la espalda.

Las cerraduras del departamento no presentaban señales de haber sido forzadas y el inmueble no mostraba desorden por robo. Esos indicios llevaron a las autoridades a establecer como línea inicial que los agresores ingresaron con acceso de confianza.

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Diego Sebastián “N”, socio del músico, es el presunto autor del homicidio múltiple

Un video difundido por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, muestra a Diego Sebastián “N” ingresar al edificio a las 17:24 horas del 1 de septiembre. Milenio confirmó que su detención se concretó a las 9:25 horas del 2 de septiembre en La Marquesa, Estado de México; tiene 51 años.

El periodista Jiménez señaló, sin confirmación oficial de la Fiscalía, que el móvil habría sido una disputa por un préstamo de 300 mil pesos. Previamente había sido detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable participación en los hechos.

Jonathan Meléndez nació el 7 de abril de 1988 en Ciudad de México

Era conocido artísticamente como Honas y fue uno de los tres fundadores de Camilo Séptimo en 2013, junto a Manuel Mendoza, voz principal, y Erik Vázquez, guitarrista, según Infobae. La banda se inscribe en los géneros synthpop e indie rock, también estilizada como Camilo VII o CVII.

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El grupo debutó con el álbum Óleos y acumuló dos nominaciones a los Premios IMAs —por artista nuevo y canción del año— y una nominación a los Premios MTV Miaw por video del año con la canción Inevitable. Meléndez tenía 38 años al momento de su muerte.